お笑いコンビ「ビスケットブラザーズ」のきん（34）と原田泰雅（33）が28日放送のカンテレ「マルコポロリ！東野＆坂上のお悩み相談 拡大SP」（土曜午後0時59分＝関西ローカル）に出演。2人の悩みに対し、MCの東野幸治（58）がアドバイスを送った。

今回の番組では、芸人たちがそれぞれの悩みを東野とゲストの坂上忍（58）に相談する企画を実施。

ビスケットブラザーズは2022年の「キングオブコント」で優勝し、2024年に拠点を大阪から東京に移した。

現在、2人はそれなりに忙しくはしているものの、いまいち突き抜けられない現状に悩んでいることを打ち明けると、東野が東京に進出した当時の千鳥を盛り立てて人気者にしたことから、自分たちも東野に引き上げてほしいと訴える。

東野は「俺は、ビスブラは面白いと思うんですけど、唯一ビスブラもったいないなって思うのが、若干暗いんですよ」と指摘。「ボケの原田は、もっといき切るぐらい明るい方が、何となく使われやすいかな」と話した。

さらに、「おもろいこと言いたいっていう“カリスマ病”があるから…。プロとして正解なんやけど…」と言いつつ、タイムマシーン3号の山本浩司（46）を指して「これぐらい、普通のことを大きい声で…」とイジった。

山本は、「普通のことってなんだよ！ 選んで言ってるよ、俺だって。言葉のセンスを出して！」と抗議して笑わせた。

また、東野に「関はどう思ってるの？」と聞かれた関太（46）は、「ビスケットブラザーズっていうのは、周りの芸人がみんなもう面白いって思ってる。だから、ちょっとそれを“落とす”こともできる才能があるんじゃないかな。世間に合わせる…」と述べる。

「面白いのはもう分かってる。お笑い好きには浸透してる。でも一般の人は、それだとちょっと強すぎるというか。だから落としておいて、必要なところだけギアを上げるみたいな」とアドバイスしていた。