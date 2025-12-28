¡Ø¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡Ù»£±Æ¸½¾ì¤Ç²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£Ê¡»³²í¼£¤ÈÂçÀôÍÎ¤¬¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¡Ö¸«¤¨¤Ê¤¤Æ°¤¡×
Ê¡»³²í¼£¤µ¤ó±é¤¸¤ëÁ´ÌÕ¤ÎFBIÁÜºº´±¡¦³§¼Â¹¸«¤È¡¢ÂçÀôÍÎ¤µ¤ó±é¤¸¤ë·¿ÇË¤ê¤Ê·º»ö¡¦¸îÆ»¿´ÂÀÏ¯¤ÎÆÌ±ú¥Ð¥Ç¥£¤¬Æñ»ö·ï¤ËÄ©¤à·º»ö¥É¥é¥Þ¡Ø¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡ÝÁ´ÌÕ¤ÎÁÜºº´±¡Ý¡Ù¤¬ºÆ¤Óµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡½¡½¡£
Â©¤Î¹ç¤Ã¤¿³Ý¤±¹ç¤¤¤ä¶ÛÇ÷´¶¤¢¤ëÅ¸³«¤ÇÂç¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿ËÜºî¤¬¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢´°Á´¿·ºî¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¤È±Ç²è¤È¤·¤Æ¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤³¤Î±Ç²è¤Î¸«½ê¤Î°ì¤Ä¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤¬¡¢Ê¡»³²í¼£¤µ¤ó±é¤¸¤ëFBIÁÜºº´±¤Ç¤¢¤ë³§¼Â¹¸«¡£Èà¤ÏÁ´ÌÕ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¡È¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡Ê=»ö·ï²ò·è¤ÎºÇ¸å¤ÎÀÚ¤ê»¥¡Ë¡É¤È¤¤¤¦°ÛÌ¾¤ò»ý¤Ä¤Û¤É¤Î¼ÂÎÏ¤ò»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£¤½¤·¤ÆÊ¡»³¤µ¤ó¤ÎÀâÆÀÎÏ¤¢¤ë¡ÖÁ´ÌÕ¡×¤Î±éµ»¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢½êºî»ØÆ³¤òÃ´Åö¤·¤¿¡Ö¥À¥¤¥¢¥í¥°¡¦¥¤¥ó¡¦¥¶¡¦¥À¡¼¥¯¡×¤Î»ë³Ð¾ã³·¼Ô¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¿¤Á¤À¡£2023Ç¯¤ËÆüÍË·à¾ì¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡Ö¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡×¤«¤éÁ´ÌÕ½êºî»ØÆ³¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡Ö¥À¥¤¥¢¥í¥°¡¦¥¤¥ó¡¦¥¶¡¦¥À¡¼¥¯¡×¡£Åö»þ¤ÎÏÃ¤Ï°ÊÁ°FRaUweb¤Ç¤â¾Ò²ð¤·¤¿¡£
·ÑÂ³¤·¤Æ¿·ºî¤Î¥É¥é¥Þ¤È±Ç²è¤Ç¤â½êºî»ØÆ³¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿·ºî¤Î¸ø³«¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢Á°¸åÊÔ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡Ø¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡Ù¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤ò¡Ö¥À¥¤¥¢¥í¥°¡¦¥¤¥ó¡¦¥¶¡¦¥À¡¼¥¯¡×ÂåÉ½¤Î»ÖÂ¼µ¨À¤·Ã¤µ¤ó¤È»ÖÂ¼¿¿²ð¤µ¤ó¤´É×ºÊ¡¢¤½¤·¤Æ»ë³Ð¾ã³·¼Ô¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¸åÊÔ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢Ê¡»³²í¼£¤µ¤ó¤äÂçÀôÍÎ¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤Æ³§¼Â¤Î³ØÀ¸»þÂå¤ò±é¤¸¤¿ßÀÅÄÎ¶¿Ã¤µ¤ó¤éÇÐÍ¥¤ÎÊý¤¿¤Á¤Î¹â¤¤¥×¥í°Õ¼±¤¬ÅÁ¤ï¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
Ê¡»³²í¼£¤µ¤ó¤ÈÇò¾ó¤Î²»¤¬Æ±¤¸¤Ë
