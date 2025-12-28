¡ÚÅÄÃæ³Ñ±É #2¡Û¸µ¼óÁê¤¬¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡È¿·³ã¸©¿Í¤Î¸©Ì±À¡É ¡ÖÃÏÌ£¤Ç·ø¼Â¡¢¤½¤·¤Æ¿®Íê¤µ¤ì¤ë¡×Ìó50Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ¿¶¤êÊÖ¤ëÅÄÃæ³Ñ±É¡ß»³²¬ÁñÈ¬
1974Ç¯¡¢ÁíÍý½¢Ç¤¤«¤éÌó2Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿ÅÄÃæ³Ñ±É»á¤¬¡¢¿·³ã¸©¿ÍÂç²ñ¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡Ö¸Þ¤Ä¤ÎÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¡×¤È¡Ö½½¤ÎÈ¿¾Ê¡×¡£Àï¸åÆüËÜ¤Î¤¢¤êÊý¤ò¸«¤Ä¤á¡¢¿Í´Ö¤Î¾ò·ï¤òÌä¤¦¸ÀÍÕ¤Ç¤¢¤ë¡£
ºî²È¡¦»³²¬ÁñÈ¬»á¤ò·Þ¤¨¡¢Ìó50Ê¬¤Ë¤ï¤¿¤êÎ¨Ä¾¤«¤Ä¿¿·õ¤ÊµÄÏÀ¤¬¸ò¤ï¤µ¤ì¤¿ËÜÂÐÃÌ¡£Ìó50Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ¡¢ÅÄÃæ»á¤¬Åö»þ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¥·¥êー¥º¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ë¡£º£²ó¤Ï¡¢¿·³ã¸©¿Í¤Î¸©Ì±À¤Ë¸ì¤Ã¤¿ÅÄÃæ»á¤Î¸ÀÍÕ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£(Á´6²ó¡¿2²óÌÜ)
¢£¡Ö¿·³ã¸©¿Í¤Ï¥°¥ëー¥×¤òºî¤é¤Ê¤¤¡×
ÅÄÃæ³Ñ±É¡§
¡Ö¿·³ã¸©¿Í¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Â¾¤Î¸©¿Í¤È°ã¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤Þ¤ê¥°¥ëー¥×¤òºî¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»ä¤âÅìµþ¤Ë½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢ÅÚº´¤Î¿Í¤È¤«¼¯»ùÅç¤Î¿Í¡¢»³¸ý¸©¿Í¤Ê¤ó¤«¤ÏÈó¾ï¤Ë¥°¥ëー¥×¤¬¸Ç¤¤¡£¿·³ã¸©¿Í¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£»ä¤¬ÌÜÇò¤Ë°Ü¤Ã¤¿»þ¡¢ÎÙ¤Ë»ä¤Î²ñ¼Ò¤ÎÀìÌ³¤Î½¾·»Äï¤¬¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢5Ç¯¤°¤é¤¤Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¿·³ã¸©¿Í¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÇÌÛ¤Ã¤ÆÆ¯¤¯¤«¤é¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯¿Í¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤È¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Ê¡×
ÌÀ¼£13Ç¯Åö»þ¡¢¿·³ã¸©¤Î¿Í¸ý¤ÏÅìµþÉÜ¤äÂçºå¡¢°¦ÃÎ¤è¤ê¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢º£¤Ç¤Ï240Ëü¿Í¤Ë¸º¤ê¡¢Åìµþ¤Ï1100Ëü¿Í¤ËÁý²Ã¡£¤½¤Î´Ö¡¢¿·³ã¸©¿Í¤ÏËÌ³¤Æ»¤Ë60Ëü¿Í¡¢Åìµþ¤äÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Ë¤âÊ¬»¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÅÄÃæ³Ñ±É¡§
¡ÖÁ´¹ñ¤Î¿·³ã¸©¿Í¤¬ÉðÆ»´Û¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¶²¤é¤¯½é¤á¤Æ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£»ä¤Ï¤½¤ì¤ò¸«¤Æ¡¢¤¢¤¢¡¢¤³¤¦¤·¤Æ³ÆÃÏ¤Ë½Ð¤ÆÅÚÂæ¡¢ÀÐ¤Î²¼¤Ë¤¢¤ëÀÐ¤Î¤è¤¦¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¿·³ã¸©¿Í¤¬¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¤Î½Ð²Ô¤®¤ÇÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¿ô¤ÎÃæ¤«¤é¡¢1¿Í¤°¤é¤¤¤ä¤Ã¤Ñ¤êÁíÍýÂç¿Ã¤¬½Ð¤¿¤ó¤À¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤è¡×
