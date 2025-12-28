¡ÖÆñÉÂ¤ÎÄï¤ò¼£¤·¤¿¤¤¡×¨¡¨¡ÁÐ»Ò¤Î¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤Ï¡¢¡ÈÆóÅáÎ®¡ÉÌÜ»Ø¤¹°åÂçÀ¸¡¡Æ´¤ì¤ÎºßÂð°å¤È¡ÄÉÂµ¤¤Î»Ò¤ä²ÈÂ²¤Ø¥é¥¤¥Ö¡Øevery.ÆÃ½¸¡Ù
¤¢¤ëÁÐ»Ò¤Î¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤¬¤¤¤Þ¡¢ÏÃÂêÊ¨Æ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2¿Í¤È¤â¸½Ìò¤Î°åÂçÀ¸¤Ç¡¢°å»Õ¤È¤ÎÆóÅáÎ®¤òÌÜ»Ø¤¹ÂçÀÚ¤Ê¥ï¥±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²ÈÂ²¤ÎÀ¤ÏÃ¤äÊÙ¶¯¡¢¥Ô¥¢¥Î¤ÎÎý½¬¤ÈË»¤·¤¤ËèÆü¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉÂµ¤¤Î»Ò¤É¤â¤ä¤½¤Î²ÈÂ²¤Ë¸þ¤±¤Æ´ë²è¤·¤¿¥é¥¤¥Ö¤ËÌ©Ãå¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÆóÅáÎ®¤Ç¡ÖÂÎ¤ò¼£¤·¤Æ¿´¤òÌþ¤ä¤¹¡×
Ç÷ÎÏ¤¢¤ë±éÁÕ¤òÄ°¤«¤»¤ë2¿Í¤Ï¡¢¤¤¤ÞÏÃÂê¤ÎÁÐ»Ò¤Î¥Ô¥¢¥Î¥Ç¥å¥ª¡Ö·»¡¼¥º¡×¡£Â©¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÎÏ¢ÃÆ¤Ç¡¢¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÇä¤êÀÚ¤ìÂ³½Ð¤¹¤ë¤Û¤É¤Î¿Íµ¤¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£¤³¤Î²Æ¡¢Âç¼ê¤Î¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò¤«¤é¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤â²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥µ¥¤¥ó¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¡¢¡Ö¤¹¤Æ¤¤Ê¤ª°å¼Ô¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÀ¼¤ò³Ý¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼Â¤Ï¤³¤Î2¿Í¡¢¤â¤¦1¤Ä¤Î´é¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¡¢¤½¤í¤Ã¤ÆÂç³Ø¤Î°å³ØÉô¤Ë¹ç³Ê¡£°å»Õ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
Äï¤Î»³²¼½¡°ìÏº¤µ¤ó¡Ê19¡Ë
¡ÖËÍ¤¿¤Á¤ÎÌ´¤Ï¡¢°å»Õ¤È¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤ÎÆóÅáÎ®¡£°å»Õ¤È¤·¤ÆÂÎ¤ò¼£¤·¤Æ¡¢¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤È¤·¤Æ¿´¤òÌþ¤ä¤¹¡×
ÌÜ»Ø¤¹¤Ï¡¢°å»Õ¤È¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤ÎÆóÅáÎ®¡£2¿Í¤¬´èÄ¥¤ëÍýÍ³¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¢£»þ¤Ë¤Ï¥±¥ó¥«¤â¡ÄÂ©¤Ô¤Ã¤¿¤ê
ÅÔÆâ¤ÇÊë¤é¤¹ÁÐ»Ò¤Î·»Äï¡£¤¤¤Ä¤âÎäÀÅÄÀÃå¤Ê·»¤Î½ç°ìÏ¯¤µ¤ó¡Ê19¡Ë¤È¡¢¤Ë¤®¤ä¤«¤Ç³èÈ¯¤ÊÄï¤Î½¡°ìÏº¤µ¤ó¡£
½¡°ìÏº¤µ¤ó
