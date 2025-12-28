RIP SLYME¡¦RYO¡ÝZ¡¢¥Ä¥¢¡¼³ÚÆü¤Ë¡Ö¤³¤Î¥»¥È¥ê¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¡¢¤µ¤ß¤·¤¤¤Ê¡×
¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¥°¥ë¡¼¥×¡¢RIP SLYME¤¬28Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡Ö¥Ü¥¯¤é¤Î»þÂå¡×¡ÊÆüÍË¸áÁ°7»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥Ä¥¢¡¼³ÚÆü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
01Ç¯¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£°ì»þ¡¢³èÆ°¤òµÙ»ß¤¹¤ë¤¬22Ç¯4·î¤«¤éRYO¡ÝZ¡¢ILMARI¡¢FUMIYA¤Î3¿ÍÂÎÀ©¤Ç³èÆ°¤òºÆ³«¡£¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼25¼þÇ¯¤Ë¸þ¤±¤Æº£Ç¯4·î¤«¤é26Ç¯3·î¤Þ¤ÇÌó1Ç¯´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢SU¡¢PES¤â²Ã¤ï¤ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥á¥ó¥Ð¡¼5¿ÍÂÎÀ©¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ìó8Ç¯¤Ö¤ê¤Ë5¿Í¤ÇºÆ·ëÀ®¡¢Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢PES¤¬¡ÖÍè¤é¤ì¤Æ¤ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ï¡¢¤ï¤ê¤È¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ê¤ó¤Æ´§¤Ä¤¤¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡Ä¡£Íè¤é¤ì¤Æ¤ëÊý¤ÏºÇ¸å¤À¤«¤é¡¢Ê£»¨¤Ê»×¤¤¤â¤¢¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡£²æ¡¹¤È¤·¤Æ¤Ï¤³¤¦¡¢¥ï¥¤¥ï¥¤¤È¤ä¤ì¤Æ¤Æ¡×¤È¡¢¡ÖRIP SLYME TOUR 2025 DANCE FLOOR MASSIVE FINAL¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
RYO¡ÝZ¤Ï¡ÖºÇ¸å¡¢³ÚÆü¤Ç¤³¤¦¡Ä°ìËõ¤Î¤µ¤ß¤·¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¥ê¥¹¥È¤â¤¦¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¡Á¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤³¤Î¥»¥È¥ê¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¡¢¤µ¤ß¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÈÖºÇ½é¤Î°õ¾Ý¡×¤ÈÅÇÏª¡£PES¤¬¡ÖÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡¢²È¤Ç¡¢¤ª¤¦¤Á¤Ç¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡£RYO¡ÝZ¤Ï¡Ö¤¢¤Ã¡¢1¿Í¤Ç¡©¡¡¤ä¤ê¤¿¤¯¤Í¤§¤è¡£²Ç¤Ë¤ä¤«¤Þ¤·¤¤¡ª¤Ã¤Æ¡×¤È¡¢¾Ð¤Ã¤¿¡£ILMARI¤¬¡ÖÉÕ¤¹ç¤¦¤è¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢RYO¡ÝZ¤Ï¡Ö¤¢¤Ã¡¢¥Û¥ó¥È¡©²¶¤ó¤Á¤Ç¡©¡×¤È¸À¤Ã¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡Ö¤¸¤ã¤¢¹Ô¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤ä¤ë¤è¡×¡Ö²¶¤â¡¢²¶¤â¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¡£