Dream Aya、ピンクカラーの新ヘアスタイル披露「めちゃくちゃ似合う」「印象変わる」と反響
【モデルプレス＝2025/12/28】Dream Ayaが12月27日、自身のInstagramを更新。新しいヘアカラーとヘアスタイルを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】Dream Aya「印象変わる」話題の新ヘア
Ayaは「カラーカットおさめできましたっ」とヘアスタイリストへの「天才」という感謝の言葉とともに新ヘアを投稿。「＃ピンクカラー ＃レイヤーカット」という2つのハッシュタグを添えており、以前のブラウン系のセミロングヘアから、顔周りのレイヤーと明るい柔らかな色味が印象的なヘアへとチェンジしている。
また、動画は撮影したものの編集する時間がなかったと明かし「来年ばっさりいきたいなぁって話してるからその時は必ず」とも付け加えている。
この投稿にファンからは「ピンクめちゃくちゃ似合う」「印象変わる」「レベチなセンスの良さ」「可愛いのにクールな感じ」「レイヤーかっこいい」「いい色」などの声が寄せられている。（modelpress編集部）
