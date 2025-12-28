乃木坂46佐藤璃果、美肩輝くオフショルニットワンピ姿披露「レベチな可愛さ」「目が釘付け」と反響
【モデルプレス＝2025/12/28】乃木坂46の佐藤璃果が12月27日、自身のInstagramを更新。オフショルダーのニットワンピース姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】乃木坂46メンバー、美肩際立つワンピ姿
佐藤は「ピンクのかわいい空間でした 」とつづり、大きなピンクのリボンがデコレーションされた階段をバックにしたショットを複数枚公開。フリルが豪華にあしらわれた白のニットワンピースとオフショルダーカーディガンのセットアップを身に着けており、美しい肩がのぞいている。
この投稿に、ファンからは「レベチな可愛さ」「目が釘付け」「リボンで可愛さが一層引き立ってる」「肩の素肌に目が行っちゃう」「スタイルが良くないと着こなせない」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
