¡¡TBSÆüÍË·à¾ì¡Ö¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿ÇÐÍ¥¡¦ºÊÉ×ÌÚÁï¡Ê45¡Ë¡¢¶¦±é¤Î½÷Í¥¡¦¾¾ËÜ¼ãºÚ¡Ê41¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ¸¶ºî¼Ô¤Çºî²È¤ÎÁá¸«ÏÂ¿¿»á¤¬28Æü¤ËÃæ»³¶¥ÇÏ¾ì¤òË¬¤ì¡¢ÍÇÏµÇ°¤ò´ÑÀï¤·¤¿¡£
¡¡ºÊÉ×ÌÚ¤é¤Ï¥¹¥¿¥ó¥É¤Î¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼ÀÊ¤ËÅÐ¾ì¡£Ãæ»³¶¥ÇÏ¾ì¤Ë½¸·ë¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ë¼ê¤ò¿¶¤ë¤È¡¢Âç¤¤Ê´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×¤Ï¡¢¶¥ÇÏ¤ÎÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¤Ò¤¿¤¹¤éÌ´¤òÄÉ¤¤Â³¤±¤¿Ç®¤Âç¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢²ÈÂ²¤äÃç´Ö¤¿¤Á¤È¤Îå«¤Ç´ñÀ×¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢¿Í´Ö¤È¶¥ÁöÇÏ¤Î20Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëÁÔÂç¤ÊÊª¸ì¤À¡£¸¶ºî¤Ï¡¢»³ËÜ¼þ¸ÞÏº¾Þ¤äJRA¾ÞÇÏ»öÊ¸²½¾Þ¤â¼õ¾Þ¤·¤¿Áá¸«»á¤ÎÆ±Ì¾¾®Àâ¡Ö¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×¡Ê¿·Ä¬Ê¸¸Ë´©¡Ë¡£
