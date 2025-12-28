お金持ちが多いイメージの「栃木県の自治体」ランキング！ 2位「日光市」を抑えた1位は？【2025年調査】
地名を口にすると「いいところに住んでいるね」と返ってくるような、土地そのものが富裕層の代名詞となっているケースは少なくありません。SNSや街のうわさで「セレブが多そう」と囁かれるエリアに注目しました。
All About ニュース編集部では、2025年12月18日の期間、全国20〜70代の男女250人を対象に、「お金持ちが多い自治体に関するアンケート」を実施しました。その中から、お金持ちが多いイメージの「栃木県の自治体」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「観光地でもあり自然豊かで別荘持ってる人多そう」（30代女性／神奈川県）、「一軒家が多い印象がありお金がありそうだから」（30代女性／石川県）、「観光地に住んでいる人はリッチなイメージ」（30代女性／東京都）といった声が集まりました。
回答者からは「高級住宅街もあるのでお金持ちが住んでいそう」（30代女性／神奈川県）、「栃木県の中心的な都市なので、商業施設や行政施設など都市機能が整っており、地価も高いのでお金持ちが多いイメージだからです」（60代女性／愛知県）、「県内の富裕層が集まりやすく、土地持ち・地元企業オーナーのイメージが強い」（20代女性／千葉県）といった声が集まりました。
2位：日光市／39票2位は、世界遺産「日光の社寺」を擁する日光市でした。日光東照宮をはじめとする歴史的建造物や、中禅寺湖、華厳ノ滝といった豊かな自然に恵まれた日本を代表する観光都市です。古くから国内外の要人が訪れる避暑地・別荘地としての歴史もあり、格式高い「金谷ホテル」などの名門ホテルが点在。広大な面積を持つ同市は、観光資源による経済効果や、歴史に裏打ちされた品格ある街並みのイメージから、富裕層が住む街としての印象を強く与えているようです。
1位：宇都宮市／148票1位に輝いたのは、県庁所在地の宇都宮市でした。北関東最大の人口を誇る中核市であり、経済・商業の中心地として圧倒的な存在感を放っています。都心へのアクセスも良好な新幹線停車駅であり、駅周辺の再開発やLRT（次世代型路面電車）の開業など、都市基盤の整備が目覚ましく進んでいます。大手企業の拠点や官公庁が集積し、利便性の高い高級マンションや閑静な住宅街が形成されていることから、多くの人が「栃木県で最も裕福な街」として同市を想起したと考えられます。
