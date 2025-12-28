オープニングテーマにtripleS ∞!の「トキメティック」、エンディングテーマにshallmの「chocolate」が決定！さらに、野中梨緒那、田幡妃菜のゲスト出演も決定！

テレ東では、2026年1月8日から木ドラ24「⼈は⾒た⽬じゃないと思ってた。」(毎週木曜深夜24時30分～)を放送します。本作は、「人は見た目じゃなくて中身だ！」と思って生きてきた主人公がファッション雑誌の世界に身を投じたことから“人の見た目”について改めて考え直すオリジナルドラマです。日常に溢れるルッキズムにとらわれず、周りに求められるキャラで生きてきた主人公が、職場で見た目を意識することを求められ、ファッションやメガネなどを通して新たな価値観に直面していく様をユーモラスに描くファッションヒューマンドラマをぜひお楽しみください。

「人の見た目」をテーマにした、ファッションヒューマンドラマ！

果たして人は誰のため、何のために“見た目”に拘るのか…

小中高大と、野球一筋で生きてきた主人公・石黒大和。

イケメンでもオシャレでもない大和は、周りに求められるキャラ一本で勝負してきた。

やさしい彼女にも恵まれ、ノリで出版社に合格し、順風満帆な人生。

スポーツ誌の編集者になろうと意気込むが入社すると同時にスポーツ誌が廃刊に。

そんな大和が配属されたのは、なんと、ファッション雑誌だった・・・！

人は見た目じゃないと思っていた男が、見た目の重要性に少しずつ気づいていくファッションヒューマンドラマ！

見た目にこだわりのない主人公・石黒大和に菅生新樹、レギュラーキャスト陣に剛力彩芽、谷まりあ、時任勇気、今泉佑唯、藤森慎吾、瀬戸朝香らの出演が決定しているのは既報の通りですが、この度オープニングテーマにtripleS ∞!の「トキメティック」が決定！ポップで明るいメロディーに乗せた“ときめく”オープニング映像をお楽しみに！そしてエンディングテーマにshallmの「chocolate」が決定！少しほろ苦いラブソングがドラマのラストを彩ります。

▼オープニングテーマ：tripleS ∞!「トキメティック」

＜マユ コメント＞

今回、ドラマのオープニングテーマに採用していただき、予想だにしないお知らせに驚きました。と同時に、私は日本人メンバーとして、母国で毎週私たちの曲が流れるんだと思うと、本当にありがたく、光栄に感じています。

ぜひ、オープニングテーマ「トキメティック」を沢山聴いてくださいね！

＜tripleS＞

あらゆる可能性を秘めたアイドルであるtripleS。韓国・日本をはじめとした多国籍な、K-POP女性グループ最多人数の計24人のメンバーで構成されている。ファンはMODHAUSが運営する「COSMOapp」からObjekt(デジタルトレーディングカード)を利用し、実際にアーティストに関連する活動（タイトル曲選定、ユニット構成など）の投票に参加できる。日本選抜ユニット「tripleS ∞!」は、ファン投票などで選抜された、コトネ・マユの日本人メンバー2人を含む8人で構成されている。

▼エンディングテーマ：shallm「chocolate」

＜コメント＞

この度、「chocolate」をエンディングテーマとして起用していただきありがとうございます。

本作のテーマである“見た目”と“中身”の揺らぎは、誰もが日常の中で無意識に向き合っているものだと思います。

「chocolate」は、本音と建前の間で生まれる感情を、甘さと苦さが混ざったまま描いた楽曲です。

エンディングで、この曲が物語の余韻としてそっと残る存在になれたら嬉しいです。

＜shallm＞

自ら作詞・作曲を手掛けるボーカル・liaによるバンドプロジェクト。

2023年3月に初のオリジナル曲「夢幻ホログラム」を配信リリースし同年9月にドラマOP主題歌となった「センチメンタル☆ラッキーガール」でメジャーデビュー。その後も次々とアニメやドラマの主題歌を担当、音楽フェスにも続々と出演が決定。艶やかで力強い歌声と心に残るキャッチーなメロディー、洗練されたバンドサウンドで魅了する。

さらに、野中梨緒那、田幡妃菜のゲスト出演が決定！

©「⼈は⾒た⽬じゃないと思ってた。」製作委員会

大和が雑誌の企画で訪れた高校に在籍する生徒・飯田望海役に野中梨緒那、編集長・礼（瀬戸朝香）の娘で盲目のファッションインフルエンサー・梅ヶ谷陽菜役に田幡妃菜のゲスト出演が決定！

そして、準レギュラーとして、大和の野球部時代の同級生・佐々木役に河津未来、村上役に山口弥希、そんな大和たちが通う中華料理店のオヤジ役に諏訪太朗、大和がふと目を止めてしまうインフルエンサー・トミー役に九条ジョー、友英社への就職試験の際に大和を面接したスポーツ誌担当の野島英志役に森岡豊の出演が決定！

“人の見た目”と対峙した主人公がどんな物語を紡いでいくのか、どうぞお楽しみください。

≪番組概要≫

【タイトル】 木ドラ24「⼈は⾒た⽬じゃないと思ってた。」

【放送局・放送日時】 テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ 九州放送／

2026 年 1 月 8 日スタート 毎週木曜 深夜 24 時 30 分～25 時放送

BSテレ東／2026 年 1 月 11 日スタート 毎週日曜 深夜 24 時～24 時 30 分放送

【配信】 各話放送終了後から、動画配信サービス「U-NEXT」「Prime Video」 にて順次見放題配信

【出演】 菅⽣新樹、剛力彩芽、谷まりあ、時任勇気、今泉佑唯、藤森慎吾、瀬戸朝香

【脚本】 當銘啓太、川崎僚、清水匡

【監督】 松本拓(テレビ東京)、角田恭弥

【オープニングテーマ】 tripleS ∞!「トキメティック」

【エンディングテーマ】 shallm「chocolate」（ユニバーサルミュージック）

【プロデューサー】 松本拓(テレビ東京)、正井彩夏(テレビ東京) 、佐々木梢(テレパック) 、東田陽介(テレパック)

【制作】 テレビ東京 テレパック

【特別協力】 Zoff

【制作協力】 宣伝会議

【製作著作】 「⼈は⾒た⽬じゃないと思ってた。」製作委員会

