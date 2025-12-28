ポニーキャニオン主催の新3マン企画＜P’s TRIVAL＞第1弾に内田真礼、DIALOGUE＋、立花日菜が出演
ポニーキャニオンのアニメ音楽レーベル・P’s Recordsの新レーベルライブ＜P’s TRIVAL＞の始動が発表された。第1弾は東京・なかのZERO大ホールにて2026年3月8日(日)に開催され、内田真礼、DIALOGUE＋、立花日菜の3組が出演する。
＜P’s TRIVAL＞はレーベルメイトとしての仲間-TRIBE-であり、切磋琢磨していくライバル-RIVAL-でもある、3組-TRI-のアーティストによって、どんな化学反応が起きるのかを試していく-TRY-、実験的3マンライブとのこと。
また、発表にあわせチケットの最速先行販売申込もスタートした。12月28日(日)19:00より、「きゃにめプライム」、内田真礼オフィシャルファンクラブ「LIFE IS LIKE A SUNNY DAY」、DIALOGUE＋公式ファンクラブアプリ「Team D＋」にてそれぞれ受付中だ。
「きゃにめプライム」とは、ポニーキャニオンが企画・製作するアニメタイトル、声優アーティストのCD・Blu-ray/DVD商品、ライブイベントチケット、関連グッズなどの販売を行うECサイト「きゃにめ」(http://canime.jp/)の 有料制会員サービスとなっている。
■＜P’s TRIVAL 01＞
2026年3月8日(日) なかのZERO大ホール
開場16:45/開演17:30
◆チケット料金
グッズ付き前方指定席：\15,000(税込) ※１階１〜８列目
グッズ付き指定席：\12,000(税込)
※グッズ内容：A4二つ折りリーフレット＆ピクチャーチケット
指定席：\9,900(税込)
◆出演
内田真礼 （https://uchidamaaya.jp/）
DIALOGUE＋ (https://dialogue-music.jp/)
内山悠里菜/稗田寧々/守屋亨香/緒方佑奈/鷹村彩花/飯塚麻結/村上まなつ
立花日菜 (https://tachibanahina.com/)
■チケット情報
きゃにめプライム・LIFE IS LIKE A SUNNY DAY・Team D＋ 会員限定 最速先行販売
≪販売スケジュール≫
申込受付期間 2025/12/28(日) 19:00 〜 2026/01/12(月・祝) 23:59
抽選結果発表 2026/01/15(木) 19:00以降
支払手続期間 2026/01/15(木) 19:00 〜 2026/01/18(日) 23:59
※『きゃにめプライム』・各アーティストFCからの応募方法や注意事項等の詳細は、下記のURLからご確認ください。
・きゃにめプライム https://mypage.canime.jp/
・内田真礼 https://maaya-fc.jp/news/?id=660
・DIALOGUE＋ https://dialogue-music.jp/news/2025/12/28-13/
・本受付の発券はポニーキャニオンの電子チケットアプリ「ポニキャン」のみとなります。
・お申し込みには「ポニキャン」アプリ（無料）のインストールが必要です。
※グッズ付きチケットのグッズは、公演当日会場にてお渡しいたします。後日のお渡しはできません。
■チケット販売に関するお問い合わせ
きゃにめ： https://canime.jp/help/ticket/
※公演内容や抽選結果・当選者情報に関するお問い合わせはお答えすることができません。
■イベントに関するお問い合わせ
ポニーキャニオン カスタマーセンター
営業時間：平日 10:00〜13:00/14:00〜17:00（土日祝・会社の指定日除く）
(問い合わせフォーム） https://www.ponycanyon.co.jp/support/inquiry
