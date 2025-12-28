アイドルグループSKE48の元メンバーの北野瑠華さんが、雑誌「BUBKA（ブブカ）」（白夜書房）2026年2月号の増刊号の表紙に登場しました。



【写真】つるん陶器肌の北野瑠華さん

話題になっている2冊目の写真集「ヴィーナスの、誕生」（白夜書房）のアザーカットを公開。“新グラビアクイーン”と評判の北野さんの魅力が凝縮されたグラビアとなっています。



写真集「ヴィーナスの、誕生」は12月19日にリリース。通常版の表紙カットに使用されたのは、夕暮れ前の温かな光に照らされた印象的な一枚です。女神を彷彿させるそのたたずまいから、タイトルが決定。真っ青な空と広大な自然は、撮影ロケ地となった長崎県・五島列島です。セブンネット限定版の表紙では、黄色の水着姿を披露しました。



同写真集はデジタルでも展開。書籍版と同内容の通常版のほか、書籍版とは全く違う衣装とシチュエーションがメインで構成されたデジタル限定アザーカット写真集『ヴィーナスの、誕生-零-』、書籍版に新たな表紙写真と限定カットが追加収録されたDMMブックス限定版があります。



北野さんの公式X（@official_ruka25）では、写真集の刊行を記念して、さまざまなカットを公開しています。



【北野瑠華さんプロフィール】

きたの・るか 1999年5月25日生まれ 岐阜県出身 身長158cm 血液型＝A型。2013年にSKE48の6期生としての活動をスタート。2024年6月、SKE48を卒業。卒業後に発売した1st写真集『触れて、みる?』が大ヒット。『グラぱらっ！』（ABCテレビ）で地上波連ドラ初主演を務めるなど、女優として活躍しながら、グラビア誌にも多数出演。公式HP：https://kitano-ruka.com/ 公式X(@official_ruka25) 公式Instagram(@rukakitano0525)