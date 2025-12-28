ËÍÀÄ¤«¤éÂ´¶È¤Î»ý±Ê¿¿Æà¤µ¤ó¡¡½¸ÂçÀ®¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ÏÀÄ¤Î¥í¥ó¥°¥É¥ì¥¹
¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖËÍ¤¬¸«¤¿¤«¤Ã¤¿ÀÄ¶õ¡×¤Î3¿Í¤¬¡Ø¥¢¥Ã¥×¥È¥¥¥Ü¡¼¥¤ Vol.358¡Ù¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯¤ÎÆ±»ï¤Ë¤Ï¡¢ËÍÀÄ¤«¤é¤Î¤Ù26¿Í¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥É¥ì¥¹¤Î3¿Í¤¬¡Ø¥¢¥Ã¥×¥È¥¥¥Ü¡¼¥¤vol.358¡ÙÉ½»æ¤Ë
É½»æ¤ò¾þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¶âß·°¡Èþ¤µ¤ó¡¢¿ù±º±ÑÎø¤µ¤ó¡¢È¬ÌÚ¿Î°¦¤µ¤ó¡£2025Ç¯È¯Çä¤µ¤ì¤¿3Ëç¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤Ç¥á¥¤¥ó¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÃ´Åö¤·¤¿3¿Í¤¬½¸·ë¡£¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥É¥ì¥¹¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¡¢¾¯¤·¥ª¥È¥Ê¤Ã¤Ý¤¤É½¾ð¤ËÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£
´¬Æ¬20¥Ú¡¼¥¸¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¥á¥¤¥ó¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÌ³¤á¤¿¥·¥ó¥°¥ë¤Î¥¢¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤«¤éÃåÁÛ¤·¤¿¥ß¥Ë¥½¥í¥°¥é¥Ó¥¢¤âÊ»¤»¤Æ¼ýÏ¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ï´º¤¨¤Æ1¿Í¤º¤Ä¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î2025Ç¯¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë¤Ï2025Ç¯Ëö¤Ç¥°¥ë¡¼¥×¤«¤éÂ´¶È¤¹¤ë»ý±Ê¿¿Æà¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡£ËÍÀÄ¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤Î½¸ÂçÀ®¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡¢ÀÄ¤Î¥í¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤Ç»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤È¡¢ÉáÃÊÃå¤Ë¶á¤¤¤è¤¦¤Ê°áÁõ¤Ç³¹Ãæ¤ò»¶Êâ¤¹¤ë¡¢¾þ¤é¤Ê¤¤¾Ð´é¤Ç¤Î¼Ì¿¿¤¬¸òºø¤¹¤ë8¥Ú¡¼¥¸¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±ö³øºÚÆá¤µ¤ó¤ÈÌøËÙ²ÖÎç¤µ¤ó¤â»ïÌÌ¤ËÅÐ¾ì¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö½é¤«¤é¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¿±ö³ø¤µ¤ó¡¢º£½Õ¤«¤éÉû¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ¥ê¡¼¥À¡¼¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ëÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤¿ÌøËÙ¤µ¤ó¡£¥°¥ë¡¼¥×°¦¡¢¤½¤·¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼°¦¤¬Ã¯¤è¤ê¤â¶¯¤¤2¿Í¤¬¡¢º£Ç¯¤Î¡ÈËÍÀÄ¡ß¥¢¥Ã¥×¥È¥¥¥Ü¡¼¥¤¡É¥°¥é¥Ó¥¢¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³Æ¥°¥é¥Ó¥¢¤ÎÌ¤¸ø³«¥«¥Ã¥È¤«¤é2¿Í¤¬µ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤òÁª¤Ó¤Ä¤Ä¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î2025Ç¯¤ò¡¢2¿Í¤Î»ëÅÀ¤«¤é¿¶¤êÊÖ¤ë¡¢10¥Ú¡¼¥¸¤ÎºÂÃÌ²ñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£