¤¤ã¤ê¡¼¤Ñ¤ß¤å¤Ñ¤ß¤å¡¡º£Ç¯¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤ËÉ×¡¦ÍÕ»³¾©Ç·¡Ö¤³¤ìÇã¤¦¤Î¤¤ê¤Á¤ã¤ó¤¯¤é¤¤¤·¤«¡Ä¡×
¡¡²Î¼ê¤Î¤¤ã¤ê¡¼¤Ñ¤ß¤å¤Ñ¤ß¤å¡Ê32¡Ë¤¬28Æü¡¢TOKYO¡¡FM¡ÖCHINTAI¡¡presents¤¤ã¤ê¡¼¤Ñ¤ß¤å¤Ñ¤ß¤å¡¡Chapter¡¡#0¡ÁTouch¡¡Your¡¡Heart¡Á¡×¡ÊÆüÍË¸å0¡¦30¡Ë¤Ë½Ð±é¡£º£Ç¯¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö2025Ç¯¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤ã¤ê¡¼¤Ï¡Ö´Å¤¤¤â¤Î¡×¤ÈÈ¯É½¤·¡¢¡Ö¤â¤È¤â¤È´Å¤¤¤â¤Î¤ï¤ê¤È¹¥¤¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È»Å»ö´èÄ¥¤Ã¤¿¤È¤¤È¤«¡¢º¹¤·Æþ¤ì¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯´Å¤¤¤â¤Î¡¡¥Ë¥³¥Ë¥³¤·¤Ê¤¬¤é¿©¤Ù¤ë½÷¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÇ¥¿±¤È½Ð»º¤·¤Æ¤«¤é¤µ¤é¤ËÇï¼Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥Á¥ã¥ó¥¯¥¯¥Ã¥¡¼¤¬Âç¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡£¤¢¤È¤Ï¡¢¤¢¤ó¤³¤Ë¤âÁö¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÂçÊ¡¤È¤«¡£¾©Ç·¤µ¤ó¡¢É×¤Ë¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É»ä¼«ÈÎµ¡¤Ç¤ª¤·¤ë¤³¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤òÇã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡¢¡È¤³¤ìÇã¤¦¤Î¤¤ê¤Á¤ã¤ó¤¯¤é¤¤¤·¤«²¶¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤«¤â¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤¢¤ì¤â¤á¤Ã¤Á¤ãÈþÌ£¤·¤¯¤Æ¡¢¤¢¤ó¤³¤ÎÍ¥¤·¤¤´Å¤µ¤È¤«¤¬ÂÎ¤ËÀ÷¤ß¤ëÇ¯Îð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÏÂ²Û»Ò¹¥¤¤Î¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ë¼«Ê¬¤Ï¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢´Å¤¤¤â¤Î¤¬¤è¤ê¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤·¡£¤¿¤À´Å¤¤¤â¤Î¤Ã¤Æº½Åü°ÍÂ¸¾É¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È»ä¤ÏÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢1Æü²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ÆÌµ°Õ¼±¤Ë´Å¤¤¤â¤Î¿©¤Ù¤Á¤ã¤Ã¤¿¤êÇã¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÂÎ¤¬´Å¤¤¤â¤Î¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Æ¿©¤Ù¤Ê¤¤¤È¤¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÎ¤¬¤¦¤º¤¯¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ç¡£¤³¤ì¤â½ù¡¹¤Ë´Å¤¤¤â¤Î¤Ï¸º¤é¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢»À¤Ã¤Ñ¤¤¤â¤Î¤¬¤â¤È¤â¤ÈÂç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç»À¤Ã¤Ñ¤¤´Å¤¤¤·¤ç¤Ã¤Ñ¤¤¤ò¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£