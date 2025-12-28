¤á¤Ã¤Á¤ãÁÇÅ¨¡ª¿ÀÅÄ°¦²Ö¡¡£Ê£Á£Ì¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¯¥é¥¹¤Ç³¤³°Î¹¡¡¡Ö¤³¤³¤Ï¤É¤³¤À¡¼¡×¢ª¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÆÃÄêÂ³¡¹
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¦¿ÀÅÄ°¦²Ö¤¬£²£¸Æü¡¢³¤³°¤ËÈô¤Ó¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊó¹ð¡£¡Ö¤³¤³¤Ï¤É¤³¤À¡¼♥¡×¤ÈÃÏ²¼Å´¤Î¹½Æâ¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤É¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÆÃÄê¤µ¤ì¤ë¸½¾Ý¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯Âç¹¥¤¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¿ÀÅÄ¡£Ç¯Ëö¤ËÎ¹Î©¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡×¤È¤¤¤¦À¼¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÃÏ²¼Å´¤ä¥Ñ¥óÇä¤ê¾ì¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤É¤«¤é¡Ö¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤Ç¤¹¤«¤Í¡©¡×¡Ö¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤ÎÃÏ²¼Å´¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡Ö£Á£ð£ï£ô£è£å£ë£å¤¬¤¢¤ë¤«¤é¥É¥¤¥Ä¤«¥É¥¤¥Ä¸ì·÷¤Î¥¹¥¤¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¡Ö¥É¥¤¥Ä¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¤ÈÆÃÄê¤¹¤ë¿Í¤¬Â³½Ð¡£ÃÍÃÊ¤Î¤È¤³¤í¤Ï¥æ¡¼¥íÉ½¼¨¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Þ¥¤¥ë°¦¤¢¤Õ¤ì¤ë¼«¿È¤Îµ»ö¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿£Ê£Á£Ì¤Îµ¡Æâ»ï¤ò¸«¤Æ¤¤¤ëµ¡Æâ¤Î¼Ì¿¿¤â¸ø³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢£Ê£Á£Ì¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¯¥é¥¹¤ÇÅÏ²¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡Ö¥Î¡¼¥á¥¤¥¯¡ª¡©¡¡¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö°ì¿Í¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ö¥È¥ë¥³¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£