¡Ö¤ª¸ß¤¤¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡×
½ç°ìÏ¯¤µ¤ó
¡Ö»þ¤Ë¤Ï¥±¥ó¥«¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë¤¬¡Ä¡×
½¡°ìÏº¤µ¤ó
¡Ö»þ¤Ë¤Ï¥±¥ó¥«¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë¤³¤È¤â¡×
2¿Í
¡Ö¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×
¤µ¤¹¤¬ÁÐ»Ò¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤âÂ©¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
¢£ÆóÅáÎ®¤òÌÜ»Ø¤¹À¸³è¤¬»Ï¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±
Âç³Ø¤«¤éµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿·»¤Î½ç°ìÏ¯¤µ¤ó¡£¿¿¤ÃÀè¤Ë¸þ¤«¤¦¤Î¤Ï¡¢9ºÐ²¼¤ÎÄï¤Ç¡¢ÆñÉÂ¤Î¹°°ìÏº·¯¡Ê10¡Ë¤Î¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¼«ÎÏ¤Ç½½Ê¬¤Ë¸ÆµÛ¤·¤¿¤ê¡¢Æ°¤¤¤¿¤ê¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£24»þ´Ö¡¢°åÎÅÅª¥±¥¢¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
½ç°ìÏ¯¤µ¤ó
¡Ö²ÈÂ²Á´°÷¤¬¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¡¢ÉÂ±¡¤Ë¡£Äï¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦ÉÂµ¤¤Ç¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¡¢ËÍ¤é¤ò´Þ¤á¤ÆÀèÀ¸¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤«¤é²ÈÂ²°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤ÆÄï¤ò¼é¤ë¤È°Õ¼±¤Ï¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡Ä¡×
½¡°ìÏº¤µ¤ó
¡Ö°å»Õ¤ò»Ö¤¹¤¤Ã¤«¤±¤â¡¢ËÍ¤¿¤Á¤ÎÄï¤Î¤³¤È¤¬Âç¤¤¯¤Æ¡£Äï¤ò¼£¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤ª¸ß¤¤¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡×
¡Ö¤¤¤Ä¤«¹°°ìÏº¤¯¤ó¤ò¼£¤·¤¿¤¤¡×¡£ÆóÅáÎ®¤òÌÜ»Ø¤¹À¸³è¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Î¾¿Æ¤Ï¶¦Æ¯¤¤Ç¡¢²È¤Î¤³¤È¤Ï²ÈÂ²¤ÇÊ¬Ã´¤·¤Þ¤¹¡£Äï¤Î½¡°ìÏº¤µ¤ó¤Ï¡¢Ìë¤Î¤ª¤à¤ÄÂØ¤¨¤òÃ´Åö¡£¡Ö¤ª¤·¤Ã¤³¤¹¤ó¤Ê¤è¡¢º£¤ª¤·¤Ã¤³¤·¤¿¤é¤ª·»¤Á¤ã¤óÅÜ¤ë¤è¡£ÀäÂÐ¤ª¤·¤Ã¤³¤¹¤ó¤Ê¤èº£¡×¡£¿©»ö¤Ï°ß¤ËÄ¾ÀÜÃíÆþ¤·¤Þ¤¹¡£
½ç°ìÏ¯¤µ¤ó¤Ï¡Ö²¿Ç¯¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥µ¡¼¤Ã¤Æ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£5ºÐ¤ÎËå¤ÎÌÌÅÝ¤â¤ß¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤ªÉ÷Ï¤¤¤¤¯¤¾¡ª¡×¤ÈÂ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÊÙ¶¯¤ä²È¤Î¤³¤È¤¬½ª¤ï¤ë¤È¥Ô¥¢¥ÎÎý½¬
