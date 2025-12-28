¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¤ª¤Ã¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¡©¡×Ê÷´ß¤ß¤Ê¤ß¡¢1ºÐÌ¼¤Î¸å¤í»Ñ¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¡ÖBABY¤À¤Ã¤¿¤è¤Í¡©¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¡×
¸µAKB48¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÊ÷´ß¤ß¤Ê¤ß¤µ¤ó¤Ï12·î27Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£1ºÐ¤ÎÌ¼¤¬Êâ¤¯¸å¤í»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÊ÷´ß¤ß¤Ê¤ß¡¢1ºÐÌ¼¤Î¸å¤í»Ñ¤òÈäÏª¡ª
¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡Ö¤¢¤é¤¡¤³¤ó¤Ê¤Ë¤ª¤ª¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Í¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤ä¤ó¡×¡Ö¤Ê¤Ã¤Ñ¤Á¤ã¤ó¤³¤ó¤Ê¤Ë¤ª¤Ã¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¡© BABY¤À¤Ã¤¿¤è¤Í¡©¡ª¡×¡Ö¤Ê¤Ã¤Ñ¤Á¤ã¤óÊâ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡Á¡×¡ÖÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¸å¤í»Ñ¤À¤±¤Ç¤â¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¤È¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(Ê¸:Ê¡Åç ¤æ¤)
¡Ö¤Ê¤Ã¤Ñ¤Á¤ã¤ó¤³¤ó¤Ê¤Ë¤ª¤Ã¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¡©¡×Ê÷´ß¤µ¤ó¤Ï¡Öº£Ç¯¤â¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢2Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£1ËçÌÜ¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¥«¥Õ¥§¤Ç1ºÐ¤ÎÌ¼¤¬Êâ¤¯¸å¤í»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÅì³¤¥ª¥ó¥¨¥¢¡¦¤ê¤ç¤¦¤µ¤ó¤¬¡Ö¤¤¤Ä¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡ª¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢Ê÷´ß¤µ¤ó¤¬¡Ö¤³¤Á¤é¤³¤½¤¹¤®¤Þ¤¹¡ª¡ª¡ª¡ª ¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ñ¥¦¥ó¥É¥±¡¼¥¤Î¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤¬¤Þ¤¤¤É¤è¤¹¤®¤ë¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¤ÈÊÖ¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤ê¤ç¤¦¤µ¤ó¤¬·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¥«¥Õ¥§¤Ë¿Æ»Ò¤ÇË¬¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
8·î¤Ë¡ÖÌ¼¤¬½é¤á¤ÆÊâ¤¤¤¿¡ª¡×¤ÈÅê¹Æ8·î21Æü¤Ë¡ÖºÇ°¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿Æü¤Ë¡¢Ì¼¤¬½é¤á¤ÆÊâ¤¤¤¿¡ª ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤µã¤¤¤¿¡ª ´èÄ¥¤ì¤ë¡ª¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿Ê÷´ß¤µ¤ó¡£13Æü¤Ë¤Ï¡¢¡ÖºòÆü¤Ï3²óÌÜ¤Î·ëº§µÇ°Æü¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢É×¤ÇÅì³¤¥ª¥ó¥¨¥¢¤Î¤Æ¤Ä¤ä¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤ò°úÍÑ¥ê¥Ý¥¹¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Æ¤Ä¤ä¤µ¤ó¤¬13Æü¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢Ì¼¤Ï¤Þ¤À¥Ï¥¤¥Ï¥¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡Ö¥Þ¥Þ¤ò°Ö¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡×¡Ö¤½¤Î½Ö´Ö¤òÂçÀÚ¤Ë¤Ç¤¤¿¤ß¡¼¤Á¤ã¤ó¤µ¤¹¤¬¡×¡Ö½é¤á¤Æ¤Î»Ñ¤ß¡¼¤Á¤ã¤ó¤¬¸«¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÌ¼¤µ¤ó¤«¤é¤Î½é¤á¤Æ¤Î¥¨¡¼¥ë¤Ê¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
