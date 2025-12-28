¥µ¥ó¥¿Ë¹»Ò¤ÎÆ°Êª¤¬¤Ó¤Ã¤·¤ê¡Ä¿Íµ¤ÆüËÜ¿ÍÈþ½÷¥ì¥¹¥é¡¼¡¢¥·¥å¡¼¥ë¤Ê¡È¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ÊÁ¡É°áÁõ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¡Ö¥Ê¥¤¥¹¤¹¤®¤ëÉþ¤À¡ª¡×
¡¡¿Íµ¤ÆüËÜ¿Í½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼¤¬¥·¥å¡¼¥ë¤«¤Ä¥¥å¡¼¥È¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹°áÁõ¤Î¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£¥Õ¥¡¥ó¤ò´î¤Ð¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÆüËÜ¿ÍÈþ½÷¡¢¥·¥å¡¼¥ë¤Ê¡È¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ÊÁ¡É°áÁõ¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡WWE¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Î¥¸¥å¥ê¥¢¤¬23Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Û¥ê¥Ç¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤é¤·¤¤¥³¥ß¥«¥ë¤Ê°áÁõ¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤Ç¡¢¥¸¥å¥ê¥¢¤Ï¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹¤ÎË¹»Ò¤òÈï¤Ã¤¿Æ°Êª¤¬¤Ó¤Ã¤·¤êÉÁ¤«¤ì¤¿ÁíÊÁ¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤ËÀÖ¤¤¥Þ¥Õ¥é¡¼¤ò´¬¤¡¢¥ï¥¤¥ó¥°¥é¥¹¤òÊÒ¼ê¤Ë¥«¥á¥éÌÜÀþ¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ó¤È¤â¥·¥å¡¼¥ë¤Ê1Ëç¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤â¡Ö¥Ê¥¤¥¹¤¹¤®¤ë°áÁõ¡×¡ÖºÇ¤âÈþ¤·¤¤½÷À¤Ë´¥ÇÕ¡×¡ÖåºÎï¤Ê¥¸¥å¥ê¥¢¡¢¥¢¥ê¡¼¥ô¥§¥Ç¥ë¥Á¡ª¡×¤Ê¤É¤ÈÀä»¿¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î¥à¡¼¥É¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿ÆüËÜ»þ´Ö27ÆüÊüÁ÷¤ÎWWE¡ÖSMACKDOWN¡×¤Ç¤Ï¡¢½÷»ÒUS²¦ºÂ¤ò½ä¤Ã¤Æ¹³ÁèÃæ¤Î¥Á¥§¥ë¥·¡¼¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¤é¤ò¥¿¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¤Ç·âÇË¡£US²¦ºÂÃ¥´Ô¤Ø¸þ¤±¡¢2026Ç¯¤ÎÈà½÷¤ÎÀï¤¤¤Ë¤Þ¤¹¤Þ¤¹´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
