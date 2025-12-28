¡ÖÎÉ¤¤ÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¶å½£³Ø±¡¤Ï12Âç²ñ¤Ö¤ê¾¡Íø¤Ê¤é¤º¡ÚÁ´¹ñ¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼¡Û
¡¡¢¡Âè105²óÁ´¹ñ¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼Âç²ñ¡¡1²óÀï¡¡¶å½£³Ø±¡0¡½50´ØÀ¾³Ø±¡¡Ê28Æü¡¦²Ö±à¥é¥°¥Ó¡¼¾ì¡Ë
¡¡¶å½£³Ø±¡¤Ï´ØÀ¾³Ø±¡¡ÊÊ¼¸Ë¡Ë¤Ë´°Éõ¤µ¤ì¡¢12Âç²ñ¤Ö¤ê¤Î²Ö±à¾¡Íø¤ò¤Ä¤«¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°È¾½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë¤Ï¥¥Ã¥¯¥Á¥ã¡¼¥¸¤«¤é¹¥µ¡¤òÆÀ¤¿¤¬¡¢È¿Â§¤Ç¤Õ¤¤¤Ë¡£¸©Í½Áª¤Ç¤Ï¥ß¥¹¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿¥é¥¤¥ó¥¢¥¦¥È¤Ç4ÅÙÈ¿Â§¤·¡¢¥Õ¥é¥ó¥«¡¼¤ÎÀÐ¸¶Í³ÃÒ¡Ê3Ç¯¡Ë¤Ï¡Ö²Ö±à¤Ë¤Ï²¿¤«¤¬¤¤¤ë¡£¼«Ê¬¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¤ò²õ¤·¤Ë¤¯¤ë²øÊª¤¬¤¤¤ë¤Ê¤È´¶¤¸¤¿¡×¤ÈÀ¼¤òµÍ¤Þ¤é¤»¤¿¡£
¡¡3Ç¯À¸Éô°÷10¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢¼ç¾¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼8ËÅÄÂç¾¤ò´Þ¤á¤¿7¿Í¤¬Æþ³Ø¤¹¤ë¤Þ¤ÇÌ¤·Ð¸³¼Ô¡£²¬ËÜÄ¾¹´ÆÆÄ¤Ï¡Ö´°ÇÔ¡£¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Î¥Á¡¼¥à¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÎÉ¤¤ÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£