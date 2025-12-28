¡Ú1·î¤Î¥à¡¼¥ó¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡Û1·î3Æü¤Ï³ªºÂ¤ÎËþ·î¡¢·î¤ÎËþ¤Á·ç¤±¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ËèÆü¤Î¥á¥½¥Ã¥É¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹
¡½¡½Ìë¤´¤È»Ñ¤òÊÑ¤¨¤ë·î¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÀøºß°Õ¼±¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·î¤ÎËþ¤Á·ç¤±¡Ê·îÎð¡Ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÊë¤é¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êË¤«¤ÊÀ¸³è¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£·î¤Î¥ê¥º¥à¤ò¾å¼ê¤Ë»È¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥Æ¥¤Ê1¥«·î¤ò²á¤´¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¢£1·î¤Î¥à¡¼¥ó¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡©
¡¡1·î¤ÎËþ·î¤Î¤³¤È¤ò¡¢¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¢¥á¥ê¥«¥ó¤ÏWolf Moon¡ÊÏµ·î¡Ë¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï½éÆü¤Î½Ð¤ò¿ÀÀ»¤Ê¤â¤Î¤È¹Í¤¨¡¢¤½¤ÎÈþ¤·¤¤»Ñ¤òÇÒ¤à¤È°ìÇ¯´Ö·ò¹¯¤Ç²á¤´¤»¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î¤ª³Ú¤·¤ß¤Ï²¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¤ªÇ¯¶Ì¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ï¤ª¶â¤Ç¤Ê¤¯¤ªÌß¤Ç¤·¤¿¡£¤ªÀµ·î¤Ë¾þ¤ë¶ÀÌß¤Ï¡¢Ç¯¿ÀÍÍ¤Î°Í¤êÂå¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤½¤Îº²¤¬½É¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¶ÀÌß¤ò²ÈÄ¹¤¬ºÐ¿ÀÍÍ¤ÎÂåÍý¤È¤·¤Æ²ÈÂ²¤ËÊ¬¤±Í¿¤¨¤¿¤Î¤¬¤ªÇ¯¶Ì¤Î»Ï¤Þ¤ê¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Ìç¾¾¤Ê¤É¤Î¤ª¾þ¤ê¤Ï¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¶ÀÌß¤ò¾þ¤Ã¤Æ¡¢¤ª»¨¼Ñ¤ò¿©¤Ù¤Æ¡¢ºÐ¿ÀÍÍ¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤òÂÎ¤ÎÃæ¤Ë¼è¤ê¹þ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¥á¥½¥Ã¥É¤ÏËèÆü¤Î½¬´·¤Ë¤¹¤ë¤È¤µ¤é¤Ë¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¤¬¡¢1Æü¤Ë¤½¤ó¤Ê¤Ë¤¤¤¯¤Ä¤â¤ä¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤È·ù¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¾¯¤·¤º¤ÄÀ¸³è¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£
¢¨·îÎð¤È¤Ï¡©
¿··î¤ÎÆü¤ò0¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤Î·î¤¬²¿ÆüÌÜ¤Î·î¤«¤¢¤é¤ï¤¹Æü¿ô¤Î¤³¤È¡£·î¤Î¼þ´ü¤ÏÌó29.8Æü¤Ê¤Î¤Ç¡¢·îÎð¤Ï0¡Á29¤È¤Ê¤ë¡£
¢£1·î1Æü¡Á10Æü
1Æü¡Ê·îÎð12.1¡Ë¡Ä¡Ä °ìÇ¯¤Î·×¤Ï¸µÃ¶¤Ë¤¢¤ê¡£¼ê¤ÎÆÏ¤¯ÌÜÉ¸¤òÎ©¤Æ¤Æ¡£
2Æü¡Ê·îÎð13.1¡Ë¡Ä¡ÄÍê¤ì¤ëÂ¸ºß¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤½¤¦¡£²¿¤Ç¤âµ¤·Ú¤ËÁêÃÌ¤ò¡£
3Æü¡Ê·îÎð14.1¡¦Ëþ·î¡Ë¡Ä¡Ä·î¸÷Íá¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¡£·î¤Ë´ê¤¤¤ò¤«¤±¤Æ¡£
4Æü¡Ê·îÎð15.1¡Ë¡Ä¡ÄÌÜ¤Ü¤ì¤Î¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤½¤¦¡£Â¨Çã¤¤¤¬Àµ²ò¡£
5Æü¡Ê·îÎð16.1¡Ë¡Ä¡ÄÆ²¡¹¤ÈÀï¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤Æü¡£Æ¨¤²ÊÊ¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¤¤Ç¡£
6Æü¡Ê·îÎð17.1¡Ë¡Ä¡Ä¤Ä¤Þ¤ß¿©¤¤¸·¶Ø¡£¾ÞÌ£´ü¸ÂÀÚ¤ì¤Ï¥Ñ¥¹¤·¤ÆÀµ²ò¡£
7Æü¡Ê·îÎð18.1¡Ë¡Ä¡Ä¾®¤µ¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¡£¾Ð¤¤Èô¤Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
8Æü¡Ê·îÎð19.1¡Ë¡Ä¡Äº£¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¤½¤¦¤ÊÍ½´¶¡£¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¡ª
9Æü¡Ê·îÎð20.1¡Ë¡Ä¡Ä²¹ÀôÎ¹¹Ô¤Ë¥Ä¥¡£¤ªÉ÷Ï¤²°¤µ¤ó¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤â»¿À®¡£
10Æü¡Ê·îÎð21.1¡Ë¡Ä¡Äº£Æü¤Ï»°ËçÌÜ¤ËÅ°¤·¤Æ¡£¼þ°Ï¤ò¾Ð¤ï¤»¤Æ¡£
¡¡ÍèÇ¯¤Î´³»Ù¤Ï¡Ö¸á¡Ê¤¦¤Þ¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£¸á¤Î»ú¤ËÌÚ¤Ø¤ó¤ò¤Ä¤±¤ë¤È¡¢¡ÖµÏ¡Ê¥¡Ë¡×¤È¤¤¤¦»ú¤Ç¡¢µÕ¤é¤¦¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö»Ò¡×¤ò°ìÈÖ¿¿¾å¤ÎËÌ¤Î°ÌÃÖ¤È¤¹¤ë¡Ö¸á¡×¤Ï¡¢¤½¤ÎÈ¿ÂÐ¤ÎÆî¤Î°ÌÃÖ¡£¿¢Êª¤Ç¤¤¤¨¤Ð³«¤¤¤Ã¤Æ¤³¤ì¤«¤é¸Ï¤ì¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¡£±¢¤ÈÍÛ¤Î¤Á¤ç¤¦¤É¶ÌÜ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢±¢ÍÛ¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤¬¤Á¤ç¤¦¤ÉµÕ¤é¤¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤«¤é¤¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡£
¡¡¸á¤ËÇÏ¤¬¤¢¤Æ¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂÀÍÛ¿À¤ò¤Î¤»¤ÆÇÏ¤¬Âç¶õ¤ò¶î¤±È´¤±¤Æ¤¤¤¯ÌÀ¤ë¤¤ÍÛ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤À¤«¤é¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÇÏ¤Î¤´¤È¤¯¡¢2026Ç¯¤¬ÌÀ¤ë¤¤Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
