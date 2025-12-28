小嶋陽菜（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/12/28】元AKB48でタレントの小嶋陽菜が12月28日、自身のInstagramを更新。オフィスでの仕事着からミニ丈のアイドル衣装へ変身する動画を投稿し、話題となっている。

【写真】37歳元AKB神7「いつまでも似合う」美脚輝くミニ丈アイドル衣装姿

◆小嶋陽菜、ミニ丈アイドル衣装に変身


小嶋は「仕事納めして年末はアイドル」とコメントを添え、リール動画を投稿。ブラウンのトップスにデニムパンツというシンプルなコーディネートから、フリルがたっぷりあしらわれたピンク色のミニスカートアイドル姿へ変身する様子を披露している。

◆小嶋陽菜の変身に反響


この投稿に、ファンからは「魔法使いなの？」「やっぱり可愛い」「この曲で変身してくれてありがとう」「最強すぎる」「いつまでも似合う」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）

