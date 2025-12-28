Ç®Îõ¸ñÅÞ¡¦¥¢¥ó¥¬ÅÄÃæ¤¬ÂçÊ®²Ð¡Ö¼Â¼ÁºÇ²¼°Ì¡×¡ÖÁ´Á³°é¤Æ¤é¤ì¤Æ¤Ê¤¤¡×¡Ö¥Þ¥¨¥±¥ó¤µ¤¨Ìá¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ð¡×
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ö½ÐÀîÅ¯Ï¯¤Î¥×¥íÌîµå½ç°ÌÍ½ÁÛ2025¡¡Åú¤¨¹ç¤ï¤»ÂçÈ¿¾Ê²ñ¡Ú¥ê¥¢¥ë¥¬¥Á¡Û¡×¡Ê¸å11¡¦00¡Ë¤¬26Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢ºòµ¨4°Ì¡õº£µ¨5°Ì¤È¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç2Ç¯Ï¢Â³B¥¯¥é¥¹¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¹Åç¤ÎÇ®Îõ¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¢¥ó¥¬¡¼¥ë¥º¡×ÅÄÃæÂî»Ö¡Ê49¡Ë¤¬¿´¤Ë¤¿¤Þ¤Ã¤¿ÅÜ¤ê¤ÈÉÔËþ¡¢Èá¤·¤ß¤ò¤Ö¤Á¤Þ¤±¡¢ËÊ¤¨¤ËËÊ¤¨¤¿¡£
¡¡¡Ö¥«¡¼¥×¤Ï¤â¤¦Èó¾ï¤Ë¸·¤·¤¤Àï¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£5°Ì¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬Åª¤Ë¤Ï¡ÊºÇ²¼°Ì¤Î¡Ë¥ä¥¯¥ë¥È¤Ï4ÈÖ¡ÊÂ¼¾å½¡Î´¡Ë¤ÎÎ¥Ã¦¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡£¥«¡¼¥×¤ÏÌÀ³Î¤ÊÎ¥Ã¦¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤Ç5°Ì¤À¤«¤é¼Â¼ÁºÇ²¼°Ì¤À¤È»×¤¦¡×¤È¤¤¤¤Ê¤ê¤Ü¤ä¤¯¤È¡¢¤â¤¦»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¡ÖÆüËÜ¿Í¤Î4ÈÖ¤ÏËöÊñ¡Ê¾ºÂç¡Ë¤Ç¡ÊËÜÎÝÂÇ¤¬¡Ë12ËÜ¤°¤é¤¤¡Ê¼ÂºÝ¤Ï11ËÜ¡Ë¡£¤À¤«¤éÁ´Á³°é¤Æ¤é¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¡£Ìî¼ê¤â²áÅÏ´ü¡¢Åê¼ê¤â²áÅÏ´ü¤À¤«¤é¡×¡Ö7·îÆ¬¤°¤é¤¤¤Ï¤Þ¤ÀÀï¤¨¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¾å°Ì¤Ë¤¤¤Æ¡£2024Ç¯9·î¤Ë20ÇÔ¡£º£Ç¯7·î¤Ë16ÇÔ¤°¤é¤¤¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢Áá¤Þ¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£9·î¤â16ÇÔ¡×¤ÈÃ²¤¤Þ¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢°ÊÁ°¤Ï¥¹¥¿¥ó¥É¤¬¿¿¤ÃÀÖ¤ËÀ÷¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ËÜµò¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö´ÑµÒ¤âº£¤â¤¦¤¤¤Ê¤¯¤Æ¥¬¥é¥¬¥é¡ª¡×¤È¤·¡¢¡Ö¥«¡¼¥×½÷»Ò¤Ï¡©¡×¤ÎÀ¼¤Ë¤Ï¡Ö¥«¡¼¥×½÷»Ò¤Ï¤â¤¦¤Í¡¢¤¤Ã¤Á¤ê¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Í¡¢¤¢¤ì¡ª¥à¥«¤Ä¤¯¤Í¤§¡Á¡ª¡ª¡ª¡×¤ÈÅÇ¤¼Î¤Æ¤¿¡£
