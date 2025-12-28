¥Ö¥ê¥¸¥Ã¥È¡¦¥Ð¥ë¥É¡¼¤µ¤ó»àµî¡¡Ê©¤ÎÇÐÍ¥¡¢Æ°ÊªÊÝ¸î³èÆ°²È
¡¡¡Ú¥Ñ¥ê¶¦Æ±¡Û²¤½£¤òÂåÉ½¤¹¤ëÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤òÇî¤·¡¢¸åÈ¾À¸¤ÏÆ°ÊªÊÝ¸î³èÆ°²È¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥Ö¥ê¥¸¥Ã¥È¡¦¥Ð¥ë¥É¡¼¤µ¤ó¤¬»àµî¤·¤¿¤È¡¢¥Ð¥ë¥É¡¼¤µ¤ó¤ÎºâÃÄ¤¬28ÆüÈ¯É½¤·¤¿¡£91ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡Æ¬Ê¸»ú¤«¤é¤È¤Ã¤¿°¦¾Î¡ÖBB¡×¤ÏÀ¤³¦Åª¤Ë¹¤Þ¤ê¡¢°ì»þ¤ÏÊÆ¹ñ¤Î¥Þ¥ê¥ê¥ó¡¦¥â¥ó¥í¡¼¤ÈÊÂ¤Ó¾Î¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡1934Ç¯¡¢¥Ñ¥ê¤ÎÍµÊ¡¤Ê²ÈÄí¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£»¨»ï¤Î¥â¥Ç¥ë¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¸å¤Ë±Ç²è´ÆÆÄ¤È¤Ê¤ë¥í¥¸¥§¡¦¥Ð¥Ç¥£¥à¤µ¤ó¤È½Ð²ñ¤¤¡¢52Ç¯¤ËÎ¾¿Æ¤ÎÈ¿ÂÐ¤ò²¡¤·ÀÚ¤ê·ëº§¡£56Ç¯¤Î¥Ð¥Ç¥£¥à¤µ¤ó´ÆÆÄºîÉÊ¡ÖÁÇÄ¾¤Ê°½÷¡×¤ÇÁ´Íç¤È¤Ê¤ê¡¢¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿¡£
¡¡57Ç¯¤Ë¥Ð¥Ç¥£¥à¤µ¤ó¤ÈÎ¥º§¡£¤½¤Î¸å¤â¥ë¥¤¡¦¥Þ¥ë´ÆÆÄ¤Î¡Ö»äÀ¸³è¡×¡Ê62Ç¯¡Ë¤ä¥¸¥ã¥ó¥ê¥å¥Ã¥¯¡¦¥´¥À¡¼¥ë´ÆÆÄ¤Î¡Ö·ÚÊÎ¡×¡Ê63Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤ÎÌ¾ºî¤Ë½Ð±é¡¢73Ç¯¤Ç·ÝÇ½³èÆ°¤ò»ö¼Â¾å°úÂà¤·¤¿¡£
¡¡°Ê¸å¤Ï¥¢¥¶¥é¥·ÎÄÈ¿ÂÐ¤ò¼ê»Ï¤á¤Ë¡¢Æ°ÊªÊÝ¸î³èÆ°¤Ë¿´·ì¤òÃí¤¤¤À¡£86Ç¯¤Ë¤Ï¼«¿È¤ÎÌ¾¤ò´§¤·¤¿ºâÃÄ¤òÀßÎ©¡£¡Ö¼ã¤µ¤ÈÈþËÆ¤ÏÀ¤¤ÎÃËÀ¤Ë¤µ¤µ¤²¤¿¡£º£¸å¤ÏÃÎ·Ã¤È·Ð¸³¤È»ä¤ÎÁ±¤Ê¤ëÉôÊ¬¤òÆ°Êª¤Ë¤µ¤µ¤²¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£