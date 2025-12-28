◆第105回全国高校ラグビー大会 1回戦 長崎北陽台72―7富山第一（28日・花園ラグビー場）

長崎北陽台が開始直後に先制されながら、終わってみれば12トライ。大勝発進にも、品川英貴監督は「入りを大事にしようと話していたのに、あれは残念。試合で良かったところは…特になかった」と最後まで渋い表情のままだった。

前半1分に味方のミスから反則を取られ、直後に長崎県大会から通じて初めてトライを奪われた。それでも前回大会を経験しているナンバー8の山口貴生主将（3年）は「焦りはなかった。いつも通り、ここから俺らが点を取るぞと言いました」。同4分にトライを返し、チームを落ち着かせた。ペースを取り戻すと粘り強い守備で前進。キックや速いパス回しも効果的に使い、前半だけで8トライを挙げた。

モールを中心としたFW戦が伝統的に強いが、山口貴主将は「例年より小柄なチームなので、ディフェンスで負けたら勝てない」と強調。1年間、守備やタックルの練習に励んできた。

24―7で迎えた前半21分にはパスを受けたプロップの田中俊毅（3年）が縦に突進してトライ。「3カ月ぐらいFWでランメニューをやり、自分も走れるようになりました」と攻守でFWとバックスが一体となってつかんだ大勝だ。

前回は2回戦でAシードの大阪桐蔭に敗退。今年はシード校撃破が当面の目標だ。立命館慶祥（南北海道）との2回戦も勝ちきり、シードの御所実（奈良）と対戦する可能性がある元日の3回戦へ弾みをつける。（前田泰子）