¡¡¡Ö¥«¡¼¥×½÷»Ò¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤¹¤è¡£¼å¤¤»þ¤Ë±þ±ç¤¹¤ë¤«¤é¾¡¤Ã¤¿»þ¡¢Í¥¾¡¤·¤¿»þ¡¢Èþ¤·¤¤¤Î¤Ë¡£¤â¤¦¥¤¥ó¥¹¥¿¤Î¥Í¥¿¤Ë¤Ê¤ó¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¹¤°ÀÚ¤ë¤«¤é¡¢¤¢¤¤¤Ä¤é¡£¥à¥«¤Ä¤¯¤ó¤À¤è¤Í¡£Í£°ì¤¤¤Þ´î¤ó¤Ç¤ë¤Î¤¬¾®±à¡Ê³¤ÅÍ¡Ë¤Î²Ç¤Î¥ê¥µ¤Á¤ã¤ó¡Ê¥â¥Ç¥ë¤ÎÅÏÊÕ¥ê¥µ¡Ë¤À¤±¡£º£¤Ç¤â¡Ê¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ë¡Ë¾å¤²¤Æ¤Þ¤¹¤è¡£¸µµ¤¤Ê¥«¡¼¥×½÷»Ò¡¢°ì¿Í¤À¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×
¡¡Èá¤·¤¤ÅÜ¤ê¤ÎÆ³Àþ¤Ë²Ð¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÅÄÃæ¤ÎÃ²¤¤Ï¤Ê¤ª¤âÂ³¤¯¡£
¡¡¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤â¤¦ÍèÇ¯¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¡£¼¡¤ÎÁª¼ê¡¢ÀäÂÐ½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÀèÈ¯Åê¼ê¤âÃæ·Ñ¤®¤âÍÞ¤¨¤âÁ´°÷½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£Ìî¼ê¤â½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¤ÈÂ¤ê¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤³¿ôÇ¯¤Ç3Ï¢ÇÆ¡Ê2016Ç¯¡Á2018Ç¯¡Ë¤·¤¿»þ°ÊÍè°ìÈÖ¥Ô¥ó¥Á¤Ç¤¹¡¢¥«¡¼¥×¡×
¡¡¡Ö¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Î¥ª¥Õ¤Î³Ú¤·¤ß¤Ç¥Þ¥¨¥±¥ó¡ÊÁ°ÅÄ·òÂÀ¡á³ÚÅ·¡Ë¤µ¤¨µ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤¿¤é¤µ¡ªÁ´¤¯¥Õ¥í¥ó¥È¤¬Æ°¤¤¤Æ¤Ê¤¤¡ª¤ä¤Ã¤Ñ¥Þ¥¨¥±¥ó¤«¤é¡Ê¸åÇÚ¤¿¤Á¤¬¡ËÆÀ¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ã¤ÆÀ¨¤¯Âç¤¤¤¤«¤é¡£¹õÅÄ¡ÊÇî¼ù¡ËÁª¼ê¤¬¡Ê¥á¥¸¥ã¡¼¤«¤é¹Åç¤Ë¡Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿»þ¤Ë¤³¤¦¤·¤¿¤é¡¢¤³¤¦¤·¤¿¤é¤Ã¤Æ¡£¤¤ï¤¤ïÁÀ¤ï¤º¤Ë¿¿¤óÃæÁÀ¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤µåÅê¤²¤Æ¤ó¤À¤«¤é¤Ã¤Æ¡£¤¢¤ì¤Ç²¿¿Í¤«³ÐÀÃ¤·¤¿¤ó¤¹¤è¡£¥Þ¥¨¥±¥ó¤¬¥á¥¸¥ã¡¼¤ÇÆÀ¤¿²¿¤«¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡ª¡ª¡ª¤â¤¦Èá¤·¤¤¡ªËÍ¤Ï¡ª¡ª¡ª¡×
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ºÇ²¼°Ì¥ä¥¯¥ë¥È¤Î¥Õ¥¡¥óÂåÉ½¤Ç¤¢¤ë½ÐÀîÅ¯Ï¯¡Ê61¡Ë¤«¤é¡ÖÅÄÃæ¤¯¤ó¡¢¥ß¥¸¥á¤¹¤®¤ë¤è¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¤È¡¢ÅÄÃæ¤Ï¡ÖÈá¤·¤¤¡£¥«¡¼¥×½÷»Ò¡¢ÀäÂÐÌá¤Ã¤ÆÍè¤¤¤è¡ª¤ªÁ°¤é¡ª¡ª¡ª¤¤¤¤»þ¤À¤±±þ±ç¤·¤ä¤¬¤Ã¤Æ¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¤ÈºÇ¸å¤Þ¤Ç¿´¤Î¶«¤Ó¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£