¤½¤·¤Æ¸á¸å11»þÈ¾¡£½ç°ìÏ¯¤µ¤ó¤¬¡Ö¥Ô¥¢¥Î¤ä¤ë¤¾¡¼¡×¤ÈÄï¤ËÀ¼¤ò³Ý¤±¤Þ¤·¤¿¡£ÊÙ¶¯¤ä²È¤Î¤³¤È¤¬¤¹¤Ù¤Æ½ª¤ï¤ê¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¥Ô¥¢¥Î¤ÎÎý½¬¤Ç¤¹¡£
Äï¤Î½¡°ìÏº¤µ¤ó
¡Ö¥¹¥È¥Ã¥×¥¹¥È¥Ã¥×¡ª¡×
½ç°ìÏ¯¤µ¤ó
¡Ö¤ª¤Þ¤¨Îý½¬¤·¤í¤Ã¤Æ¡×
½¡°ìÏº¤µ¤ó
¡ÖÎý½¬¤·¤Æ¤ë¤è¡×
½ç°ìÏ¯¤µ¤ó
¡Ö¤·¤Æ¤Ê¤¤¤ä¤ó¡×
½¡°ìÏº¤µ¤ó
¡Ö¤·¤Æ¤ë¤èÎý½¬¡×
2¿Í¤¬ËÜ³ÊÅª¤Ë¥Ô¥¢¥Î¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢ÊÝ°é±àÇ¯¾¯¤À¤Ã¤¿4ºÐ¤Î»þ¡£¹â¹»2Ç¯¤Î16ºÐ¤Î»þ¡¢¹ñºÝ¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¤ÇÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹â¹»3Ç¯¤Î»þ¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥«¡¼¥Í¥®¡¼¥Û¡¼¥ë¤Ç±éÁÕ¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Êì
¡Ö¥Ô¥¢¥Î¤â¤Í¡Ä¡¢¡Ê¹°°ìÏº¤¯¤ó¤Ï¡Ë¡Ø¤¢¤Ã¤Þ¤¿´Ö°ã¤¨¤¿¡Ù¤ÈÁ´ÉôÄ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡£¡Ø¤¿¤Ö¤ó²¿¤â´¶¤¸¤Æ¤Ê¤¤¡Ù¤¬°å»Õ¤Î¸«²ò¤À¤±¤É¡¢¤¤Ã¤È¿´¤Ë¶Á¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¢£²ÈÂ²¤Î¿´¤Î»Ù¤¨¤ÏºßÂð°å¤ÎÂç¶ù¤µ¤ó
·»¡¼¥º¤Î2¿Í¤¬°å»Õ¤ò»Ö¤·¤¿¡¢¤â¤¦1¤Ä¤Î¤¤Ã¤«¤±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼«Âð¤Ë¡¢¡Ö¤¢¤ª¤¾¤é¿ÇÎÅ½ê¡×¾®»ùºßÂð°å¤ÎÂç¶ùÊþÀ¸¤µ¤ó¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Ù¥Ã¥É¤Î¹°°ìÏº¤¯¤ó¤Ë¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¡ª¡¡¹°¤Á¤ã¤ó¡¢¤è¤«¤Ã¤¿¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤«¤±¤Þ¤¹¡£ÂÎÄ´¤ò³ÎÇ§¤·¡¢Ìô¤Î½èÊý¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿ÀèÀ¸¤¿¤Á¤ÎÂ¸ºß¤¬¡¢²ÈÂ²¤Î¿´¤Î»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Êì
¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤³¤È¤òÏÃ¤»¤ë¾ì¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÈó¾ï¤Ë¾¯¤Ê¤¤¡£¶¦´¶¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ëÁê¼ê¤â¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡£ÀèÀ¸Êý¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¿´¤¬·Ú¤¯¤Ê¤ë¡×
·»¡¼¥º¤â¡¢¤½¤ó¤Ê»Ñ¤Ë±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
½¡°ìÏº¤µ¤ó
¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¾Ð¤¨¤ë´Ä¶¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¡×
½ç°ìÏ¯¤µ¤ó
