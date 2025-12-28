¹â»³°ì¼Â¤¬¥¹¥Ô¡¼¥ÉÎ¥º§¡¢¡È¥¯¥¤¥ºº§¡É¤¬½ªßá¡Ä¼ÄÅÄËãÎ¤»Ò¡Ö¸¼ÊÆº§¡×¤Ï¤¸¤á¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¡È¥¤¥ó¥¹¥Ôº§¡É¤ÎÍî¤È¤··ê¤È¤Ï
¡¡¸µÇµÌÚºä46¤Î¹â»³°ì¼Â¤È¥¯¥¤¥º¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤Õ¤¯¤éP¤¬¡¢12·î27Æü¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎSNS¾å¤ÇÎ¥º§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£2024Ç¯7·î¤Î·ëº§¤«¤é¤ï¤º¤«1Ç¯È¾¤Ç¤Î·èÃÇ¤À¡£
¡¡¹â»³¤Ï¼«¿È¤ÎInstagram¤Ç¡ÔÉ×ÉØ´Ö¤ÇÁ°¸þ¤¤ËÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò½Å¤Í¤¿Ëö¡¢º§°ù´Ø·¸¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Õ¤Èµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2¿Í¤Ï¡È¥¯¥¤¥ºº§¡É¤È¤¤¤¦¤Ù¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤È¸ì¤ë¤Î¤Ï·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¤À¡£
¡Ö¤Õ¤¯¤éP¤µ¤ó¤Ï¥¯¥¤¥º¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¦¥§¥Ö¥á¥Ç¥£¥¢¤òÅ¸³«¤¹¤ë½¸ÃÄ¡ØQuizKnock¡Ù¡Ê¥¯¥¤¥º¥Î¥Ã¥¯¡Ë¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Æ±¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ï12·î28Æü¸½ºß¤ÇÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤¬262Ëü¿Í¤Ë¾å¤ëÂç¿Íµ¤¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤¹¡£¹â»³¤µ¤ó¤Ï¤â¤È¤â¤È¤³¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ê¡¢¶¦ÄÌ¤ÎÃÎ¤ê¹ç¤¤¤òÄÌ¤¸¤Æ¤Õ¤¯¤é¤µ¤ó¤È¿©»ö¤ò¶¦¤Ë¤·¡¢¼ñÌ£¤Î¡ÈÆæ²ò¤¡É¤Ê¤É¤Ç°Õµ¤Åê¹ç¡£¸òºÝ¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¡ØQ¤µ¤Þ!!¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ç¤â¶¦±éÎò¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡ÈÅÅ·âº§¡É¤ÎÈ¯É½¤Ç¤Ï¡ÖÆæ²ò¤¡×¤ÎÍ×ÁÇ¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦Í·¤Ó¿´¤â¸«¤é¤ì¡¢¤ª»÷¹ç¤¤¤Î2¿Í¤È¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Î¥º§ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡È²ÁÃÍ´Ñ¤Î°ã¤¤¡É¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢X¾å¤Ç¤ÏÍîÃÀ¤¹¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡Ô²ÁÃÍ´Ñ¤Î°ã¤¤¤Ã¤ÆÎø°¦¤ÎÃÏÅÀ¤ÇÊ¬¤«¤ë¤ä¤í¤¦¡ª¥Þ¥Á¥¢¥×¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¥«¥Ã¥×¥ë¤¸¤ã¤¢¤ë¤Þ¤¤¤·¡Õ
¡Ô¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Í¡ÄYouTuber¤Ã¤Æ¤Î¤Ï¾µÇ§Íßµá¤Î²ô¤À¤«¤éÀäÂÐ¤Ë¾å¼ê¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¡Ä¤Ä¤¤ÀèÆü¤â¸òºÝ0Æüº§¤ÇÂ¨Î¥º§¤·¤¿¿Í¤¤¤¿¤±¤É¡Ä¡Õ
¡Ô¹²¤Æ¤Æ·ëº§¤·¤Æ¤æ¤Ã¤¯¤ê¸å²ù¤¹¤ë¡Õ
¡¡¹â»³¤Î¤è¤¦¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¡ÈÅÅ·âº§¡É¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¸µAKB48¤Î¼ÄÅÄËãÎ¤»Ò¤Î¥±¡¼¥¹¤â»×¤¤µ¯¤³¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ö¼ÄÅÄ¤µ¤ó¤Ï2019Ç¯2·î¤Ë3ºÐÇ¯²¼¤Î°ìÈÌ¿ÍÃËÀ¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃËÀ¤È¤ÏÍ§¿Í¤ò¤Þ¤¸¤¨¤Æ2ÅÙ¤Î¿©»ö¤ò¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¸¼ÊÆ¤ò¿©¤Ù¤Æ°é¤Ã¤¿ÅÀ¤ä¡¢ÍýÁÛ¤Î²ÈÄíÁü¤Ê¤É¤¬°ìÃ×¤·¤¿¤¿¤á¡¢¸òºÝÂ¨·ëº§¤Ë»ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Åö»þ¤Ï¡È¸òºÝ0Æü¤Î¸¼ÊÆº§¡É¤Ê¤É¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢2023Ç¯3·î¤ËÎ¥º§¤òÈ¯É½¡£·ëº§´ü´Ö¤Ï4Ç¯¤Û¤É¤Ç¤¹¤¬¡¢2022Ç¯Ëö¤ËÊ£¿ô¤Î½µ´©»ï¤Ç¼ÄÅÄ¤µ¤ó¤ÎÉÔÎÑµ¿ÏÇ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÄÅÄ¤µ¤ó¤ÏÊóÆ»¤òÈÝÄê¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤èÉ×ÉØÃç¤¬Îä¤á¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¼ÄÅÄ¤µ¤ó¤È¹â»³¤µ¤ó¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó½Å»ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¤Í¡£¤·¤«¤·¡¢À¸³è¤ò¶¦¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢Áê¼ê¤Î¤¤¤¤ÅÀ¤è¤ê¤â°¤¤ÅÀ¤Î¤Û¤¦¤¬ÌÜ¤Ë¤Ä¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ò¤É¤³¤Þ¤Ç¸ß¤¤¤ËµöÍÆ¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬ËÜ¼ÁÅª¤ÊÌäÂê¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢°ì½Ö¤ÎÄ¾´¶¤Ë¤ÏÍê¤é¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬Ä¹Â³¤¤·¤ä¤¹¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¼¡¤Ï¿µ½Å¤ËÁê¼ê¤òÁª¤ÖÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£