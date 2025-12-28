²£ÉÍ¡¦Äá¸«¶è¤Ò¤Æ¨¤²»ö·ï ÌµÌÈµö¤Î18ºÐÃË¤òÂáÊá
¡¡²£ÉÍ»Ô¤Î»ÔÆ»¤Ç33ºÐ¤Î½÷À¤¬¤Ï¤Í¤é¤ì»àË´¤·¤¿¤Ò¤Æ¨¤²»ö·ï¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ï¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿18ºÐ¤ÎÃË¤òÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃË¤ÏÌµÌÈµö¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡ÆâÁõ¶È¤Î18ºÐ¤ÎÃË¤Ï25Æü¤ÎÌÀ¤±Êý¡¢²£ÉÍ»ÔÄá¸«¶è¤Î´Ä¾õ2¹æÀþ¤Ç¡¢²£ÃÇÊâÆ»¤òÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¿º´µ×´Öè½µ×¤µ¤ó(33)¤ò¼Ö¤Ç¤Ï¤Í¤Æ»àË´¤µ¤»¡¢Æ¨Áö¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤ÏÌµÌÈµö¤Î¾õÂÖ¤Ç¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡º´µ×´Ö¤µ¤ó¤ÏÆ¬¤Ê¤É¤ò¶¯¤¯ÂÇ¤Á¡¢¤½¤Î¸å¡¢ÈÂÁ÷Àè¤ÎÉÂ±¡¤Ç»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÃË¤Ï¼è¤êÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÊâ¹Ô¼Ô¤È¤Î»ö¸Î¤ò¤ª¤³¤·¡¢Æ¨¤²¤¿¤³¤È¤Ë´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ù»¡¤Ï¡¢»ö¸ÎÅö»þ¤Î¾Ü¤·¤¤¾õ¶·¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸½¾ì¤ÏÊÒÂ¦2¼ÖÀþ¤Î¸«ÄÌ¤·¤ÎÎÉ¤¤Æ»Ï©¤Ç¤¹¡£