¡Ö¥Ô¥¢¥Î¤ÇÌþ¤ä¤»¤ë¤ª°å¼Ô¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤ËÍ¤¿¤Á¤Ë¤Ï¤¹¤´¤¯¶¦´¶¤Ç¤¤ë¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤âÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¢£ÉÂµ¤¤Î»Ò¤ä²ÈÂ²¤Ë¸þ¤±¤¿¥é¥¤¥Ö¤ò´ë²è
¤¢¤ëÆü¡£ÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤Î²èÌÌ±Û¤·¤ËÂç¶ù¤µ¤ó¤¬¡Ö¤À¤ó¤À¤óÂç¿Í¤Ê¤·¤ã¤Ù¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½ç°ìÏ¯¤µ¤ó
¡Ö¥¤¥ä¥¤¥ä¥¤¥äŽ¥Ž¥Ž¥¡£À¼¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤¹¡£Âç¿Í¤À¤Ã¤Æ¡×
½¡°ìÏº¤µ¤ó
¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡À¼¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤¹¡×
Âç¶ù¤µ¤ó
¡Ö¥¤¥ä¥¤¥ä¥¤¥äŽ¥Ž¥Ž¥Æ±¤¸¤³¤È¸À¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¡×
Âç¶ù¤µ¤ó¤È·»¡¼¥º¤Ç¡¢ÉÂµ¤¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ä¤½¤Î²ÈÂ²¤Ë¸þ¤±¤¿¥é¥¤¥Ö¤ò´ë²è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÅöÆü¡¢²ñ¾ì¤Þ¤ÇÍè¤é¤ì¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë¥Í¥Ã¥È¤ÇÇÛ¿®¤â¹Ô¤¦¤Î¤À¤½¤¦¡£
Âç¶ù¤µ¤ó¤Ï¡Öµ¤·Ú¤Ë³°¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤Êý¤âÂ¿¤¤¤·¡¢¾¯¤·¤Ç¤â³Ú¤·¤¤¤³¤È¡¢¾Ð¤¨¤ë¤³¤È¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò´î¤Ð¤¹¤¿¤á»î¹Ôºø¸í
ÌÜ»Ø¤¹¤Ï°ìÂÎ´¶¤Î¤¢¤ë¥é¥¤¥Ö¡£ËÜÈÖ2½µ´ÖÁ°¡¢·»¡¼¥º¤¬Ë¬¤ì¤¿¤Î¤Ï³Ú´ï¤ÎÅ¸Í÷²ñ¡ÖÅìµþ³Ú´ïÇî2025¡×¤Ç¤¹¡£¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê³Ú´ï¤òÅ¸¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ö¡¼¥¹¤Ç¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¡Ö¥µ¥Ã¥¯¥¹¤È¤«¡¢¥¢¥³¡¼¥Ç¥£¥ª¥ó¤È¤«¡Ê²»¤¬¡Ë¤¤¤í¤¤¤íÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Äï¤Î½¡°ìÏº¤µ¤ó
¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê³Ú´ï¤¬ÌÄ¤ë¤Î¤Ç»È¤¨¤½¤¦¡Ä¡£¤ª¤â¤·¤í¤¤¤Ê¤È¡×
½ç°ìÏ¯¤µ¤ó
¡Ö¡Ê³Ú´ï¤ò¡Ë»ý¤Ã¤ÆÊâ¤¯¤³¤È¤Ç¡ÊÄ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤È¤Î¡Ëµ÷Î¥¤Î¶á¤µ¤¬°ìÂÎ´¶¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×
¸åÆü¡¢³Ú´ïÅ¸¤ò»²¹Í¤Ë¥Í¥Ã¥È¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê³Ú´ï¤¬ÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤ó¤Ê²»¤¬¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
½¡°ìÏº¤µ¤ó
¡Ö¡Ê¥Á¥å¡¼¥Ö¤Ç¡Ë¿á¤¤¤Æ±éÁÕ¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥ê¥³¡¼¥À¡¼¤Î²»¤¬¤¹¤ë¡×
