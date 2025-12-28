¡Öno hard feelings¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éÅú¤¨¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ú1Ê¬±Ñ²ñÏÃ¡Û
¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤â»È¤Ã¤Æ¤ë¡ªÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤«¤Ã¤³¤¤¤¤±Ñ²ñÏÃ¥Õ¥ì¡¼¥º¤òËèÆü¤Ò¤È¤ÄÊÙ¶¯¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©´ÊÃ±¤ÊÃ±¸ì¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢°Õ³°¤È°ÕÌ£¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤...¤½¤ó¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Öno hard feelings¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©
°Õ³°¤ÈÆñ¤·¤¤¤³¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¡£
Ä¾Ìõ¤·¤Æ¤â°ÕÌ£¤¬ÄÌ¤¸¤Þ¤»¤ó¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤³¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤Î°ÕÌ£¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡Ö°¤¯»×¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤Í¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
¡Öno hard feelings¡×¤Ï¡¢¸À¤¤¤Ë¤¯¤¤¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¤¢¤È¤ä¡¢ÃÇ¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ë¡Ö°¤¯»×¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤Í¡£µ¤¤ò°¤¯¤·¤Ê¤¤¤Ç¤Í¡×¤È¥Õ¥©¥í¡¼¤¹¤ë¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¡£
¤Þ¤¿¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿Áê¼ê¤Ë¡Ö¤â¤¦µ¤¤Ë¤·¤Æ¤Ê¤¤¤è¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ëÂ¦¤Ç¤â»È¤¨¤Þ¤¹¡£
No hard feelings. I appreciate you considering me for this position.
¡ÊÊÌ¤Ëµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤è¡£¤³¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë»ä¤Îµ¯ÍÑ¤ò¤´¸¡Æ¤Äº¤¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ë
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ËèÆü1Ê¬±Ñ²ñÏÃ¤Ç¡¢ÃÎ¤Ã¤ÆÆÀ¤¹¤ë¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¢¨²òÅú¤ÏÊ£¿ô¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