¿·³ã¸©¿Í¤Ï¡ÖÃÏÌ£¤À¤¬Èó¾ï¤Ë·ø¼Â¤Ç¡¢ÀÕÇ¤¤òÉ¬¤º²Ì¤¿¤¹¡×¡£¿·³ã¸©¿Í¤Î¤ª¼êÅÁ¤¤¤µ¤ó¤¬Íè¤ë¤È¡Ö¿·³ã¸©¿Í¤À¤È¸À¤¦¤ÈÂ¢¤Î¸°¤òÍÂ¤±¤Æ¡¢¤ß¤ó¤ÊÈò½ëÃÏ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤½¤ì¤Û¤É¿®ÍêÅÙ¤¬¹â¤¤¡£ÅÄÃæ»á¤Ï¡¢¤½¤Î¡Ö¿·³ã¸©¤È¤·¤Æ¤ÎÌ£¤òÀ¯¼£¤ÎÃæ¤Ë¤âÀ¸¤«¤µ¤Ê¤¤ã¤¤¤«¤ó¡×¤È´¶¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¡£
»³²¬ÁñÈ¬¡§
¡ÖËÜÅö¤Ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤ÎÆü¡¢»ä¤Ï²ñÄ¹¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¡¢ÀÕÇ¤¤ò´¶¤¸¤Æ¾¯¤·Ä´¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢Æ°¤«¤¹¤Ù¤«¤é¤¶¤ëÀ¿¼Â¤Ê¡¢¤·¤«¤âÈó¾ï¤ËÀ¿¼Â¤Ê¡¢´ðÁÃÅª¤ÇÁÃÀÐÅª¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¢£ÇöÍøÂ¿Çä¤È¶ÐÊÙ¤µーー¿·³ã¸©¿Í¤ÎÆ¯¤Êý
ÅÄÃæ³Ñ±É¡§
¡Ö¿·³ã¸©¿Í²ñ¤ò¸«¤Þ¤¹¤È¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÇöÍøÂ¿Çä¤Ç¤¹¤Ê¡£É÷Ï¤²°¤µ¤ó¤È¤«ÊÆ²°¤µ¤ó¡¢È¬É´²°¤µ¤ó¡¢µû²°¤µ¤ó¡£¿Í¤Î3ÇÜÆ¯¤¤¤Æ¡¢¼ýÆþ¤¬2ÇÜÆÀ¤é¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È¡£2ÇÜÆ¯¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï³Î¤«¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Ê¡£·²ÇÏ¸©¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¤é¤Í¡¢¹âºê¤âÁ°¶¶¤â¿·Ä®¤â¶ÍÀ¸¤â¡¢¿·³ã¸©¤Ë¤¤¤¿¤é¤ß¤ó¤ÊÀ®¸ù¤·¤Æ¤ë¤Ç¤·¤ç¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤«¤Ã¤Æ¸À¤¦¤È¡¢9¥ö·î¤Ç12¥ö·îÊ¬Æ¯¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤«¤ó¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç»°¹ñ¤Î»³¤ò±Û¤¹¤È¡¢ÉáÄÌ¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤â4Ê¬¤Î1¤À¤±¤Ï´ØÅì¤Î¿Í¤è¤ê¤â¤è¤¯Æ¯¤¯¤ó¤Ç¤¹¤Ê¡£¡×
»³²¬»á¤âÆ±°Õ¤¹¤ë¡£
»³²¬ÁñÈ¬¡§
¡Ö¤½¤ì¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜÌ±Â²¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¤êÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡×¤È¡£»ñ¸»¤¬¸Â¤é¤ì¤ëÃæ¡¢¶ÐÊÙ¤µ¤ÈÀ¿¼Â¤µ¤Ë²¿¤«¤ò¥×¥é¥¹¤·¤ÆÀ¤³¦¤Ø½Ð¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¡Öº£¤Þ¤ÇÀ®¸ù¤·¤¿¤«¤é¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÀ®¸ù¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°Â°×¤Ê¹Í¤¨Êý¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£°ìÈÖÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¤ÈÈ¿¾Ê¤µ¤»¤é¤ì¤ë¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ª¤½¤é¤¯¡¢¿·³ã¸©¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÊ¹¤«¤»¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç½ñ¤È´¤¤¤¿¤³¤È¤À¤í¤¦¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬¼Â¤Ï¡¢Èó¾ï¤Ë½ÅÂç¤Ê¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¤¬¤è¤¯Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×