なとり、『【推しの子】』第3期ED主題歌「セレナーデ」に、ボカロP・ツミキがアレンジ参加
なとりが、2026年2月4日(水)にシングルリリースする新曲「セレナーデ」（ TVアニメ『【推しの子】』第3期エンディング主題歌）の共編曲としてボカロPのツミキが参加したことを明らかにした。
なとりはかねてからボーカロイド音楽やネットカルチャーに深く影響を受けており、今回、敬愛するツミキのアレンジ参加はなとり本人の強い希望があって実現したものだという。
また、2026年2月4日(水)にリリースされるシングル「セレナーデ」のカップリングには、新曲「リビングデッド」、「Catherine」が収録されることも解禁となった。「Catherine」はなとりのライブで何度も披露されてきた楽曲であり、今回満を持して待望のリリースとなる。
その他、2026年2月4日(水)にリリースされる「セレナーデ」のCDアートワークはすでに解禁となっていたが、新たに、CD商品の各店舗別特典の絵柄も同時に解禁された。特典には、イラストレーター八館ななこによる【推しの子】アクアをモチーフにした美麗なジャケットイラストが使用されたアイテムも用意されている。
なお、なとりは2026年2月18日(水)19日(木)の２日間にわたり、1/21(水)リリースのアルバム『深海』を引っ提げて、日本武道館を会場に同名タイトルのワンマンライブ＜なとり 3rd ONE-MAN LIVE「深海」＞を開催する。
◆ ◆ ◆
■ツミキ コメント
なとり「セレナーデ」の制作に参加させていただきました。
TVアニメ【推しの子】の世界に花を添えるべく、なとり氏と二人で積み上げた、叫びのような美しいダンスミュージックです。隅々までご堪能ください。
◆ ◆ ◆
◼️「セレナーデ」
2026年2月4日(水)
商品仕様：CD (期間＆初回仕様限定盤)
CD＋ブックレット＋配信ジャケット絵柄ミニステッカー封入(初回仕様限定)
価格：2,545円(税抜)
品番：SRCL-13497
予約：https://natori.lnk.to/Serenade_PKG
収録曲：
M1 : セレナーデ
M2 : リビングデッド
M3 : Catherine
【店舗特典情報】
・Amazon：【推しの子】アクアCDジャケット絵柄メガジャケ
・アニメイト：【推しの子】アクアCDジャケット絵柄ポストカード
・タワーレコード：【推しの子】アクアCDジャケット絵柄ステッカー
・応援店：【推しの子】アクアCDジャケット絵柄B2ポスター
・楽天：なとりロゴアクリルキーホルダー
・セブンネット：なとりロゴ缶バッジ
・ネオウイング：セレナーデ配信ジャケット絵柄ステッカー
◼️2ndアルバム『深海』
リリース日：2026年1月21日(水)
品番：SRCL-13495〜13496
価格：8,800円(税込)
特設サイト：https://natori-official.com/abyss/
予約：https://natori.lnk.to/TheAbyss_PKG
収録曲：
1.深海
2.ヘルプミーテイクミー
3.セレナーデ
4.にわかには信じがたいものです
5.DRESSING ROOM
6.EAT
7.FLASH BACK
8.プロポーズ
9.恋する季節
10.非常口 逃げてみた
11.君と電波塔の交信
12.IN_MY_HEAD
13.絶対零度
14.SPEED
15.帰りの会
16.糸電話
17.バースデイ・ソング
18.うみのそこでまってる
◼️日本武道館公演＜なとり 3rd ONE-MAN LIVE「深海」＞
【日程】
2026年2月18日(水) 開場 17:30 / 開演 18:30
2026年2月19日(木) 開場 17:30 / 開演 18:30
【会場】日本武道館
2025年12月6日(土)18:00〜発売
ぴあ https://w.pia.jp/t/natori-2526/
e+ https://eplus.jp/natori/
ローチケ https://l-tike.com/natori/
※先着順のため、予定枚数に達し次第、受付終了となります。予めご了承ください。
※お一人様1公演につき4枚まで申込み可
【チケット代金】
指定席（一般） 8,500円（税込）
指定席（U-22割） 7,500円（税込）
注釈付き指定席（一般） 8,500円（税込）
注釈付き指定席（U-22割） 7,500円（税込）
※3歳以上有料、3歳未満入場不可
※注釈付き指定席(一般/U-22割)：場所によっては一部、パフォーマンスおよび映像が見えない可能性が高いお席となります。また、音が聞き取りにくい、機材音が気になる可能性がございます。見えない、聞き取りにくい、気になるという感覚は個々に差がありますので、問題ないと納得した上でお申し込みください。
※U-22割チケットは、ライブ当日に22歳以下のお客様が対象のチケットになります。
他公演詳細はオフィシャルサイトをご確認ください。
https://natori-official.com/
