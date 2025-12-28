Éü¶½¤Ø¤Î´ê¤¤¹þ¤á¤Æ¡¡Âçµ¬ÌÏ²ÐºÒµ¯¤¤¿ÂçÊ¬»Ôº´²ì´Ø¡¡¿À¼Ò¤Ç¤Ï¤·¤áÆìÄ¥¤êÂØ¤¨
11·î¤ËÂçµ¬ÌÏ¤Ê²ÐºÒ¤¬È¯À¸¤·¤¿ÂçÊ¬»Ôº´²ì´Ø¤Ç¤â¿·Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë½àÈ÷¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿À¼Ò¤Ç¤Ï¤·¤áÆì¤ÎÄ¥¤êÂØ¤¨ºî¶È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÊ¬»Ôº´²ì´Ø¤Î²ÐºÒ¸½¾ì¶á¤¯¤Ë¤¢¤ëÄÇº¬ÄÅÉ§¿À¼Ò¤Ç¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Ç¤Ï28Æü¡¢»á»Ò¤¿¤Á¤¬¤·¤áÆì¤ÎÄ¥¤êÂØ¤¨ºî¶È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¿·Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë½àÈ÷¤òÀ°¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
²ÐºÒ¤¬¤¢¤Ã¤¿Ìë¡¢¤³¤Î¿À¼Ò¤Î¤´¿ÀÂÎ¤Ï¸½¾ì¤«¤é¤µ¤é¤ËÎ¥¤ì¤¿ÁáµÛÆü½÷¿À¼Ò¤Ë°Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢3ÆüÁ°¤ËÌá¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢¡»á»ÒÁíÂå µÈÎÉ µÁÉ×¤µ¤ó
¡Ö(ÈïºÒ¼Ô¤Ë)Áá¤¯Î©¤ÁÄ¾¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç(¤·¤áÆì¤ò)´¬¤¤¤¿¡£Éü¶½¤·¤Æ³§¤µ¤ó¤¬³Ú¤·¤¤À¸³è¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡×
¤Þ¤¿¡¢28Æü¤ÏÁáµÛÆü½÷¿À¼Ò¤Ç¤â¤·¤áÆì¤¬Ä¥¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸µÆü¡¢ÁáµÛÆü½÷¿À¼Ò¤Ç¤Ï»á»Ò¤ÎÀÄÇ¯²ñ¤¬±ïµ¯Êª¤È¤·¤Æºî¤Ã¤¿¡Ö¥¿¥³¤ÎÃÖÊª¡×¤òÈÎÇä¤·¡¢Çä¤ê¾å¤²¤òÈïºÒ¼Ô»Ù±ç¤ÎµÁ±ç¶â¤Ë½¼¤Æ¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£