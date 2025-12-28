EXIT¡¦·ó¶á¡¡Îø¿Í¤Ï¡Ö·î¤ÎËþ¤Á·ç¤±¤È¤«¤òÏÃ¤»¤ë¿Í¤¬¤¤¤¤¡×¡¡·ÝÇ½¿Í¤È¤ÎÎø°¦¤Ë¶½Ì£¤Ï¡Ä
¡¡¡ÖEXIT¡×¤Î·ó¶áÂç¼ù¡Ê34¡Ë¤¬28ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥á¥·¥É¥é¡¡¡Á·ó¶á¡õ¿¿Ç·²ð¤Î¥°¥ë¥á¥É¥é¥¤¥Ö¡Á¡×¡ÊÆüÍË¸å0¡¦45¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Îø°¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤Îº£°æÍã¤¬Ç¯Ëö3»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Î¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£¶å½£¡¦ÂçÊ¬¤ÎÎ¹¤òËþµÊ¤·¤¿¡£
¡¡Æ»Ãæ¡¢¼ÖÆâ¤Ç¤ÏÎø°¦ÏÃ¤Ë¡£·ó¶á¤Ï¡¢·ÝÇ½¿Í¤È¤ÎÎø°¦¤Ë¶½Ì£¤Ï¡Ö¤Þ¤À¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢·ëº§¤Ï¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ì¤Ð¡×¤ÈÅ¸Ë¾¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¤¤Þ¤Þ¤ÇÊ¹¤¯µ¡²ñ¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿º£°æ¤ÎÎø°¦¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀÚ¤ê¹þ¤ß¡¢ÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡£º£°æ¤ÈËþÅç¿¿Ç·²ð¤ò¡Ö¤Þ¤Ã¤¹¤°¿Ê¤á¤ë¥¿¥¤¥×¡£ÃöÆÍÌÔ¿Ê·¿¡×¡£¼«¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤É¤Ã¤Á¤«¤È¤¤¤¦¤È´ó¤êÆ»¥¿¥¤¥×¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£¡Ö·î¤ÎËþ¤Á·ç¤±¤È¤«¤òÏÃ¤»¤ë¿Í¤¬¤¤¤¤¡×¤ÈÍýÁÛ¤Î½÷ÀÁü¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£