±Ç²è¤Ç¤Ï³§¼Â¤ÎÂç³Ø»þÂå¤Î²óÁÛ¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¡£¼ã¤³§¼Â¹¸«¤ò±é¤¸¤¿ßÀÅÄÎ¶¿Ã¤µ¤ó¤Ë¤â¡¢Á´ÌÕ½êºî»ØÆ³¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¸½¾ì¤ÇÁ´ÌÕ½êºî»ØÆ³¤òÃ´Åö¤·¤¿»ë³Ð¾ã³·¼Ô¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¥í¥±¸½¾ì¤Ç¤Î¤³¤È¤òÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡ÖÇò¾ó¤Î»ý¤ÁÊý¤ä»È¤¤Êý¤È¤¤¤Ã¤¿´ðËÜÅª¤ÊÆ°ºî¤«¤é¡¢¶µ²Ê½ñ¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î²ÙÊª¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤éÊâ¤¯ºÝ¤Î¼«Á³¤Ê½êºî¡¢ÅÀ»ú¤ò½ñ¤¯µ¡³£¤Î»È¤¤Êý¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¯¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¤Ç¤â°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¿¥³¥¹Å¹¤Ç¿©¤ÙÊª¤òºÜ¤»¤¿¥È¥ì¡¼¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤éÇò¾ó¤ÇÊâ¤¯¥·¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£°ì¸«¤¹¤ë¤ÈÆñ¤·¤½¤¦¤ÊÆ°ºî¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¡Ê»ë³Ð¾ã³·¼Ô¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Ë¤¬Æü¾ï¤Î·Ð¸³¤«¤éÆÀ¤¿¡ÈÇò¾ó¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÏÓ¤Ë¥È¥ì¡¼¤ÎÃ¼¤òºÜ¤»¤ë¤È°ÂÄê¤¹¤ë¡É¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¤È¤³¤í¡¢¤½¤ì¤ò±Ç²è¤Ç¤âºÎÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
ßÀÅÄ¤µ¤ó¤ÎÇò¾ó¤òÆÍ¤¯²»¤¬¡¢Ê¡»³¤µ¤ó¤È¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ±¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤â´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÌÜ¤Ç¸«¤Æ¤ï¤«¤ë½êºî¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¡È²»¡É¤Þ¤Ç´ó¤»¤¿¤³¤È¤Ë¡¢¥×¥í°Õ¼±¤Î¹â¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
Â¿¤¯¤ÎÅÀ»ú¥á¥â¤òºîÀ®¤·¡¢áÄ¿¿¤¢¤ß¤µ¤ó¤Ë¤ÏÅÀ»ú¤ÎÂÇ¤ÁÊý¤Ê¤É¤â¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡ÈÆÉ¤à¡É¤È¤¤¤¦¹Ô°Ù¤¬¡¢ÆÉ½ñ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÆÉ¤ßÊý¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÊª¸ì¤Î½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤¿¤á¡¢Èó¾ï¤ËÃúÇ«¤ËÁêÃÌ¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤éºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
Ê¡»³²í¼£¤µ¤ó¤ÈÂçÀôÍÎ¤µ¤ó¤Î¤³¤À¤ï¤ê
¤½¤·¤ÆÁ°ºîÆ±ÍÍ¤Ë¡¢º£²ó¤Î¿·ºî¤Ç¤âÊ¡»³²í¼£¤µ¤ó¤¬¿¿Ùõ¤ËÌòºî¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡Ö¤È¤¢¤ë¸½¾ì¤Ï¡¢Å·°æ¤¬¿á¤È´¤±¤Ç¡¢Ãæ±û¤¬¤È¤¬¤Ã¤¿¥Æ¥ó¥È¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¾õ¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â²»¤ÎÈ¿¶Á¤¬Èó¾ï¤ËÆÉ¤ß¤Å¤é¤¤¶õ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£Ê¡»³¤µ¤ó¤Ë¤â¤½¤Î»Ý¤ò¤ªÏÃ¤·¡¢¤«¤Ê¤ê¶¯¤¯Çò¾ó¤ò¤Ä¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¡¢Ê¡»³¤µ¤ó¤Ï»ä¤¿¤Á¤ÎÇò¾ó¤ÎÆÍ¤Êý¤ä²»¡¢°®¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»öºÙ¤«¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»£±Æ¤â¸åÈ¾¤Ëº¹¤·¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Ê¡»³¤µ¤ó¤ÏºÙ¤«¤Ê²»¤äÇò¾ó¤Ø¤Î´¶³Ð¤òÂª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢à¸«¤¨¤Ê¤¤´¶³Ðá¤¬Èó¾ï¤Ë±Ô¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¶ÛÇ÷´¶¤Î¤¢¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢Æ¬¾å¤¬Äã¤¤¶õ´Ö¤äÈâ¤òÄÌ¤ëºÝ¤Î½êºî¡¢À¼¤Î¤«¤±Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ê¡»³¤µ¤ó¤ÈÂçÀô¤µ¤ó¤«¤éÂ¿¤¯¤Î¼ÁÌä¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ëÂ¦¤¬»ÑÀª¤òÄã¤¯¤·¤Æ¤«¤¬¤à¤È¡