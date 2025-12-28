「油の特売日を気にしなくなりました」40歳・世帯年収700万円主婦がリピートしたふるさと納税
食品から日用品、地域の名産品まで、毎年さまざまな返礼品が用意されているふるさと納税。どれを選ぶか迷う人も多いのではないでしょうか。特に年末は寄付の締め切りが近づき、寄付先を検討する家庭も増える時期です。
ここではAll Aboutが実施しているアンケートから、東京都在住40歳女性の「選んでよかった2025年ふるさと納税の返礼品」を紹介します。身近な視点から選ばれた返礼品の一例としてご覧ください。
同居家族構成：本人、夫（41歳）、子ども（13歳、9歳）
居住地：東京都
職業：専業主婦
世帯年収：本人0円、配偶者700万円
現預金：1000万円
リスク資産：50万円
▼リスク資産内訳
・投資信託：50万円
2025年に最も満足した返礼品について、「山形県天童市のまいにちのこめ油1500g×3本」を挙げています。
選んだ理由については、「良質な油を使って料理をしたいけど、スーパーで買うには値段が高く、持ち帰る時も重たくて躊躇（ちゅうちょ）していたところ、ふるさと納税で見つけた。配送してくれるし、お得に手に入ると思った」と回答。
実際に手元に届いてからは「普段の料理に使用しています。安価なサラダ油と違って、ドレッシングやお菓子作りにも利用しやすい」と述べ、さらに「2年間リピートして特によかったと思うのは、3本まとめて届くので、半年は油を買わずに済む点。油の特売日を気にしなくなりました」と、その魅力を語っています。
気に入っている返礼品については、「福岡県飯塚市の鉄板焼デミソースハンバーグは、湯煎で食べられるので焼く手間もなく、冷凍庫にあると安心感があります。疲れた日も、さっと温めれば、おいしいハンバーグが食べられるので、元気が出ます」と紹介。
さらに「鹿児島県鹿児島市の遊食豚彩 いちにぃさん そばつゆ仕立黒豚しゃぶしゃぶ」についても、「食材の全てがおいしかった。珍しい締めのそばソーメンも最高でした」と絶賛。
一方で、少し期待外れだった返礼品もあるそうで、「口コミ評価が高く、数種類の味が楽しめることから期待して注文したハンバーグ。どの味も私含め家族の口に合わなかったし、ハンバーグ自体も薄かった」と振り返ります。
とはいえ、ふるさと納税をすることで「楽しみが増えたし、地方を知るきっかけになりました。今まで聞いたことのなかった街の名前も覚えたし、旅行の選択肢にもなりました」と、多くのメリットを感じている様子。
返礼品は「1年間のご褒美。おいしいものや、普段は選べない高価なものを頼むきっかけに」もなっていると言います。
最後に、来年以降で検討しているのは「お米。値上がりや在庫不足ということがあったので、1年を通して定期的に届くのがいい」と教えてくれました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
ここではAll Aboutが実施しているアンケートから、東京都在住40歳女性の「選んでよかった2025年ふるさと納税の返礼品」を紹介します。身近な視点から選ばれた返礼品の一例としてご覧ください。
回答者プロフィール年齢性別：40歳女性
同居家族構成：本人、夫（41歳）、子ども（13歳、9歳）
居住地：東京都
職業：専業主婦
世帯年収：本人0円、配偶者700万円
現預金：1000万円
リスク資産：50万円
▼リスク資産内訳
・投資信託：50万円
「一番よかった返礼品は山形県天童市のまいにちのこめ油1500g×3本」ふるさと納税歴は「5年」。毎年「家族名義で8万円ほど」利用しているという今回の投稿者。
2025年に最も満足した返礼品について、「山形県天童市のまいにちのこめ油1500g×3本」を挙げています。
選んだ理由については、「良質な油を使って料理をしたいけど、スーパーで買うには値段が高く、持ち帰る時も重たくて躊躇（ちゅうちょ）していたところ、ふるさと納税で見つけた。配送してくれるし、お得に手に入ると思った」と回答。
実際に手元に届いてからは「普段の料理に使用しています。安価なサラダ油と違って、ドレッシングやお菓子作りにも利用しやすい」と述べ、さらに「2年間リピートして特によかったと思うのは、3本まとめて届くので、半年は油を買わずに済む点。油の特売日を気にしなくなりました」と、その魅力を語っています。
「お得感があるか、使い切れるかどうか、リピートの可能性があるか」返礼品を選ぶ際に重視しているポイントとして、「お得感があるか、使い切れるかどうか、リピートの可能性があるか」を挙げた投稿者。
気に入っている返礼品については、「福岡県飯塚市の鉄板焼デミソースハンバーグは、湯煎で食べられるので焼く手間もなく、冷凍庫にあると安心感があります。疲れた日も、さっと温めれば、おいしいハンバーグが食べられるので、元気が出ます」と紹介。
さらに「鹿児島県鹿児島市の遊食豚彩 いちにぃさん そばつゆ仕立黒豚しゃぶしゃぶ」についても、「食材の全てがおいしかった。珍しい締めのそばソーメンも最高でした」と絶賛。
一方で、少し期待外れだった返礼品もあるそうで、「口コミ評価が高く、数種類の味が楽しめることから期待して注文したハンバーグ。どの味も私含め家族の口に合わなかったし、ハンバーグ自体も薄かった」と振り返ります。
とはいえ、ふるさと納税をすることで「楽しみが増えたし、地方を知るきっかけになりました。今まで聞いたことのなかった街の名前も覚えたし、旅行の選択肢にもなりました」と、多くのメリットを感じている様子。
返礼品は「1年間のご褒美。おいしいものや、普段は選べない高価なものを頼むきっかけに」もなっていると言います。
最後に、来年以降で検討しているのは「お米。値上がりや在庫不足ということがあったので、1年を通して定期的に届くのがいい」と教えてくれました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)