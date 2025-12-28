shallmの新曲「chocolate」が、2026年1月8日放送スタートのテレ東系列 木ドラ24『⼈は⾒た⽬じゃないと思ってた。』のエンディングテーマに決定した。

ドラマ『⼈は⾒た⽬じゃないと思ってた。』は、“人は見た目じゃなくて中身だ！”と思って生きてきた主人公が、ファッション雑誌の世界に身を投じたことから“人の見た目”について改めて考え直すオリジナルドラマだ。日常に溢れるルッキズムにとらわれずに周りに求められるキャラで生きてきた主人公が、見た目を意識することを職場で求められ、ファッションやメガネなどを通して新たな価値観に直面していく様をユーモラスに描く。

見た目にこだわりのない主人公・石黒大和に菅生新樹、レギュラーキャスト陣に剛力彩芽、谷まりあ、時任勇気、今泉佑唯、藤森慎吾、瀬戸朝香らの出演が決定している。以下にエンディングテーマを務めるshallmのコメントをお届けしたい。

「この度、「chocolate」をエンディングテーマとして起用していただきありがとうございます。

本作のテーマである“見た目”と“中身”の揺らぎは、誰もが日常の中で無意識に向き合っているものだと思います。『chocolate』は、本音と建前の間で生まれる感情を、甘さと苦さが混ざったまま描いた楽曲です。エンディングで、この曲が物語の余韻としてそっと残る存在になれたら嬉しいです」

──shallm

shallmは、年末の音楽フェス＜COUNTDOWN JAPAN 25/26＞への出演が決定しているほか、2026年2月14日には、東京・Spotify O-EASTで＜shallm ONEMAN LIVE ~ No Sweetness Within ~＞を開催する。

◾️テレ東系列 木ドラ24『⼈は⾒た⽬じゃないと思ってた。』

【放送局】

テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ 九州放送

【放送日時】

2026年1月8日スタート 毎週木曜 深夜24時30分〜25時放送

BSテレ東：2026年1月11日スタート 毎週日曜 深夜24時〜24時30分放送

【配信】

◯各話放送終了後から動画配信サービス“U-NEXT” “Prime Video”にて順次見放題配信

▶U-NEXT：https://t.unext.jp/r/tv-tokyo_pr

▶Prime Video：https://www.amazon.co.jp/gp/video/storefront/

※作品の視聴には会員登録が必要です(Amazonプライムについて詳しくはamazon.co.jp/primeへ)。

※Amazon、Prime Video及びこれらに関連するすべての商標は、Amazon.com, Inc.又はその関連会社の商標です。

◯広告付き無料配信サービス「TVer」などで見逃し配信

▶TVer：https://tver.jp/series/srmfaydfxy

▶テレ東HP(ネットもテレ東)：https://video.tv-tokyo.co.jp/hitowamitamejyanai/episode/00130915.html

▶Lemino：https://lemino.docomo.ne.jp/catchup/2-1-113-7

【出演】

菅⽣新樹、剛力彩芽、谷まりあ、時任勇気、今泉佑唯、藤森慎吾、瀬戸朝香

【スタッフ】

脚本：當銘啓太、川崎僚、清水匡

監督：松本拓(テレビ東京)、角田恭弥

・オープニングテーマ：tripleS ∞!「トキメティック」

・エンディングテーマ：shallm「chocolate」(ユニバーサル ミュージック)

プロデューサー：松本拓(テレビ東京)、正井彩夏(テレビ東京) 、佐々木梢(テレパック) 、東田陽介(テレパック)

制作：テレビ東京 テレパック

特別協力：Zoff 制作協力：宣伝会議

製作著作：「⼈は⾒た⽬じゃないと思ってた。」製作委員会

・公式HP：https://www.tv-tokyo.co.jp/hitowamitamejyanai/

・公式X：https://x.com/tx_hitomita

・公式Instagram：https://www.instagram.com/tx_hitomita/

・公式TikTok：https://www.tiktok.com/@tx_hitomita

◾️イベント出演情報

▼＜COUNTDOWN JAPAN 25/26＞

※shallmは12月30日(火)19:30〜20:00 MOON STAGEに出演

https://countdownjapan.jp/2526/

▼＜Melody Line〜はじまりのうた〜＞

日程：2026年1月18日(日)

会場：新宿ライブハウス全７会場

Shinjuku HEIST(総合受付) / 新宿club SCIENCE/ / HOLIDAY SHINJUKU / LIVEHOUSE shinjuku SAMURAI / Shinjuku Marz / 新宿Marble / 新宿Motion

チケット：前売 \4,200／学割 \3,500(別途1Drink代\700)

※shallmは18:20〜18:50 HOLIDAY SHINJUKUに出演

■＜shallm ONEMAN LIVE ~ No Sweetness Within ~＞

2026年2月14日(土) 東京・Spotify O-EAST

open16:00 / start17:00

▼チケット

前売 ￥6,000(税込／ドリンク代別)

席種：全自由

※年齢制限：未就学児入場不可

（問）ディスクガレージ https://info.diskgarage.com/