¢¤Ä¤é¤ì¤Æ»ë³Ð¾ã³·¼Ô¤â¤«¤¬¤ó¤Ç¿Ê¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¸ÀÍÕ¤ÇÅÁ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Æ°¤¤Ç¤âÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤ó¤À¡Ù¤È´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢½Ö»þ¤Ë»ä¤¿¤Á¤ÎÆ°¤¤ò¥È¥ì¡¼¥¹¤·¡¢Æ±¤¸Æ°¤¤ò¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÆó¿Í¤Î°¤Òß¤Î¸ÆµÛ¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ð¥Ç¥£´¶¤¬¡¢¤µ¤é¤Ë¿¼¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤¿°õ¾ÝÅª¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç¤·¤¿¡£
²óÅ¾¤º¤·¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¤â¡¢¡ØËÜÈÖ¤Ç¤ä¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏÊÌ¤È¤·¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ª¼÷»Ê¤Ï¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¼è¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡Ù¤È¼ÁÌä¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤â¡£¤³¤¦¤·¤Æ¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÂÐ¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²ÄÇ½À¤ò¹Í¤¨¡¢µ¿Ìä¤Ë»×¤Ã¤¿ÅÀ¤òÃúÇ«¤ËÌä¤¤½Å¤Í¤Æ¤¤¤«¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£Ê¡»³¤µ¤ó¤¬¡¢³§¼Â¤Î°ú¤½Ð¤·¤ò¿ôÂ¿¤¯ÍÑ°Õ¤·¤¿¾å¤Ç»£±Æ¤ËÎ×¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Ê¡»³¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¥¥ã¥¹¥È¤Î³§¤µ¤ó¤Ï¡¢¥À¥¤¥¢¥í¥°¥Á¡¼¥à¤¬µÙ·Æ¤Ë¹Ô¤¯ÍÍ»Ò¤ä¡¢·¤¤òÃ¦¤®Íú¤¤¹¤ëÆ°ºî¡¢ÃÌ¾Ð¤¹¤ë»Ñ¤Ê¤É¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤òÈó¾ï¤Ë¤è¤¯´Ñ»¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ä¾ÀÜÅª¤Ê½êºî»ØÆ³¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤¦¤·¤¿»þ´Ö¤½¤Î¤â¤Î¤òÌò¤Å¤¯¤ê¤ËÀ¸¤«¤·¡¢ºîÉÊ¤ËÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¡¢¿¼¤¯´¶·ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢³ÊÆ®¥·¡¼¥ó¤ä½Æ¤ò»È¤¦¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Çò¾ó¤òÍÑ¤¤¤¿¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥À¥¤¥¢¥í¥°¤â´Ø¤ï¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥É¥é¥ÞÀ©ºî»þ¤«¤é´ðËÜÅª¤Ë¥À¥¤¥¢¥í¥°¤«¤éÄ¾ÀÜ»ØÆ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Á¡¼¥à¤È¥¬¥ó¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Á¡¼¥à¤Î³§¤µ¤ó¤¬»öÁ°¤Ë¡Ø¥À¥¤¥¢¥í¥°¡¦¥¤¥ó¡¦¥¶¡¦¥À¡¼¥¯¡Ù¤òÂÎ¸³¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢½êºî¤äÆ°¤¤ÎÀß·×¤ËÂç¤¤Ê°ãÏÂ´¶¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
´¶À¤¬¸¦¤®À¡¤Þ¤µ¤ì¤ë°Å°Ç¤ÎÀ¤³¦
½êºî»ØÆ³¤ò¤·¤¿»ë³Ð¾ã³·¼Ô¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¡¢¤³¤Î±Ç²èÀ©ºî¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢²þ¤á¤Æ¡È»ë³Ð¾ã³·¼Ô¡É¤Ç¤¢¤ë¼«Ê¬¤Îºß¤êÊý¤È²ÄÇ½À¤ò¸«Ä¾¤¹¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö²»¤ä¤Ë¤ª¤¤¡¢¿¨³Ð¤Ê¤É¡¢ÌÜ°Ê³°¤Î´¶³Ð¤«¤éÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¾ðÊó¤ÎË¤«¤µ¤Ï¡¢¤½¤³¤Ë°Õ¼±¤ò¸þ¤±¤Æ½é¤á¤Æµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤ÏÉáÃÊ¡¢»ë³Ð¾ã³·¼Ô¤È¤·¤ÆÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤Ä¤¤¤Ä¤¤¤½¤ì¤é¤òÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤È¤·¤Æ¤È¤é¤¨¤¬¤Á¤À¤±¤ì¤É¡¢¤½¤Î´¶À¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¤Î¶¯¤ß¤Ç¤â¤¢¤ë¤ó¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×