½ç°ìÏ¯¤µ¤ó
¡Ö²¿¤Î¶Ê¤Ç»È¤¦¤«¤À¤è¤Í¡©¡×
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢»î¹Ôºø¸í¤·¤Þ¤¹¡£
½ç°ìÏ¯¤µ¤ó
¡ÖA¥á¥í»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¤½¤Ã¤Á¤ò»ý¤Ã¤ÆŽ¥Ž¥Ž¥¡×
½¡°ìÏº¤µ¤ó
¡ÖÎ¾ÊýÃÆ¤¯¤Ã¤Æ¤³¤È¡©¡×
½ç°ìÏ¯¤µ¤ó
¡ÖÆñ¤·¤¤¤«¤¡¡×
¢£ÊÙ¶¯¤ä¼Â½¬¤ÎÉéÃ´¤â¡ÄÆóÅáÎ®¤Î¶ìÏ«
Îý½¬¤Î¹ç´Ö¡¢¤Õ¤È·»¤Î½ç°ìÏ¯¤µ¤ó¤ò¸«¤ë¤È¥½¥Õ¥¡¡¼¤Ë¿È¤òÍÂ¤±¡¢Èè¤ì¤¿É½¾ð¤Ç¤¹¡£¤ä¤Ï¤êÆóÅáÎ®¤ÏÂçÊÑ¤Ç¤¹¡£
½¡°ìÏº¤µ¤ó
¡ÖÊÙ¶¯ÆâÍÆ¤ÏÆñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¹ü¤È¤«¶ÚÆù¤È¤«¿À·Ð¤È¤«³Ð¤¨¤Æ¡£½ç°ìÏ¯¤ÎÊý¤¬ÂçÊÑ¤½¤¦¤À¤è¤Í¡©¡×
½ç°ìÏ¯¤µ¤ó
¡Öº£¤Ï¥Æ¥¹¥È¤¬¤¤¤Ã¤¿¤ó½ª¤ï¤Ã¤Æ¡¢¥ª¥ó¥ª¥Õ¤Ç¤¤¤¨¤Ð¥ª¥Õ¤Î»þ´ü¤À¤±¤É¡¢¥ª¥Õ¤Î»þ´ü¤Ç¤âÂçÊÑ¤Ê¼Â½¬¤ÏÁ´Á³¤¢¤ë¤Î¤Ç¡×
¤½¤ì¤Ç¤â´èÄ¥¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î²»³Ú¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ë¡¢¤³¤Î»×¤¤¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¤«¤é¡£
¢£ÇÛ¿®¤Ç»²²Ã¡Ö·»¡¼¥º¤Î±éÁÕ¤¬³Ú¤·¤ß¡×
¤½¤ó¤Ê·»¡¼¥º¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë²ÈÂ²¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¾®³Ø2Ç¯À¸¤Î²÷ÅÍ¤¯¤ó¡Ê8¡Ë¡£ÀèÅ·À¤ÎÀ÷¿§ÂÎ¤Î°Û¾ï¤ÇÈ¯Ã£¤ÎÃÙ¤ì¤ä¸ÆµÛ´ï¤Ë¤â¾ã³²¤¬¤¢¤ê¡¢
¿Í¹©¸ÆµÛ´ï¤ò¤Ä¤±¤ÆÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²÷ÅÍ¤¯¤ó¤ÎÂÎÄ´¤¬Í¥¤ì¤Ê¤¤»þ¤Ï¡¢Î¾¿Æ¤¬ÌëÃæ¤Þ¤Ç²ð¸î¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
²÷ÅÍ¤¯¤ó¤ÎÊì
¡Ö²»³Ú¤òÄ°¤¤¤ÆÌþ¤ä¤µ¤ì¤¿¤¤¡£¿Æ»Ò¤Ç¤Î¤ó¤Ó¤ê¤È¤·¤¿¤Ò¤È¤È¤¤ò²á¤´¤·¤¿¤¤¤Ê¤È¡×
³°½Ð¤¬ÂçÊÑ¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Î¥é¥¤¥Ö¤ÏÇÛ¿®¤Ç»²²Ã¤·¤Þ¤¹¡£»Ð¤ÎÉ´¹á¤µ¤ó¡Ê11¡Ë¤Ï¡Ö·»¡¼¥º¤Î±éÁÕ¤¬³Ú¤·¤ß¤À¤·¡¢²÷ÅÍ¤¬¤É¤ó¤ÊÈ¿±þ¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¸«¤Æ¡¢°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤á¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡Ö¤¤¤Á¤Ð¤ó¤Û¤·¤¤Æ»¶ñ¡×¤Î¤ª³¨¤«¤
11·î¡¢¤¤¤è¤¤¤è¥é¥¤¥Ö¤ÎÆü¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£²ñ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿ÀéÍÕ¡¦Çð»Ô¤ÎÊ¡»ã»ÜÀß¡Ö¤¹¤¯¤¹¤¯¥Ï¥¦¥¹¡×¤Ë¤Ï°åÎÅÅª¥±¥¢¤¬É¬Í×¤Ê»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ä²ÈÂ²¤é¤¬Ìó50¿Í¡¢ÇÛ¿®¤Ë¤âÁ´¹ñ¤«¤éÌó400¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²÷ÅÍ¤¯¤ó¤Ï¼«Âð¤Ç¥¹¥¿¥ó¥Ð¥¤¡£»Ð¤ÎÉ´¹á¤µ¤ó¤Ï¡Ö¸µµ¤¤À¤Í¤¨¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
