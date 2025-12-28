ºÇ¤â´¨¤¤»þ´ü¤ËÅà¤ë¶å½£¤ÎÂì¡Ö¸Å²ì¤ÎÂì¡× Åà¤Ã¤¿¿å¤·¤Ö¤¤Ï¤Þ¤ë¤Ç·Ý½ÑºîÉÊ
¤³¤³¿ôÆü¤Î´¨¤µ¤Î±Æ¶Á¤Ç·§ËÜ¸©°¤ÁÉ»Ô¤Ë¤¢¤ë¸Å´×¤ÎÂì¤¬Åà¤ê¡¢Åà¤Ã¤¿¿å¤·¤Ö¤¤Ï¼«Á³¤¬ºî¤ê½Ð¤·¤¿·Ý½ÑºîÉÊ¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
28ÆüÄ«¤Î·§ËÜ¸©Æâ¤Ï¤¢¤µ¤®¤êÄ®¤Ç－6.9¡î¡£°¤ÁÉ»Ô¤Ç－5.7¡î¤Ê¤É18¤Î´ÑÂ¬ÃÏÅÀ¤Î¤¦¤Á¡¢16ÃÏÅÀ¤ÇºÇÄãµ¤²¹¤¬0¡î¤ò²¼²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°¤ÁÉ»Ô°ì¤ÎµÜÄ®¤Ë¤¢¤ë¸Å´×¤ÎÂì¤ÏÍîº¹100£í¡£
¤â¤È¤â¤È¿åÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢Åß¤Î´¨¤¤»þ´ü¤Ë³°ÎØ»³¤«¤é¿á¤ÉÕ¤±¤ëÎä¤¿¤¤É÷¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿å¤·¤Ö¤¤¬ÆÈÆÃ¤Î·Á¤ËÅà¤ê¤Þ¤¹¡£
¸Å´×¤ÎÂì¤Ë¤ÏÃËÂì¤È½÷Âì¤¬¤¢¤ê¡¢½÷Âì¤Ç¤Ï¡¢Ä»¤Î±©¤ä²Ö¤Ó¤é¤Î¤è¤¦¤ÊÉ¹¤¬¡¢¸¸ÁÛÅª¤Ê¸÷·Ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
29Æü¤Ï³µ¤ÍÆÞ¤ê¤È¤Ê¤ê¡¢¸·¤·¤¤´¨¤µ¤Ï¤ä¤ä´Ë¤à¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£