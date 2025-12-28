Perfume¡¢¥³¡¼¥ë¥É¥¹¥ê¡¼¥×Á°ºÇ¸å¤Î¹ÈÇò¡¡¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ç²ñ¸«¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤âÃå¤¿¤¯¤Æ¡×
Perfume
¡ãÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡þ¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¡Ê²»¹ç¤ï¤»¡Ë¡þ28Æü¡þNHKÊüÁ÷¥»¥ó¥¿¡¼¡ä17²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ëPerfume¡£12·î31Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ¡Ö¥³¡¼¥ë¥É¥¹¥ê¡¼¥×¡×¤ËÆþ¤ëPerfume¤Ï¡¢¹ÈÇò¤ÇPerfume Medley 2025¡Ö¥Ý¥ê¥ê¥º¥à¡×¡Ö½ä¥ë¡¼¥×¡×¤ò²Î¤¦¡£¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë½ªÎ»¸å¤Ë¼èºà²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¿´¶¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ç¹ÈÇò¤Î²ñ¸«¤ËÎ×¤ó¤ÀPerfume¡½¡½°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó
¹ÈÇò¤µ¤ó¤Î±éÌÜ¤ò¤â¤Ã¤Æ¥³¡¼¥ë¥É¥¹¥ê¡¼¥×¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤âÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á25Ç¯¤ä¤Ã¤Æ¤³¤µ¤»¤ÆÄº¤¤¤Æ¡¢¹ÈÇò¤µ¤ó¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤ì¤ë¤³¤ÈËÜÅö¤Ë¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤«¤é¡Ö¸«¤ë¤±¤ó¤Í¡¢¸«¤ë¤±¤ó¤Í¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤âËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¸å²ù¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡£°ìÃ¶¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤ò¡¢¤¤¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¡½¡½¹ÈÇò¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç16²ó½Ð¾ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£²ó¤¬¥³¡¼¥ë¥É¥¹¥ê¡¼¥×Á°¡¢ºÇ¸å¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢½àÈ÷¤Î»ÅÊý¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¸þ¤¹ç¤¤Êý¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢º£¤Þ¤Ç¤È°ã¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¤«¤·¤æ¤«
º£¤Þ¤Ç¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤Ê¤¯Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢¤Ç¤âºÇ¹â¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òºî¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤È¤¿¤¯¤µ¤óÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ò¤·¤Æ¡¢º£²ó¤¿¤á¤À¤±¤Î±éÌÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤½¤ì¤â¤·¤Ã¤«¤êÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó
º£¤Þ¤Ç¤À¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤È¥³¥é¥Ü¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÀ¸ÊüÁ÷¤Ç¥Á¥ã¥ó¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¥é¥¹¥È¤ò¾þ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤ä¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢ËÜÅö¤Ë¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¡¢¤¹¤´¤¤¥¢¥Ê¥í¥°¤Ê¤ä¤êÊý¤È¡¢»ä¤¿¤Á¤é¤·¤¤¥é¥¹¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£NHK¤µ¤ó¤Ï¡¢²áµî¤Î»ä¤¿¤Á¤¤¤Ã¤Ñ¤¤»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤Æ¡¢¤½¤Î±ÇÁü¤Ê¤É¤â¿§¡¹»È¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤ÈäÏª¤¹¤ë´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£
¤Î¤Ã¤Á
¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¸«¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢MIKIKOÀèÀ¸¤¬±é½Ð¡¢¿¶¤êÉÕ¤±¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦É÷¤ËÂç¤¤¯½Ð¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡£¤Ç¤â¤¤¤Ä¤â¿¶¤êÉÕ¤±¤ÏMIKIKOÀèÀ¸¤À¤·¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¡¢¤È¤¤¤¦¤«·ë¹½Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Þå«¡¢·Ò¤¬¤ê¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢MIKIKOÀèÀ¸¤È¤Î·Ò¤¬¤ê¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤â¸«¤»¤é¤ì¤ë±é½Ð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡½¡½º£²ó¤Ç17²óÌÜ¤Î¹ÈÇò¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ã¤Æ¤É¤ó¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¤«¤·¤æ¤«
