¡Ö¼«Í³¤Î½÷¿À¤¸¤ã¤ó¡×àÍÅ±ðá¸÷Âô¥É¥ì¥¹»Ñ¤ÎÌÚÂ¼Â¿¹¾¤ËÈ¿¶Á¡Ö´Ñ²»ÍÍ¤Ç¤¹¤Í!¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤¤¤¤¡×
ô¥¤È¤·¤¿ÐÊ¤Þ¤¤
¡¡½÷Í¥¤ÎÌÚÂ¼Â¿¹¾¤¬ÈäÏª¤·¤¿¸÷Âô¥É¥ì¥¹¤ÎÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤ËSNS¤Ê¤É¤ÇÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤òÊâ¤¤¤Æ±Ç²è¤ÎÉñÂæ°§»¢¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö±Ç²è¥é¥¹¥È¥Þ¥ó -FIRST LOVE-¡×¤ÎÉñÂæ°§»¢¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¥°¥ì¡¼¤ÎÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¥É¥ì¥¹»Ñ¤Çô¥¤È¤·¤¿ÐÊ¤Þ¤¤¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡Âç¿Í¤ÎÊ·°Ïµ¤°î¤ì¤ëÍÅ±ð¤Ê1Ëç¤Ë¡Ö¼«Í³¤Î½÷¿À¤¸¤ã¤ó¡×¡Ö´Ñ²»ÍÍ¤Ç¤¹¤Í!¡×¡ÖÊî»§ÍÍ¡×¡Ö¥ê¥¢¥ë¡¢¥¹¥¿¡¼¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¡Á°½÷¤½¤¦!¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£