ポニーキャニオンのアニメ音楽レーベル・P’s Recordsの新レーベルライブ＜P’s TRIVAL＞の始動が発表された。第1弾は東京・なかのZERO大ホールにて2026年3月8日(日)に開催され、内田真礼、DIALOGUE＋、立花日菜の3組が出演する。

＜P’s TRIVAL＞はレーベルメイトとしての仲間-TRIBE-であり、切磋琢磨していくライバル-RIVAL-でもある、3組-TRI-のアーティストによって、どんな化学反応が起きるのかを試していく-TRY-、実験的3マンライブとのこと。

また、発表にあわせチケットの最速先行販売申込もスタートした。12月28日(日)19:00より、「きゃにめプライム」、内田真礼オフィシャルファンクラブ「LIFE IS LIKE A SUNNY DAY」、DIALOGUE＋公式ファンクラブアプリ「Team D＋」にてそれぞれ受付中だ。

「きゃにめプライム」とは、ポニーキャニオンが企画・製作するアニメタイトル、声優アーティストのCD・Blu-ray/DVD商品、ライブイベントチケット、関連グッズなどの販売を行うECサイト「きゃにめ」(http://canime.jp/)の 有料制会員サービスとなっている。