¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÂçÊ¿¥µ¥Ö¥í¡¼¡Ê69¡Ë¤¬27ÆüÊüÁ÷¤Î¥«¥ó¥Æ¥ì¡Ö¥â¥â¥³¤ÎOH!¥½¥ì¡ª¤ß¡Á¤è¡ª¡×¡ÊÅÚÍË¸å1¡¦59¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥®¥ã¥é¤ÎÊÑÁ«¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Ì¡ºÍ¥Ö¡¼¥à¤Ë¾è¤ê¡¢¡ÖÂÀÊ¿¥µ¥Ö¥í¡¼¡¦¥·¥í¡¼¡×¤È¤·¤Æ°ìµ¤¤ËÃÎÌ¾ÅÙ¤ò¾å¤²¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Åö½é¤Ï¤Þ¤µ¤«¤ÎÇ¯¼ý70Ëü±ß¤À¤Ã¤¿¤È¹ðÇò¡£¤½¤Î¸å¡¢·ëº§¤òµ¡¤Ë¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤¸¤ãÀ¸¤¤Æ¤¤¤«¤ì¤Ø¤ó¡×¤ÈµÈËÜ¶½¶È¤Ë¥®¥ã¥é¸ò¾Ä¤·¡¢¡Ö½é¤á¤Æ·î¼ý50Ëü±ßÄ¶¤¨¤¿¤Î¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤â»Ò¤É¤â¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¥®¥ã¥é¸ò¾Ä¤ò¤¹¤ë¤È¡Ö100Ëü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ó¡×¡£¤½¤Î3Ç¯¸å¤Ë¡Ö»Ò¤É¤â°é¤Æ¤ë¤Î¤Ë²È¤¬¡Ä¡×¤È²ñ¼Ò¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤È¶ä¹Ô¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¥í¡¼¥ó¤ÎÃ´ÊÝ¤Ï¡Ê»Å»ö¤Î¡Ë¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¡£¡Ê¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤¬Í½Äê¤ÇËä¤Þ¤Ã¤Æ¡Ë¿¿¤Ã¹õ¤ä¤«¤é¡¢¤ªÂß¤·¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¤È¡£²È¤òÇã¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤éµÞ¤Ë·î200Ëü±ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ó¡×¤È¡¢¹â³Û½êÆÀ¼Ô¤Ø¤Î³¬ÃÊ¤ò¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤À¤«¤é¡¢·Ý¤ÎÏÓ¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤ó¤Á¤ã¤¦¤Í¤ó¡£À¸³è´Ä¶¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤È¸À¤¦¤¿¤é¡¢¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È°Õ³°¤Ê¿¿¼Â¤òÌÀ¤«¤·¡¢¾Ð¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£