神奈川県らしさを感じる「1200円未満のお土産」ランキング！ 1位「よこすか海軍カレー」、では2位は？【2025年調査】
家族や友人と集まる機会が増えるこの季節、さりげなく気が利く手土産を用意できると、それだけで場の空気が和らぐものです。失敗したくない年末の贈り物には、どのお土産が選ばれるのでしょうか？
All About ニュース編集部は12月19日、全国10〜70代の男女250人を対象に「神奈川県のお土産」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、神奈川県らしさを感じる「1200円未満のお土産」を紹介します！
※値段は一部サイズを参考にしています
※値段は各公式Webサイトより引用
回答者からは「神奈川といえば横浜、横浜といえば西洋風で都会的なイメージを持つ人は少なくないと思うから」（30代女性／神奈川県）、「まず商品名に横浜と入っている点と、お土産コーナーに行った時目立つ商品なので」（30代女性／東京都）、「横浜馬車道と名前がしっかり入っているから横浜のものとわかりやすい」（20代女性／愛媛県）などのコメントがありました。
回答者からは「良く番組で見かけるし、地域を良く表しているから」（50代男性／愛知県）、「カレーの街として有名な横須賀の歴史的背景を感じさせる商品だからです」（30代男性／東京都）、「横須賀といえば海軍カレーという強い地域イメージがあり、食べ物としても話題性が高いし印象に残りやすいから」（30代女性／石川県）などのコメントがありました。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：横浜馬車道ミルフィユ（ガトー・ド・ボワイヤージュ）／58票2位は、ガトー・ド・ボワイヤージュの「横浜馬車道ミルフィユ」（6個入1188円）でした。サクサクのパイ生地にクリームが重なる上品なスイーツ。レトロな横浜の雰囲気を感じさせるパッケージで、おしゃれなお土産としても定評があります。
1位：よこすか海軍カレー（調味商事）／152票1位は、調味商事の「よこすか海軍カレー」（1個648円）でした。明治時代の海軍レシピを再現した本格レトルトカレーで、手頃な価格と深いコクのある味わいが魅力。横須賀らしさを感じる名物土産として幅広い層から選ばれました。
