2025年に1番売れたアイアンは『スリクソン ZXi5』だが、あのメーカーが迫ってきた！【アイアン売り上げランキング】
2025年のアイアンランキングを振り返ると、最も多く1位を獲得したのは『スリクソン ZXi5（以下、ZXi5）』。複数の店舗に「今年1番売れたアイアンは？」と質問すると、『ZXi5』と答える担当者が多かった。
【写真】安田祐香と菅楓華の『ZXi5』アイアンの顔を比較！ 山型ソールのヒール側が凹んでいた
今年に限らず、ここ数年のアイアン市場は『スリクソンシリーズ』がリードしてきた。その状況に変わりはないが、2025年はもう一つの国内メーカーが追い上げてきたという声も多かった。有賀園ゴルフ千葉店の黒須徹さんに話を聞いた。「当店でも『ZXi5』は人気があります。世界で活躍する女子プロが使っていることで競技をやっているジュニアゴルファーからも人気がありますし、ヘッドスピードが女子プロに近い男性ゴルファーとも相性がいい。アスリート系の女子ゴルファーも買っていきます。本当に幅広いゴルファーから人気があります」そんな『ZXi5』と同じくらい人気があったのがブリヂストンだ。「昨年9月に発売された『242CB＋』ですが、2025年もロングセラーアイアンとして売れ続けています。軟鉄鍛造の打感の良さがありつつ、寛容性もあることで試打をした人の購入率が高かったです。当店ではスリクソンに負けないくらい売れています。今年の後半だとタイトリストも順調にセールスを伸ばしていますが、スリクソンとブリヂストンの人気は不動です」最新ランキングでは11月に発売されたダンロップの『ゼクシオ14』が1位、2位に『スリクソン ZXi5』、3位に『ゼクシオ14 レディス』とダンロップがトップ3を独占。来年もダンロップ人気は続くのか？それともブリヂストンの逆転もあるのか？【アイアン売り上げランキング トップ3】1位 ダンロップ ゼクシオ142位 ダンロップ スリクソン ZXi53位 ダンロップ ゼクシオ14 レディス※データ提供：矢野経済研究所、12月15日〜12月21日のデータ◇ ◇ ◇女子プロの使用アイアンを調査。関連記事『西郷、山下、佐久間、原、河本、岩井姉妹ら女子プロが愛用する軟鉄アイアンとは？【26名のモデル調査】』で詳細をチェックできる。
