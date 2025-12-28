Ê¡²¬Âè°ì¤ÏÅì»³¤ËÇÔ¤ì2Ç¯Ï¢Â³4¶¯¤ÇÎÞ¡Ä¥é¥¤¥Ð¥ëÊ¡²¬ÂçÂç¹ê¤È¤ÎàÊ¡²¬Äº¾å·èÀïá¤Ê¤é¤º¡Ú¹â¹»¥Ð¥¹¥±¡¦¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×¡Û
¡¡¢¡¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¦Á´¹ñ¹â¹»Áª¼ê¸¢¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×¡¡Ê¡²¬Âè°ì58¡½72Åì»³¡Ê28Æü¡¢ÅìµþÂÎ°é´Û¡Ë
¡¡ÃË»Ò¤Î½à·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢2Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤òÁÀ¤¦Ê¡²¬Âè°ì¡ÊÊ¡²¬¡¡Ë¤Ï½éV¤òÌÜ»Ø¤¹ºòÇ¯4¶¯¤ÎÅì»³¡ÊµþÅÔ¡Ë¤Ë58¡½72¡Ê9¡½21¡¢26¡½16¡¢11¡½16¡¢12¡½20¡Ë¤ÇÇÔ¤ì2Âç²ñ¤Ö¤ê¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤òÆ¨¤·¤¿¡£Åì»³¤Ï5Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¿Ê¤ó¤À29Æü¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ç¤ÏÊ¡²¬ÂçÂç¹ê¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡Âè1¥¯¥ª¡¼¥¿¡¼¡ÊQ¡Ë¤ÏÅì»³¤ÎÇ÷ÎÏ¤¢¤ë¹¶·â¤ÎÁ°¤Ë¥Ú¡¼¥¹¤ò¤Ä¤«¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¤Ë¡¢11ÅÀ¤Î¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤òÇØÉé¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÂè2Q¤ÏµÜËÜÍÔ¡Ê3Ç¯¡Ë¤ÎÆÀÅÀ¤ä¥È¥ó¥×¥½¥ó¡¦¥è¥»¥Õ¥Ï¥µ¥ó¡ÊÆ±¡Ë¤Î3ÅÀ¥·¥å¡¼¥È¤Ê¤É¤ÇÄÉ¤¤¾å¤²¤¿¡£¶¯ÅÙ¤Î¹â¤¤¼éÈ÷¤ÏÁê¼ê¤Î¥ß¥¹¤â¤µ¤½¤Ã¤ÆÅÀº¹¤òµÍ¤á¡¢½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë¤ÏÄ¹²¬ÂçÅÎ¡ÊÆ±¡Ë¤Î3ÅÀ¥·¥å¡¼¥È¤Ç1ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤È¤·¤Æ½ª¤¨¤¿¡£
¡¡Âè3Q¤Ï½øÈ×¤ËºÆ¤ÓÆÍ¤Êü¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢µÜËÜÁï¡ÊÆ±¡Ë¤Î3ÅÀ¥·¥å¡¼¥È¤Ê¤É¤Ç¿©¤é¤¤¤Ä¤¤¤¿¤¬¡¢6ÅÀº¹¤ÈºÆ¤ÓÅÀº¹¤ò¹¤²¤é¤ì¤¿¡£¾¡Éé¤ÎºÇ½ªÂè4Q¤ÏÄ¹²¬¤¬Â³¤±¤Æ3ÅÀ¥·¥å¡¼¥È¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¤Ê¤É½øÈ×¤«¤é¹¶Àª¤Ë½Ð¤ë¤Ê¤É¡¢¸ß¤¤¤Ë°ìÊâ¤â¾ù¤é¤Ê¤¤¹¶ËÉ¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¤ÎÊ¡²¬Âè°ì¤Ï1²óÀï¤«¤éÅÐ¾ì¡£½éÀï¤Ï»ÍÆü»Ô¥á¥ê¥Î¡¼¥ë³Ø±¡¡Ê»°½Å¡Ë¤Ë88¡½65¤ÇÇË¤ê¡¢2²óÀï¤ÏÈ¬¸Í³Ø±¡¸÷À±¡ÊÀÄ¿¹¡Ë¤Ë104¡½73¤Ç²÷¾¡¤·¤¿¡£26Æü¤Î3²óÀï¤ÏÀµÃÒ¿¼Ã«¡Êºë¶Ì¡¡Ë¤Ë82¡½59¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£½à¡¹·è¾¡¤ÏÄëµþÄ¹²¬¡Ê¿·³ã¢¡Ë¤Ë76¡½72¤Ç¶¥¤ê¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¤Ç10Ç¯Ï¢Â³18ÅÙÌÜ¤Î½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Ê¡²¬Âè°ì¡£Ê¡²¬¸©Í½Áª¤Ç¤ÏºòÇ¯¤ÎËÜÂç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÎÊ¡²¬ÂçÂç¹ê¤Ë´°¾¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¶¯¹ë¤¬½¸¤Þ¤ë18ºÐ°Ê²¼¤Î¡ÖU18¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°¡×¤Ç¤Ï3Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤Æ5°Ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¤Ê¤É²ù¤·¤¤»×¤¤¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¤â¡¢ÃÏÎÏ¤Î¹â¤µ¤ò¼¨¤·¤Æ5Ç¯Ï¢Â³¤Î4¶¯¤Þ¤ÇÊâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¤¬ÎÏ¿Ô¤¤¿¡£