·»¡¼¥º¤Ï¡¢±Ç²è¡Ö¥¢¥é¥¸¥ó¡×¤Î¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¤Ê¤É¤ò±éÁÕ¡£Âç¤¤ÊÇï¼ê¤¬Á÷¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤¹¤ë¤È·»¤Î½ç°ìÏ¯¤µ¤ó¤Ï¡Ö±ôÉ®¤È¥¹¥±¥Ã¥Á¥Ö¥Ã¥¯¤¬¼ê¸µ¤Ë¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤¿¤Á¤¬¤ªÂê¤ò½Ð¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç³¨¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡¢½¡°ìÏº¤µ¤ó¤Ï¡Ö±éÁÕ¤¹¤ë¶Ê¤Ï¡ØÌ´¤ò¤«¤Ê¤¨¤Æ¥É¥é¤¨¤â¤ó¡Ù¤Ç¤¹¡£¤ªÂê¤¬¡Ø¤¤¤Á¤Ð¤ó¤Û¤·¤¤Æ»¶ñ¡Ù¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²÷ÅÍ¤¯¤ó¤Î¼«Âð¤Ç¤ÏÊì¤¬¡Ö¤â¤â¤Á¤ã¤ó¤Ï²¿¤¬¤¤¤¤¡©¡×¡Ö²÷¤Á¤ã¤ó¤Ï²¿¤¬¤Û¤·¤¤¤«¤Ê¡©¡×¤ÈÊ¹¤¡¢»Ð¤ÎÉ´¹á¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤É¤³¤Ç¤â¥É¥¢¡ª¡×¡Ö¡Ê²÷ÅÍ¤¯¤ó¤â¡Ë¤É¤³¤Ç¤â¥É¥¢¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡¡¹Ô¤Íè¤¬³Ú¤À¤è¡¢Î¹¹Ô¤È¤«¤â¡×¤ÈÄó°Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
±éÁÕ¤ò¹ç¿Þ¤Ë¡¢°ìÀÆ¤Ë¤ª³¨¤«¤¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£ÇÛ¿®¤Ç»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤«¤é¤â¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬ÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¶Ê¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢½ç°ìÏ¯¤µ¤ó¤ÏµÒÀÊ¤Ø¡£¤ªÂê¤Ø¤ÎÅú¤¨¤ò¸«¤Æ²ó¤ê¡¢¡Ö¤É¤³¤Ç¤â¥É¥¢¡ª¡¡¤É¤³¤Ç¤â¥É¥¢¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÀ¼¤ò¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡ÄºÇ¸å¤ËÁª¤ó¤À¶Ê¤Ï¡©
¤½¤·¤Æ¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Î¥Þ¡¼¥Á¡×¡Êºî¶Ê¡§»°ÌÚ¤¿¤«¤·¡Ë¤¬Î®¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï2¿Í¤¬Áª¤ó¤À¡¢¥ê¥³¡¼¥À¡¼¤Î²»¤¬¤¹¤ë¤¢¤Î³Ú´ï¡£»Ò¤É¤â¤¬¶á´ó¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ê¤É¡¢¤ß¤ó¤Ê³Ú¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ç¡¢¥é¥¤¥Ö¤â½ªÈ×¡£ºÇ¸å¤ËÁª¤ó¤À¶Ê¤Ï¡¢Æ¸ÍØ¤Î¡Ö¤Ë¤¸¡×¡Êºî»ì¡¦¿·Âô¤È¤·¤Ò¤³¡¢ºî¶Ê¡¦ÃæÀî¤Ò¤í¤¿¤«¡Ë¤Ç¤¹¡£²ñ¾ì¤Ç¤â²÷ÅÍ¤¯¤ó¤Î¼«Âð¤Ç¤â¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¡Ö¤¤ß¤Î¡¡¤¤ß¤Î¡¡¤¤Ö¤ó¤â¤Ï¤ì¤Æ¡×¡Ö¤¤Ã¤È¡¡¤¢¤·¤¿¤Ï¡¡¤¤¤¤¤Æ¤ó¤¡×¤È¹ç¾§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Âç¶ù¤µ¤ó