¶ÛÄ¥¤¹¤ë¾ì¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¤Ç¤â²ÈÂ²¤ä¿ÆÀÌ¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¤è¤Ã¤Æ¤¤¤¦»Ñ¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¾ì¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î£±Ç¯´Ö¤ÎÀ®²Ì¤¬¤½¤³¤Ë½Ð¤Æ¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¶ÛÄ¥¤â¤·¤Æ¤ë¤±¤É¤¤¤Ä¤â´ò¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤·¤¿¡£
¤Î¤Ã¤Á
Æ´¤ì¤Î¾ì¤Ç¤¹¤Í¡£17²óÌÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤Ç½Ð¾ì¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥É¥¥É¥¤·¤Ê¤¬¤éÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢º£Ç¯¡¢Äù¤á¤¯¤¯¤ê¤ÎÇ¯¤Ë½Ð¤é¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë¸÷±É¤Ç¤¹¡£¡½¡½¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¤µ¤ó¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©
¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó
¡Ö¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¡×¤ÇÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£¡Ö¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç²¼¤µ¤¤¾Ð
¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¤Á¤ã¤ó¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤Í
²ñ¾ì
Çú¾Ð¡½¡½¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó
´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¾Ð
¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ö¹ÈÇò¤µ¤ó¡×¤Ã¤Æ¸À¤¦¤°¤é¤¤¤Ê¤ó¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤â¤º¤Ã¤ÈÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤·¤Æ¡¢½é½Ð¾ì¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿»þ¤«¤é¤â¤¦Â¤¬¤º¤Ã¤ÈÉâ¤¤¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤â¤¦¼«Ê¬¤¬ËÜÅö¤ËÆ§¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«¤³¤ÎÉñÂæ¤ò¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤°¤é¤¤¡¢½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡Ö¤¢¡¢½Ð¤Æ¤¿¤ó¤À¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£Ëè²ó¤½¤Î¤¯¤é¤¤¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤â¤¦¼ê¤âÂ¤âÎä¤¿¤¯¡¢Á´¿ÈÎä¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤°¤é¤¤¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò17²óÌÜÎ©¤¿¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¤¤¤Ä¤Þ¤Ç·Ð¤Ã¤Æ¤âÊÑ¤ï¤é¤ó¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£»ä¤¿¤Á¤Î¤â¤Ã¤È¤è¤ê¤è¤¯¡¢¤â¤Ã¤È¤¤¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¤Ã¤Æ¤³¤¦»×¤¦¸þ¾å¿´¤¬¡¢¤½¤³¤ËÉ½¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¤¢¤ë»þ¤«¤éÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¤½¤Î¶ÛÄ¥¤ò¤³¤¦³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡£¤½¤Î¹ÈÇò¤µ¤ó¤¬º£²ó¥³¡¼¥ë¥É¥¹¥ê¡¼¥×Á°¥é¥¹¥È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦¤Ê¤ó¤«¶ÛÄ¥¤È¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¡¢Äù¤á¤¯¤¯¤ê¤À¤·¡¢¤³¤ì¤Ç¥³¡¼¥ë¥É¥¹¥ê¡¼¥×Æþ¤ë¤·¡¢¤³¤ì¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹ºÇ¸å¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤³¤¦½Å¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿»ö¼Â¤ò»ä¤¿¤Á¤é¤·¤¯³Ú¤·¤á¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æº£»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¡½¡½¤½¤ó¤ÊÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤ÎÆü¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤Î¥É¥ì¥¹¤ÇÍÙ¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó
¤³¤ìÍÙ¤ì¤ó¤ï¤¡¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤âÃå¤¿¤¯¤Æ¡Ä
²ñ¾ì
Çú¾Ð
¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó
ËÜÈÖ¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤ÇÃå¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤ì¤ÏÃå¤Æ¤ß¤¿¤éÂçÊÑ¤À¤ï¤Ã¤Æ¡£¾®Àô¤µ¤ó¡¢ÆüËÜ¤Î¤Í¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ë¤ä¤Ä¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤ó¤¸¤ã¤¢µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¤â¤é¤ª¤¦¤«¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡£¤¨¤é¤¤Ä¥¤êÀÚ¤Ã¤¿½÷¤¿¤Á¤¬¤æ¤Ã¤¯¤êÊâ¤¤è¤Ã¤¿¤é¤É¤ó¤Ê¤¤¤Ê¤ë¤ó¡©¤Ã¤Æ¾Ð
²ñ¾ì
Çú¾Ð
¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó
¤Á¤ç¤Ã¤È»ä¤¿¤Á¤â¤Í¡¢ºÇ¸å¤Ê¤ó¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È³ð¤¨¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢ÍßÄ¥¤ê¤·¤ÆÃå¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ç¿´ÃÖ¤¤Ê¤¯¥³¡¼¥ë¥É¥¹¥ê¡¼¥×Æþ¤ì¤ë¤è¤Í¡£¡½¡½Ãå¿´ÃÏ¤Ã¤Æ¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡©
¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó
¤³¤ì¤á¤Ã¤Á¤ã¤¢¤Ã¤¿¤«¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤·¤ç¡£¤á¤Ã¤Á¤ãÊÝ²¹À¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Åß¤âOK¡£¥Þ¥¸¤Ç¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¤è¤Í¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Ãå¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤â¤Î¤òÃå¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Í¡¢²Ú¤ä¤«¤Ç¾åÉÊ¤Ç¤Í¡¢¤À¤±¤É¤Í¡¢¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤ª¤·¤ã¤ì¤Ç¡¢Âç¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ç¤¹¡£Á´ÉôÆüËÜ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ëºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤ë¤â¤Î¤Çº£Æü¤ÏÃå¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¶É´Ø·¸¼Ô
¤ª»þ´Ö¤Î´Ø·¸¤Ç¼èºà°Ê¾å¤È¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó
Áá¤¤¤Í¡ªº£Ç¯¤Î°ìÊ¸»ú¤Ï¡©¡½¡½¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª
¤«¤·¤æ¤«
¡Ö½ä¤ë¡×¤È¤¤¤¦´Á»ú¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£25¼þÇ¯¡¢20¼þÇ¯¤Ç¡¢¼þÇ¯¤Ç¥Ä¥¢¡¼¤ä¥É¡¼¥à¥é¥¤¥Ö²ó¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤È¤Î½ä¤ê¹ç¤ï¤»¤Çº£¤¬¤¢¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¤¹¤´¤¯¼Â´¶¤Ç¤¤ëÇ¯¤Ç¡£10²¿Ç¯Á°¤Ë¤ª»Å»ö¤·¤Æ¤¿Êý¤¬¤Þ¤¿ºÆ²ñ¤Ç¤¤Æ°ì½ï¤Ë¤ª»Å»ö¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦µ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¤È¤«¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÎò»Ë¤â½ä¤Ã¤Æ¤¿¤êÁ´¤Æ¤¬·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤ì¤¿Ç¯¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ö½ä¤ë¡×¤È¤¤¤¦´Á»ú¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó
¤¢¡¼¤Á¤ã¤ó¤â°ì½ï¤Ç¤·¤¿¡£
£³¿Í
¤¤ã¡¼¡ª
¤Î¤Ã¤Á
¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡ª
¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó
¡Ö½ä¤ë¡×¤ò¹Í¤¨¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¡Ö½ä¥ë¡¼¥×¡×¤âÈäÏª¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê´ñÀ×¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¥³¡¼¥ë¥É¥¹¥ê¡¼¥×¤â·èÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢2025Ç¯¤òÁö¤ê½Ð¤·¤¿»þ¤Ë¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò»×¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤³¤¦¤¤¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¹ç¤ï¤µ¤ë¤Î¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬·×²è¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤È¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ã¤Æ¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡£»ä¤â·ëº§¤¹¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¡½¡½¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª
¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó
´ñÀ×¤¬ËÜÅö¤Ë½Å¤Ê¤Ã¤Æ½ä¤ê¹ç¤ï¤»¤È½ä¤ê¹ç¤ï¤»¤È¡¢¤³¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤È¤¤¤¦¤«´ñÀ×¤Ë¡¢´¶¼Õ¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¤Î¤Ã¤Á
¡Öå«¡×¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡£º£Ç¯¤Ï¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¥é¥¤¥Ö¤«¤éPerfume¤È¤·¤Æ°ìÈÖÄ¹¤¤¥Ä¥¢¡¼¤ò²ó¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤¢¤È¤Ï£¹·î¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¥é¥¤¥Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤È¿¨¤ì¹ç¤¦»þ´Ö¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤Ç¡¢¥³¡¼¥ë¥É¥¹¥ê¡¼¥×¤·¤Þ¤¹¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò³§¤µ¤ó¤ËÁ÷¤Ã¤¿»þ¤â¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬Perfume¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Î·Ò¤¬¤ê¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤¹¤´¤¯Íý²ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬Perfume¤À¤Í¤Ã¤Æ¡¢º£¤Þ¤Ç¤Îå«¤ò¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤¿¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤º¤Ã¤È°ì½ï¤Ë¿ÍÀ¸¶¦¤Ë¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Îå«¤â¤¢¤Ã¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¡Öå«¡×¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
£³¿Í
¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
