¥Ð¥¤¤¤ó¤°¾®Æ½±ÑÆó¡¢¿ÆÍ§¥¢¥¤¥É¥ë¤«¤é¤ÎÂ£¤êÊª¤ÎÉõ°õ²ò¤¤¤¿Æü¤ò¹ðÇò¡¡Ý¯°ææÆ¡Öµã¤±¤ë¡×
¥Ð¥¤¤¤ó¤°¾®Æ½±ÑÆó¡Ê49¡Ë¤¬¡¢27ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¡Ö´´»öX¤ÈÌ¾Å¹¤ÎÌë¡ÁÝ¯°ææÆ¤ÏÃ¯¤ò¸Æ¤Ö¡©¡Á¡×¡Ê¿¼Ìë0»þ10Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¿Æ¸ò¤Î¤¢¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¤«¤é¤ÎÂ£¤êÊª¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤¿¡£
´´»ö¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿Íò¤ÎÝ¯°ææÆ¡Ê43¡Ë¤¬¡¢¼«¿È¤Î¿ÍÌ®¤Ç»²²Ã¼Ô¤ò½¸¤á¤Æ¿©»ö²ñ¤ò³«ºÅ¡£¾®Æ½¤Î¤Û¤«¡¢¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥óZeebra¡Ê54¡Ë¡¢½ÀÆ»ÃË»Ò60¥¥íµé¤Ç¸ÞÎØ3Âç²ñÏ¢Â³¶â¥á¥À¥ë¤ÎÌîÂ¼Ãé¹¨»á¡Ê51¡Ë¡¢ÇÐÍ¥º´Æ£Î´ÂÀ¡Ê45¡Ë¡¢ÇÐÍ¥ßÀÈø¥Î¥ê¥¿¥«¡Ê26¡Ë¤¬¡¢Ý¯°æ¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ë±þ¤¸¤Æ½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡ÖÂçÀÚ¤Ë»ý¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëÊª¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾®Æ½¤Ï¡ÖÁêÍÕ·¯¤Ë¤¤¤¤¥ï¥¤¥ó¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡Ä¡×¤È¡¢Ãç¤Î¤¤¤¤Íò¤ÎÁêÍÕ²íµª¡Ê43¡Ë¤È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÏÃ¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤ò°û¤à¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï¤¤¤Ä¤Ê¤Î¤«¡¢¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢Â¿Ê¬·ëº§¤·¤¿»þ¤¯¤é¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¡×¡£¤½¤·¤Æº£Ç¯6·î¤Ë·ëº§¡£¡Ö¡ÊÉ×¿Í¤È¡Ë2¿Í¤ÇÀÒ¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢µ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤½¤Î¥ï¥¤¥ó¤ò³«¤±¤Æ°û¤ó¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤ÆÝ¯°æ¤Ï¡Öµã¤±¤ë¡£ÁêÍÕ·¯¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ëµã¤±¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡Ö¤½¤ì¤³¤½¡¢²È¤Çµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë°û¤ó¤À¼ò¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¦¾®Æ½¤Ë¡¢Ý¯°æ¤¬¡Ö¤½¤ì¡¢ÁêÍÕ¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡£¾®Æ½¤¬¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤¡£ÊÌ¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤È¡¢Ý¯°æ¤Ï¡Ö¤¢¤µ¤Ã¤Æ²ñ¤¦¤«¤é¸À¤Ã¤Æ¤ª¤³¤¦¡×¤È¾Ð¤ï¤»¤¿¡£