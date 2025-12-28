ÂçÊ¿¥µ¥Ö¥í¡¼¡¡°ìÅÙ¤ÏÂà½ê¤·¤¿µÈËÜ¤ËÉüµ¢¡ÄÎ©Ìò¼ÔÌÀ¤«¤·¡¢´¶¼Õ¡Ö°ì½ï¤ËÅÚ²¼ºÂ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ï¤Ã¤¿¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÂçÊ¿¥µ¥Ö¥í¡¼¡Ê69¡Ë¤¬27ÆüÊüÁ÷¤Î¥«¥ó¥Æ¥ì¡Ö¥â¥â¥³¤ÎOH!¥½¥ì¡ª¤ß¡Á¤è¡ª¡×¡ÊÅÚÍË¸å1¡¦59¡Ë¤Ë½Ð±é¡£µÈËÜ¶½¶ÈÉüµ¢¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÂÀÊ¿¥µ¥Ö¥í¡¼¡¦¥·¥í¡¼¡×¤È¤·¤Æ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÅÁÀâ¤Î¤ª¾Ð¤¤ÈÖÁÈ¡ÖTHE MANZAI¡×¤Ë½Ð±é¤·°ìÌö¡¢¿Íµ¤¼Ô¤Ë¡£31ºÐ¤Î¤È¤¤Ë¡¢¾Ð¤¤¤ÎÅÂÆ²¡Ö¤Ê¤ó¤Ð¥°¥é¥ó¥É²Ö·î¡×¡ÊÂçºå»ÔÃæ±û¶è¡Ë¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£
¡¡¥µ¥Ö¥í¡¼¤Ï¡Ö¡È¡ÊµÈËÜ¤ÎÅö»þ¤Î¡Ë²ñÄ¹¤Î´Î¤¤¤ê¤Çºî¤Ã¤¿·à¾ì¤ä¤«¤é¡¢¥ª¡¼¥ëºå¿À¡¦µð¿Í¤È¥µ¥Ö¥í¡¼¡¦¥·¥í¡¼¤Ï·ê³«¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤¤¤Ê¤é¤ó¡ªÅìµþ¤Ø¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢»Å»ö¤òÈ´¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤é¤ó¡É¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¡¢¤¨¡Ä!?¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤È¤«¤ß¤ó¤ÊÅìµþ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¿¤«¤éÅìµþ¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Ê¤¢¡Ä¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤«¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ó¡£ÆÃ¤Ë¥·¥í¡¼¤µ¤ó¤¬¡È¤³¤ó¤Ê¤Þ¤Þ¤Ç¡Ä¡£µÈËÜ¼¤á¤¿¤¤¡¢¼¤á¤¿¤¤¡É¤È¡×¤È¡¢Åö»þ¤Î¿´¶¤ä·Ð°Þ¤ò²óÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡µÈËÜÂà½ê¤ò·è°Õ¤·¡¢²ñ¼Ò¤ËÏÃ¤·¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¼¤á¤ë¤Í¤ó¡£¥®¥ã¥é¤«¡©¤³¤ì¤°¤é¤¤¤Ç¤É¤¦¤ä¡×¤ÈÇÜ¤Î¶â³Û¤òÄó¼¨¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö²¶¤Ï»Ä¤ê¤¿¡Á¡ª¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥·¥í¡¼¤Á¤ã¤ó¤Ï¡È¥®¥ã¥é¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡É¤È¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£Àª¤¤¤ÇÆÈÎ©¤·¤ÆÅìµþ¿Ê½Ð¤·¤¿¤¬¡¢5Ç¯¤Ç¥³¥ó¥Ó²ò»¶¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ô¥ó³èÆ°¤Ç¡Ö1Ç¯´èÄ¥¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Í§¤À¤Á¤ËÅÅÏÃ¤·¤Æ¡È·Ý¿Í¤ä¤á¤ë¤«¤â¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê»þ¤ËÍÌ¾¿Í¤«¤éÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¤ä¤·¤¤¿¤«¤¸¤ó¤µ¤ó¤¬¡È¥ª¥Þ¥¨²¿¤·¤Æ¤ó¤Í¤ó¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÈÓ¿©¤ª¤¦¡¢Íè¤¤¡ª¡É¤Ã¤Æ¡£¥¯¥é¥Ö¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ°û¤ó¤Ç¤¿¤é¡¢¡ÈÌá¤ì¡ª¤¤¤Ä¤Þ¤Ç°ÕÃÏÄ¥¤Ã¤Æ¤ó¤Í¤ó¡¢µÈËÜÌá¤ì¡ª¡É¤Ã¤Æ¡£¡ÈÌá¤ëµ¤¤¢¤ó¤Î¤«¡É¡ÈÌá¤ì¤¿¤é¡Ä¡É¡È¤è¤Ã¤·¤ã¡¢Íè¤¤¡ª¡É¤È¡×¤È²ñÏÃ¤òºÆ¸½¡£²Î¼ê¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤ÆÂçºå¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¤ä¤·¤¤¿¤«¤¸¤ó¤µ¤ó¤¬¡¢¥µ¥Ö¥í¡¼¤òÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤¿Àè¤Ç¤Ï¡¢Åö»þ¤ÎµÈËÜ¤Î¾åÁØÉô¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬°û¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö¤¿¤«¤¸¤ó¤µ¤ó¤Ï¥Û¥¹¥Æ¥¹¤µ¤ó¤Î¤±¤Æ¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤â²£¤Ø¤ä¤Ã¤Æ¡¢¡È¤ª¤¤¡¢ÅÚ²¼ºÂ¤»¤¨¡ª²¶¤â¤¹¤ë¤«¤é¡É¤Ã¤Æ°ì½ï¤ËÅÚ²¼ºÂ¤·¤Æ¡È¥³¥¤¥ÄÌá¤·¤Æ¤¯¤À¤Ï¤ì¡¢¤¹¤ó¤Þ¤»¤ó¡É¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ï¤Ã¤¿¡£¡Ê¾åÁØÉô¤Î¿Í¤Ï¡Ë¡È¤â¤¦¤â¤¦¤â¤¦¡ÄÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤ë¡¢Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤ë¡É¤Ã¤ÆÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£Ìá¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤ó¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡»ö¾ð¤òÃÎ¤ë¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë¡¦¥â¥â¥³¤â¡Ö¤¿¤«¤¸¤ó¤µ¤ó¤Ï¤è¤½¤Î²ñ¼Ò¤ÇµÈËÜ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¼Õ¤ë¾ì½ê¤ò¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤Ï¤Ã¤Æ¤ó¡×¤ÈÃËµ¤¤ò¾Î»¿¡£Ìá¤Ã¤¿¥µ¥Ö¥í¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÖÅö»þ¡¢1Ç¯´Ö¤Ï¤Ê¤¤¤ËÅù¤·¤¤¥®¥ã¥é¤Ç¡£¤½¤ì¤ò¾ò·ï¤Ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£