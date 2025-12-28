大みそか恒例のNHK「第76回紅白歌合戦」（後7・20）のリハーサルが28日、東京・渋谷のNHKホールなどで始まり、Perfumeが囲み取材で意気込みを語った。

今年いっぱいで、コールドスリープ（人工冬眠）と称する無期限活動休止に入るPerfume。今回は「Perfume Medley 2025」と題し、08年の初出場で披露した「ポリリズム」、最新アルバムのリード曲「巡ループ」をメドレーで披露する。

意気込みを問われたあ〜ちゃん（36）は、「紅白さんをもってコールドスリープに入ることになったので、実際にも締めくくりのパフォーマンスになります。25年やってこさせてもらって、紅白さんのステージで」と感謝。「いろんな人から“見るけんね”と言われてうれしい。後悔のないように、一旦の締めくくりをいいステージにしたい」と、優しい笑顔で答えた。

「紅白さんというくらいなので、私たちもずっと目指してきたステージでして。初出場の時から、足がずっと浮いているような。自分が本当に踏んでいるのか、この舞台をとうくらい。オンエア見て、立ったんだと（実感する）。手も足も全身、冷たくなるくらい緊張するけど、そのステージを17回目、立たせてもらえるのは、いつまで立っても（緊張感は）変わらんなあという…」

あ〜ちゃんは会見で、「紅白さん」という表現を何度か繰り返した。小学生だった99年、広島で結成。当初から紅白に出ることを目標に掲げていた。あ〜ちゃんは「大事なものには“さん”を付ける。“そごうさん”とか」という祖母の教えを守り、「紅白さん」と呼ぶほど、リスペクトを込めるステージだ。

紅白ではレーザー、ドローン、プロジェクションマッピングと、技術のコラボを尽くしてのパフォーマンスを繰り広げてきた。しかし、今回は「シンプルで、凄くアナログなやり方と、私たちらしいラストになっています」とあ〜ちゃん。17度目の大舞台、万感の思いを込めたステージで、“休眠”に入る。

放送100年の節目となる今年の紅白のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」。司会は女優の綾瀬はるか、タレントの有吉弘行、女優の今田美桜、鈴木奈穂子アナウンサーが務める。綾瀬は6年ぶり4回目、有吉は3年連続3回目、今田は初の大役となる。

ゲスト審査員は小田凱人（プロ車いすテニス選手）、郄石あかり（女優）、仲野太賀（俳優）、野沢雅子（声優）、松嶋菜々子（女優）、三浦知良（プロサッカー選手）、三宅香帆さん（文芸評論家）が務める。昨年までの通算成績は、紅組が34勝、白組が41勝。