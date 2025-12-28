¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¤¬ÇÐÍ¥¥«¥Ã¥×¥ëº§¤ò½ËÊ¡¡Öº£¸À¤ï¤ì¤Æ¤ß¤¿¤é¥ª¥É¥ª¥É¤·¤Æ¤¿¡×£²½µ´ÖÁ°¤Ë¥é¥¸¥ª¤Ç¶¦±é
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¤ÎÌðºî·ó¡Ê54¡Ë¡¢¾®ÌÚÇîÌÀ¡Ê54¡Ë¤¬25Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎTBS¥é¥¸¥ª¡ÖÌÚÍËJUNK¡¡¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¤Î¥á¥¬¥Í¤Ó¤¤¤¡×¡ÊÌÚÍË¿¼Ìë1»þ¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£½÷Í¥ÇÈÎÜ¡Ê34¡Ë¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿ÇÐÍ¥¹â¿ù¿¿Ãè¡Ê29¡Ë¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¡£
ÇÈÎÜ¤È¹â¿ù¤Ï23Æü¡¢ÁÐÊý¤ÎSNS¤Ç·ëº§¤òÈ¯É½¡£¹â¿ù¤ÏÆ±ÈÖÁÈ¤Î11Æü¿¼ÌëÊüÁ÷²ó¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Ìðºî¤Ï¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¢¥ì¤Ç¤·¤ç¤¦¤è¡£¥á¥¬¥Í¤Ó¤¤¤¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¡¢Àè¡¹½µ¤è¡©¡¡²æ¡¹¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¡È¤¿¤«¤Þ¤Ò¡É¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¾å¤Ç¡Öº£¸À¤ï¤ì¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢¥ª¥É¥ª¥É¤·¤Æ¤¿¤è¤Ê¡©¡×¤ÈÅê¤²¤«¤±¤¿¡£
Ìðºî¤ÏÂ³¤±¤Æ¡Ö¤¤¤Ä¤â¥ª¥É¥ª¥É¤·¤Æ¤ë¤«¤éÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡£¤¢¤ó¤Ê´¶¤¸¤À¤«¤é¡£¤Ç¤â¤µ¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È²¿¤·¤Æ¤ó¤Î¡©¡¡¤Ã¤Æ¤¤¤í¤¤¤íÊ¹¤¤¤¿¤¸¤ã¤ó¡£Èà½÷¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¤è¡©¡¡¤È¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤¸¤ã¤ó¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡£¤Ç¤â°ì±þ²¶¤¿¤Á¤À¤Ã¤Æ¡È¤¿¤«¤Þ¤Ò¡É¤Ë¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤¢¤ë¤·¤µ¡£ÇÐÍ¥¤µ¤ó¤Ç¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿¿Í¤À¤«¤é¤µ¡£¤½¤ó¤Ê¥Ç¥ê¥«¥·¡¼¤Î¤Ê¤¤¼ÁÌä¤·¤Ê¤¤¤è¡£¤¢¤¢¤¤¤¦¥¿¥¤¥×¤Ê¤é¡¢ÉáÄÌ¤À¤Ã¤¿¤é¤½¤ó¤Ê¤ó¤ÇÈà½÷¤Ç¤¤Ê¤¤¤¾¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤À¤±¤É¡£¤½¤ê¤ã°ã¤¤¤Þ¤¹¡¢¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¡£ÇÐÍ¥¤Ë¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¡£¤¿¤Þ¤¿¤ÞÊ¹¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡£¤½¤¦¤¤¤¦Î®¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¤È·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¡£¾®ÌÚ¤â¡ÖÂ¿Ê¬¡¢Ê¹¤¤¤¿¤é¤ä¤Ð¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
Ìðºî¤Ï2¿Í¤Î·ëº§¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¤è¤«¤Ã¤¿¤ï¡£¶»¤ò¤Ê¤Ç²¼¤í¤·¤¿¡£¤¢¤¢¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£