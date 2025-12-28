¡Ö²¿¹Í¤¨¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤Í¡©¡×ÃæÀîæÆ»Ò¡¢Â©»Ò¤È¡È¤¢¤ë¤â¤Î¡É¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤Ë¡Ö²Ä°¦¤¯¤Æ¿©¤Ù¤Á¤ã¤¤¤¿¤¤¡×¤ÎÀ¼
¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæÀîæÆ»Ò¤µ¤ó¤Ï12·î28Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£Â©»Ò¤È¥¥¦¥¤¤È¤Î¥³¥é¥Ü¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃæÀîæÆ»Ò¡¢Â©»Ò¤È¡È¤¢¤ë¥Õ¥ë¡¼¥Ä¡É¤È¤Î¥³¥é¥Ü¡ª
Æ±¥Ý¥¹¥È¤Ë¤Ï¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¥Ô¥Á¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê²Ä°¦¤¤¥¥¦¥¤Ë·¤ä¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö·Á¤¬»÷¤Æ¤ë¡×¡Ö¸½Êª¤È¤Î¥³¥é¥Ü¡×¡Ö¥¼¥¹¥×¥ê¤Î¥·¡¼¥ë¤¬¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¥¥¦¥¤·¯¡£²¿¹Í¤¨¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤Í¡© ¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤¯¤Æ¿©¤Ù¤Á¤ã¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤ï¤¿¤·¤âÂ©»Ò¤Ë¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡¼¡ª¡ª¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«ÁÖ¤ä¤«¤Ç»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤¬¤Þ¤¿¥¸¥ï¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ö¥¥¦¥¤¤ß¤¿¤¤¤ÊÆ¬¤À¤Í¡Ä¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(Ê¸:Ê¡Åç ¤æ¤)
¡ÖÁÖ¤ä¤«¤Ç»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤¬¤Þ¤¿¥¸¥ï¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡×ÃæÀî¤µ¤ó¤Ï¡ÖÄï¤¯¤ó ¥¥¦¥¤¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢3Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£Æ¬¤Ë¥¥¦¥¤¤Î¥·¡¼¥ë¤òÅ½¤Ã¤¿Â©»Ò¤ÎÎÙ¤ËËÜÊª¤Î¥¥¦¥¤¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¼Ì¿¿¤Ç¡¢·Á¤äÌÓ¡ÊÈ±¤ÎÌÓ¡Ë¤Î´¶¤¸¤¬¤Ê¤ó¤À¤«¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¹¡£
¡Ö²¦¾¤«¤éCM¤â¤é¤¨¤ë¤ïw¡×26Æü¤Ë¤Ï¡ÖÄï ¤Þ¤¿¼ª¤¬ñ»Ò¤Ë¡ª¡ª ¼ªñ»Ò¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Ì²¤¿¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ÎÂ©»Ò¤Î¼ª¤¬ñ»Ò¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ëÃæÀî¤µ¤ó¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤â¤¦ÆÀ°Õµ»¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡ÖÝôÍá¤Î»þ¡¢¤ª¿åÆþ¤é¤Ê¤¯¤ÆÊØÍø¤À¤Í¡ª ¤Ê¤ó¤Æ¡×¡Ö¤¤¤¿¤À¤¤Þ¡¼¤¹¡×¡Ö¤»¤ó¤È¤¯¤ó¤Ý¤¤¡×¡ÖÌþ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤¡¡×¡Ö²¦¾¤«¤éCM¤â¤é¤¨¤ë¤ïw¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¤«¤ï¤¤¤¤Â©»Ò¤ÎÅê¹Æ¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡ª
