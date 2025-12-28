¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¡Ö»î¤µ¤ì¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¥¤¥ä¡×¤ÊÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤â¡Ä¼ýÏ¿¸å¤Ë°ìÅ¾¡ÖËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤ï¡ª¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¡Ê70¡Ë¤¬28Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢¤¢¤ÎÂç¿Íµ¤ÈÖÁÈ¤Ø¤Î¼ýÏ¿¤ËÎ×¤àÍÍ»Ò¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡ËèÇ¯¹±Îã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ö·ÝÇ½¿Í³ÊÉÕ¤±¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¤ªÀµ·î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¤Ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¾·¤«¤ì¤¿¾å¾Â¡£µîÇ¯¤Ï²Î¼ê¡¦ÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¤ÈÄ©Àï¤·¤¿¤¬¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡Ö±Ç¤¹²ÁÃÍ¤Ê¤·¡×¤È¤Ê¤ê¡È¶þ¿«¡É¤òÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Ê¤ó¤«¥¯¥¤¥ºÈÖÁÈ¤È¤«¤ÇA¤ÈB¤ÎËÜÊª¤Ï¤É¤Ã¤Á¤À?¤È¤«¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢»î¤µ¤ì¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¥¤¥ä¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈËÜ²»¤òÏ³¤é¤·¤¿¤¬¡Öº£Æü¤Ï´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹!¡×¤È¥ê¥Ù¥ó¥¸¤òÀÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¼ýÏ¿¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡ÖÅ·Æ¸¤è¤·¤ß¤µ¤ó¤È2¿Í¤Ç¤ä¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤ï!ËÜÅö¤Ë¥¬¥Á¥ó¥³¤Ê¤Î¤Ç¤Í¡£¸µÃ¶¤Ë¤¼¤Ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¤¡Ö¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¤ª¤â¤í¤¤¤Ê!¤µ¤¹¤¬¤ÎÈÖÁÈ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤¿¡£