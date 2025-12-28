ENHYPEN、ライブ中の飲料水はメンバーごとに違うブランドだった NI-KIが明かした“こだわり”に驚きの声【DARK MOON −黒の月：月の祭壇−】
【モデルプレス＝2025/12/28】グローバルグループ・ENHYPEN（エンハイプン）が28日、都内にて行われたアニメ「DARK MOON −黒の月：月の祭壇−」（1月9日24時よりTOKYO MX、BS11、群馬テレビ、とちぎテレビにて放送開始／ABEMAにて地上波同時独占配信）のジャパンプレミアムイベントに登壇。“水”へのこだわりを明かした。
【写真】ENHYPEN、味の素スタジアムで衝撃の水演出
ENHYPENの「ヴァンパイアコンセプト」の根源となるコラボレーションとして生まれた大ヒットウェブトゥーン「黒の月：月の祭壇」。ENHYPENをモチーフとした7人の少年たちを主人公に、名門学校デセリスアカデミーで出会った転校生の少女との運命的な物語を描き、世界累計閲覧数2億ビューを記録している。
同作を原作とした1月からのアニメ本放送を前に開催された本イベントには、主人公・ヘリ役の戸谷菊之介、イアン役・清水大登、ジノ役・仲村宗悟、ソロン役・小笠原仁、シオン役・土岐隼一、ジャカ役・上村祐翔、さらにENHYPENもスペシャルゲストとして登壇した。
本日のイベントには欠席となった小林千晃は、NI-KI（ニキ）をインスパイアしたノア役を演じている。イベント中には小林からの手紙が読まれ、ENHYPENへ向けて喉のケア方法を教えてほしいと質問も残した。
NI-KIは普段からたくさん水を飲むようにしているといい、コンサート中の水分補給では、メンバーそれぞれお気に入り・自分に合った水を置いていると告白。メンバーごとにブランドが異なると明かし、声優陣を驚かせていた。
続いて戸谷から、心や体が疲れたときのリフレッシュ方法を問う質問が。HEESEUNG（ヒスン）はストレッチのほか、横になってショート動画を観たり、ゲームやショッピングをしたりと趣味を楽しんでいると答えていた。
なおイベント内では、同作の主題歌がENHYPENの楽曲となることも発表。オープニングテーマはアニメ化に合わせて新たに日本語歌詞で制作された「One In A Billion （Japanese Ver.）」、エンディングテーマは「CRIMINAL LOVE」「Fatal Trouble」となる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】ENHYPEN、味の素スタジアムで衝撃の水演出
◆「DARK MOON −黒の月：月の祭壇−」
ENHYPENの「ヴァンパイアコンセプト」の根源となるコラボレーションとして生まれた大ヒットウェブトゥーン「黒の月：月の祭壇」。ENHYPENをモチーフとした7人の少年たちを主人公に、名門学校デセリスアカデミーで出会った転校生の少女との運命的な物語を描き、世界累計閲覧数2億ビューを記録している。
◆NI-KI、コンサート中の水分補給について告白
本日のイベントには欠席となった小林千晃は、NI-KI（ニキ）をインスパイアしたノア役を演じている。イベント中には小林からの手紙が読まれ、ENHYPENへ向けて喉のケア方法を教えてほしいと質問も残した。
NI-KIは普段からたくさん水を飲むようにしているといい、コンサート中の水分補給では、メンバーそれぞれお気に入り・自分に合った水を置いていると告白。メンバーごとにブランドが異なると明かし、声優陣を驚かせていた。
続いて戸谷から、心や体が疲れたときのリフレッシュ方法を問う質問が。HEESEUNG（ヒスン）はストレッチのほか、横になってショート動画を観たり、ゲームやショッピングをしたりと趣味を楽しんでいると答えていた。
なおイベント内では、同作の主題歌がENHYPENの楽曲となることも発表。オープニングテーマはアニメ化に合わせて新たに日本語歌詞で制作された「One In A Billion （Japanese Ver.）」、エンディングテーマは「CRIMINAL LOVE」「Fatal Trouble」となる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】