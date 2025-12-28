May¡Çn¤¬·ëº§¤òÈ¯É½¡¡¥¢¥Ë¥½¥óÃæ¿´¤ËÀ¤³¦¤Ç¿Íµ¤¤Î²Î¼ê¡¡¤ªÁê¼ê¤Ï¥®¥¿¥ê¥¹¥È¡Ö¿ÍÀ¸¤ò¤µ¤é¤ËÎÏ¶¯¤¯¡×
¡¡²Î¼ê¤ÎMay¡Çn¡Ê¥á¥¤¥ó¡¢36¡Ë¤¬28Æü¡¢¸ø¼°¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Ç·ëº§¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤ªÁê¼ê¤Ï¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤ÎÄ¹ß·¹§»Ö¡Ê43¡Ë¡£¤Þ¤Àº§°ùÆÏ¤±¤ÏÄó½Ð¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¿Æ¤·¤¤Í§¿Í¤ä¼þ°Ï¤Ë¤Ï·ëº§¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡May¡Çn¤Ï¼«¿È¤ÎSNS¤Ç¤âÄ¾É®¥µ¥¤¥ó¤òÅº¤¨¤Æ¡Ö»ä¡¢May¡Çn¤Ï¥®¥¿¥ê¥¹¥ÈÄ¹ß·¹§»Ö¤µ¤ó¤È·ëº§¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤â²»³Ú¤Ë¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢°¦¾ð¤ò¹þ¤á¤Æ²»³Ú¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Î¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê²»³Ú¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÎMay¡Çn¿ÍÀ¸¤ò¤µ¤é¤ËÎÏ¶¯¤¯Êâ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤â¡ÖMay¡Çn¤¬·ëº§¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤ªÁê¼ê¤Ï¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤ÎÄ¹ß·¹§»Ö¤µ¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£º£¸å¡¢ÎÉ¤Æü¤òÁª¤ó¤ÇÆþÀÒÍ½Äê¤È¤·¤¿¡£
¡¡May¡Çn¤Ï2003Ç¯¤Î¡Ö¥Û¥ê¥×¥í¥¿¥ì¥ó¥È¥¹¥«¥¦¥È¥¥ã¥é¥Ð¥ó¡×¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£10Ç¯¤Ë¤ÏÆ±»öÌ³½ê½êÂ°¤Î½÷À²Î¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢1980Ç¯¤Ë°úÂà¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿»³¸ýÉ´·Ã¤µ¤ó¡Ê66¡Ë°ÊÍè30Ç¯¤Ö¤ê¤ËÆüËÜÉðÆ»´Û¤ÇÃ±ÆÈ¸ø±é¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¢¥Ë¥á¥½¥ó¥°¤òÃæ¿´¤Ë²Î¤¤¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É³¤³°¤Ç¤Î¿Íµ¤¤â¹â¤¤¡£¿Íµ¤¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Þ¥¯¥í¥¹F¡×¤Ç¤Ï¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ç¤¢¤ë¥·¥§¥ê¥ë¡¦¥Î¡¼¥à¤Î²Î¾§¤òÃ´Åö¡£º£Ç¯5·î¤Ë¤Ï¡Ö¥Þ¥¯¥í¥¹F¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥é¥¤¥Ö¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯µÇ°¸ø±é¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡¡É×¤ÎÄ¹ß·¤ÏÉý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥®¥¿¥ê¥¹¥È¡£May¡Çn¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¥é¥¤¥Ö¤ä¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥µ¥Ý¡¼¥È¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¹â¤¤¿®Íê¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£