¡Ö²ñ¾ì¤Ë°åÎÅÅª¥±¥¢¤Î»Ò¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¤·¡¢²èÌÌ¤Î¸þ¤³¤¦¤Ë¤â¹°°ìÏº¤¯¤ó¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Æ¡¢·»¡¼¥º¤¬°ìÀ¸·üÌ¿¤Ä¤Ê¤¬¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¡£Èà¤é¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤í¤ò¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÂçÀÚ¤Ë°å¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
²÷ÅÍ¤¯¤ó¤ÎÊì
¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤Ï¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¤¡£ËÜÅö¤Ë¤¤ç¤¦¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¡£¡Ê²÷ÅÍ¤¯¤ó¤Ï¡Ë²»¤È¤«»ë³ÐÅª¤Ë»É·ã¤¬¤¢¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¡¢ÂÎ¤¬¼«Á³¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤«¤Ê¤È¡×
É´¹á¤µ¤ó
¡Ö¼êÇï»Ò¤È¤«¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Ã¤Á¤â¼êÇï»Ò¤·¤¿¤ê¤·¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
²ñ¾ì¤Ç»²²Ã¤·¤¿¿Í¤«¤é¤Ï¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡Á¡×¡Ö¡Ê»Ò¤É¤â¤¬¡Ë¥Ô¥¢¥Î¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡Ö¤ª°å¼Ô¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×
°åÎÅ¤È²»³Ú¤Î²ÄÇ½À¤ò¿®¤¸¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â·»¡¼¥º¤Ï¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Õ¤¿¤ê¤ËÊúÉé¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
·»¤Î½ç°ìÏ¯¤µ¤ó
¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤À¤ó¤À¤óË»¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤ËÉé¤±¤ºËÍ¤é¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¡¢°å¼Ô¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
½¡°ìÏº¤µ¤ó
¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬¡Ë¤«¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×
½ç°ìÏ¯¤µ¤ó
¡Ö¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¡Á¡×
½¡°ìÏº¤µ¤ó
¡Ö¹Í¤¨¤Æ¤ë¤è¡ª¡×¡¡
¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÃçÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£¡Ê12·î25Æü¡Ønews every.¡Ù¤è¤ê¡Ë