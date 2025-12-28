Á´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«ーÁª¼ê¸¢Âç²ñ³«Ëë¡¡½é½Ð¾ì¤Î¶å½£Ê¸²½³Ø±à¤¬ÀÞ¤êÄá¤ò·Ç¤²Æ²¡¹¹Ô¿Ê¡ÔÄ¹ºê¡Õ
Á´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«ーÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤Î³«²ñ¼°¤¬28Æü¹Ô¤ï¤ì¡¢¸©ÂåÉ½¤Î¶å½£Ê¸²½³Ø±à¤¬¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤òÆ²¡¹¤È¹Ô¿Ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
104²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿Á´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«ーÁª¼ê¸¢Âç²ñ¡£
ÃÏ¶èÂç²ñ¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿48¹»¤¬Á´¹ñ¤ÎÄºÅÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÀï¤¤¤Þ¤¹¡£
¶å½£Ê¸²½³Ø±à¤Ï¡¢ÈïÇúÃÏ¤ÎÂåÉ½¹»¤È¤·¤ÆÊ¿ÏÂ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤¿¶â¤ÎÀÞ¤êÄá¤ò·Ç¤²¡¢Æ²¡¹¤Î¹Ô¿Ê¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½é½Ð¾ì¤Î¶å½£Ê¸²½³Ø±à¤Ï29Æü¡¢ÀÅ²¬¸©ÂåÉ½¤ÎÉÍ¾¾³«À¿´Û¤È¤Î½éÀï¤ËÎ×¤ß¤Þ¤¹¡£
NIB¤Ç¤Ï29Æü¸á¸å2»þ10Ê¬¤«¤é¼Â¶·À¸Ãæ·Ñ¤Ç»î¹ç¤ÎÌÏÍÍ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