ÀäÂÎÀäÌ¿¤Î¾õ¶·¤«¤éÃ¦¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«
º£²ó¤Î±Ç²è¤ÎÉñÂæ¤ÏËÌ³¤Æ»¡£¼é¤ë¤Ù¤Áê¼ê¤Ï¡¢³§¼Â¤Î½éÎø¤Î¿Í¤Ç¤¢¤ê¡¢Ææ¤ÎÁÈ¿¥¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ëÅ·ºÍ¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Î¥Ê¥®¥µ¡ÊµÜÂô¤ê¤¨¡Ë¡£³§¼Â¤Ï¸îÆ»¿´ÂÀÏ¯¡¢¸îÆ»Àô¡Ê±ÊÀ¥Î÷¡Ë¡¢FBI¤«¤é¿·¤¿¤ËÇÉ¸¯¤µ¤ì¤¿¥¯¥é¥¤¥É¡¦¥æ¥ó¡Ê¥í¥¦¥ó¡Ë¡¢¤½¤·¤ÆCIA¤äËÌ³¤Æ»·Ù¤È¤â¼ê¤òÁÈ¤ß¡¢¹çÆ±¥Á¡¼¥à¤Ç»ö·ï²ò·è¤ËÄ©¤à¡£¤·¤«¤·¡¢ÆâÄÌ¼Ô¤ÎÂ¸ºß¤¬È¯³Ð¤·¡¢»öÂÖ¤Ï°ìµ¤¤Ë¶ÛÇ÷¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¤Ï°ìÅ¾¤·¤ÆÅÔÆâ¤ÎË¿¥Æ¥ì¥Ó¶É¤¬ÉñÂæ¡£¥Æ¥ì¥Ó¼èºà¤Î¤¿¤á¤Ëµ¢¹ñ¤·¤Æ¤¤¤¿³§¼Â¤¬¥Æ¥í¥ê¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¿Í¼Á»ö·ï¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Î¥Æ¥í»ö·ï¤ò¡¢Èà¤é¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡½¡½¡£
2023Ç¯¤Î¥É¥é¥Þ¤«¤éÂ³¤¯¥·¥ê¡¼¥ººîÉÊ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢±Ç²è¤â¥É¥é¥Þ¤â¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊª¸ì¤òÃÎ¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â½½Ê¬¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¹½À®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸ÄÀË¤«¤ÊÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¬·«¤ê¹¤²¤ë¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤È¼ê¤Ë´À¤ò¤Ë¤®¤ëÅ¸³«¤¬ÉÁ¤«¤ì¡¢´¶Æ°¤ä¹âÍÈ´¶¤Ë¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¿»¤ì¤ë¤Ï¤º¡£ºÇ¸å¤Ë¡¢»ÖÂ¼É×ºÊ¤Ëº£²ó¤Î±Ç²è¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢´Õ¾Þ¤·¤¿Êý¤¿¤Á¤Ë¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò´¶¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤¤«¤È¿Ò¤Í¤¿¡£
¡Ö³§¼Â¹¸«¤Î¿Í´ÖÀ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¸«¤¨¤ë¡¦¸«¤¨¤Ê¤¤¤Ë´Ø¤ï¤é¤º¡¢Ã¯¤Ë¤Ç¤âÆÀ°Õ¤äÉÔÆÀ°Õ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò´¶¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÀ°Õ¤Ê¤³¤È¤ÏÃ¯¤«¤Î¤¿¤á¤ËÀ¸¤«¤·¡¢ÉÔÆÀ°Õ¤Ê¤³¤È¤ÏÃ¯¤«¤ÎÎÏ¤ò¼«Á³¤Ë¼Ú¤ê¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦´Ø·¸À¤¬¼Ò²ñ¤Ë¹¤¬¤ì¤Ð¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ø¥é¥¹¥È¥Þ¥ó¡Ù¤ÏÏ¢¥É¥é¤â¡¢±Ç²è¤â¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¤â¡¢¸«»ö¤Ê¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤À¡£Ê¡»³¤µ¤ó¤ÈÂçÀô¤µ¤ó¤Ï¤³¤Î±Ç²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö°¦¤Î±Ç²è¡×¤À¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£±Ç²è¤ÇÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë½éÎø¤ÎÁê¼ê¤È¤Î´Ø·¸¡¢¿Æ»Ò¡¢²ÈÂ²¡¢»Å»öÃç´Ö¡Ä¡Ä¡£¤µ¤é¤Ë»ë³Ð¾ã³·¤ò»ý¤Ä¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤â¤Ã¤ÈÂç¤¤Ê°¦¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
