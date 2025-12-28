Æ²ËÜ¸÷°ì¤Î·ëº§¤Ë·ÝÇ½³¦¤«¤é½ËÊ¡¤ÎÀ¼Â³¡¹¡¡¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¡Ö¤á¤Ç¤¿¤¹¤®¤ë!!!! ¤ä¤Ð¤¤!!!¡×
¡¡¿Íµ¤¥Ç¥å¥ª¡Ö£Ä£Ï£Í£Ï£Ô£Ï¡×¤ÎÆ²ËÜ¸÷°ì¡Ê£´£¶¡Ë¤¬£²£¸Æü¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¡£·ÝÇ½³¦¤«¤é½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹¤È¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ²ËÜ¤Ï£²£¸Æü¡¢£Ó£Ô£Á£Ò£Ô£Ï¡¡£Å£Î£Ô£Å£Ò£Ô£Á£É£Î£Í£Å£Î£Ô¼Ò¤òÄÌ¤¸¤Æ·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤ªÁê¼ê¤Ï°ìÈÌ¿Í½÷À¤À¤¬¡¢º£Ç¯¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤òÎ¥¤ì¡¢·ÝÇ½³¦¤ò°úÂà¤·¤Æ¤¤¤ë¸µ½÷Í¥¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¸µ£Á£Ë£Â£´£¸¤Î¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¤Ï£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¡Ö¤³¡ª¡ª¡¡¸÷°ì¤µ¤ó¤¬·ëº§¡ª¡ª¡ª¡©¡©¡¡¤á¤Ç¤¿¤¹¤®¤ë¡ª¡ª¡ª¡ª¡¡¤ä¤Ð¤¤¡ª¡ª¡ª¡×¤È¶½Ê³¤®¤ß¤Ë¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¼¡×¤È½Ë¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ²ËÜ¤Î¼ç±éÉñÂæ¤Ë½Ð±é¤·¤¿¸µ£Á£Ë£Â£´£¸¤ÎÇßÅÄºÌ²Â¤â£Ø¤Ç¡ÖºÂÄ¹¡ª¡ª¡ª¡ª¡¡¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¸æºÂ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡¡¤Ò¤ã¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¡×¤ÈÂç´î¤Ó¡££Ä£Ï£Í£Ï£Ô£Ï¤Ë³Ú¶ÊÄó¶¡¤¹¤ë¤Ê¤É¿Æ¸ò¤Î¤¢¤ë¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÆ²Åç¹§Ê¿¤â¡Ö¤ª¤ª¤ª¤ª¤ª¤ª¤ª¡ª¡ª¡ª¡¡¸÷°ì¤¯¤ó¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤ª½Ë¤¤¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£