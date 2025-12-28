¿·³ã±ØÁ°¤ÎÈË²Ú³¹¤ÎÏ©¾å¤Ç¡Ä¼ò¤Ë¿ì¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç·Ù»¡´±¤ËÂÊ§¤¤¤·Å¾ÅÝ¤µ¤»¤ë¡¡¼«¾Î¡¦¤È¤Ó¿¦¤ÎÃË¡Ê49¡Ë¤ò¸½¹ÔÈÈÂáÊá¡Ö³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡¡
12·î27ÆüÌë¡¢¿·³ã»ÔÃæ±û¶è¤ÎÈË²Ú³¹¤Ç·Ù»¡´±¤òÅ¾ÅÝ¤µ¤»¤ëË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿µ¿¤¤¤Ç¡¢¼«¾Î¡¦49ºÐ¤ÎÃË¤¬¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸øÌ³¼¹¹ÔË¸³²¤Îµ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«¾Î¡¦¿·³ã»ÔËÌ¶è¾¾ÉÍ¤Ë½»¤à¤È¤Ó¿¦¤ÎÃË¡Ê49¡Ë¤Ç¤¹¡£
ÃË¤Ï12·î27Æü¸á¸å11»þÈ¾²á¤®¡¢¿·³ã»ÔÃæ±û¶èÅìÂçÄÌ¤ÎÏ©¾å¤Ç¡¢40Âå¤ÎÃËÀ·Ù»¡´±¤ËÂÐ¤·¡¢º¸Â¤òÂÊ§¤¤¤·¤ÆÅ¾ÅÝ¤µ¤»¤ëË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½¾ì¤Ï¿·³ã±ØËüÂå¸ýÉÕ¶á¤Îµï¼ò²°¤¬Î©¤ÁÊÂ¤ÖÈË²Ú³¹¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÊÌ¤Î¾ì½ê¤Ç¡ÖÊ£¿ôÌ¾¤¬¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¡¢·Ù»¡´±¤¬¸½¾ì¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¤½¤ÎÆ»Ãæ¤ÇÆÍÁ³ÃËÀ¤«¤é¡ÖÃË¤Ë²¥¤é¤ì¤¿¡×¤È½õ¤±¤òµá¤á¤é¤ì¤¿¤¿¤á¡¢40Âå¤ÎÃËÀ·Ù»¡´±¤¬ÂÐ±þ¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿ºÝ¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤ÎÃË¤¬ÆÍÁ³½±¤¤³Ý¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÃËÀ·Ù»¡´±¤Ë¤±¤¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
ÃË¤ÏÅö»þ¼ò¤Ë¿ì¤Ã¤¿¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤ÏÃË¤ÎÈÈ¹ÔÆ°µ¡¤Ê¤É¤ò¾Ü¤·¤¯ÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£