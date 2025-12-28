KKT·§ËÜ¸©Ì±¥Æ¥ì¥Ó

¤³¤³¿ôÆü¤Î´¨¤µ¤Î±Æ¶Á¤Ç·§ËÜ¸©°¤ÁÉ»Ô¤Ë¤¢¤ë¸Å´×¤ÎÂì¤¬Åà¤ê¡¢Åà¤Ã¤¿¿å¤·¤Ö¤­¤Ï¼«Á³¤¬ºî¤ê½Ð¤·¤¿·Ý½ÑºîÉÊ¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£

28ÆüÄ«¤Î·§ËÜ¸©Æâ¤Ï¤¢¤µ¤®¤êÄ®¤Ç－6.9¡î¡£°¤ÁÉ»Ô¤Ç－5.7¡î¤Ê¤É18¤Î´ÑÂ¬ÃÏÅÀ¤Î¤¦¤Á¡¢16ÃÏÅÀ¤ÇºÇÄãµ¤²¹¤¬0¡î¤ò²¼²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

°¤ÁÉ»Ô°ì¤ÎµÜÄ®¤Ë¤¢¤ë¸Å´×¤ÎÂì¤ÏÍîº¹100£í¡£

¤â¤È¤â¤È¿åÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢Åß¤Î´¨¤¤»þ´ü¤Ë³°ÎØ»³¤«¤é¿á¤­ÉÕ¤±¤ëÎä¤¿¤¤É÷¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿å¤·¤Ö¤­¤¬ÆÈÆÃ¤Î·Á¤ËÅà¤ê¤Þ¤¹¡£

¸Å´×¤ÎÂì¤Ë¤ÏÃËÂì¤È½÷Âì¤¬¤¢¤ê¡¢½÷Âì¤Ç¤Ï¡¢Ä»¤Î±©¤ä²Ö¤Ó¤é¤Î¤è¤¦¤ÊÉ¹¤¬¡¢¸¸ÁÛÅª¤Ê¸÷·Ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£


29Æü¤Ï³µ¤ÍÆÞ¤ê¤È¤Ê¤ê¡¢¸·¤·¤¤´¨¤µ¤Ï¤ä¤ä´Ë¤à¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£