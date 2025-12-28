É×ÉØ·ö²Þ¤Î¤Ï¤±¸ý¤Ï¡Ö¼Î¤Æ¡×ºî¶È¡£½ª¤ï¤Ã¤¿º¢¤Ë¤Ï¡¢Éô²°¤â¿´¤â¥¹¥Ã¥¥ê¡ª
±ø²È¡Ê¤ª¤¦¤Á¡Ë¤Ç¡¢ÊÒÉÕ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤²ÈÂ²¤ÈÄ¹Ç¯Êë¤é¤·¤Æ¤¤¿¤æ¤ë¤ê¤Þ¤¤¤µ¤ó¡£¤½¤Î¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤«¤é¤«¡¢ÊÒÉÕ¤±¤ËÌÜ³Ð¤á¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¶ËÎÏ¥â¥Î¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¥ß¥Ë¥Þ¥ê¥¹¥È¤ËÊÑËÆ¤·¤Þ¤·¤¿¡£±ø²È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¶ìÏ«¤ä¤Þ¤ï¤ê¤È¤Î¾×ÆÍ¤Ê¤É¡¢¥ß¥Ë¥Þ¥ê¥¹¥È¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¤ï¤«¤ëÊÒÉÕ¤±¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò£´¥³¥ÞÌ¡²è·Á¼°¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¤æ¤ë¤ê¤Þ¤¤Ãø¤Î½ñÀÒ¡Ø¤ï¤¿¤·¤Î¥¦¥Á¤Ë¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤Ë¤â¤Ê¤¤¡£4¥³¥ÞÁí½¸ÊÔ¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£"ÅÜ¤ê"¤ò"¼Î¤Æ"¤Ë
¢£»°³Ñ¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÎÆæ
Ãø¡á¤æ¤ë¤ê¤Þ¤¤¡¿¡Ø¤ï¤¿¤·¤Î¥¦¥Á¤Ë¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤Ë¤â¤Ê¤¤¡£4¥³¥ÞÁí½¸ÊÔ¡Ù